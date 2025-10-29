ราคาปัจจุบัน Ainara วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AINARA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AINARA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ainara วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AINARA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AINARA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Ainara ราคา (AINARA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AINARA เป็น USD

$0.00014218
$0.00014218
+7.60%
Ainara (AINARA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:25:06 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ainara (AINARA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.27%

+7.68%

+16.32%

+16.32%

ราคาเรียลไทม์ Ainara (AINARA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAINARA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AINARA คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AINARA มีการเปลี่ยนแปลง -0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +7.68% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +16.32% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ainara (AINARA) ข้อมูลการตลาด

$ 142.91K
$ 142.91K

--
--

$ 142.91K
$ 142.91K

999.89M
999.89M

999,885,021.710606
999,885,021.710606

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ainara คือ $ 142.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AINARA คือ 999.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 999885021.710606 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 142.91K

ประวัติราคา Ainara (AINARA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ainara เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ainara เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ainara เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ainara เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+7.68%
30 วัน$ 0-23.86%
60 วัน$ 0-46.67%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Ainara (AINARA)

Ainara is a decentralized protocol for creating, distributing, and running AI‑Driven Applications (AID Apps) with true user ownership and data privacy. It replaces centralized AI platforms with an open, trust‑minimized architecture built on Solana, IPFS/Arweave, and Lit Protocol.

Creators can publish encrypted AI applications that users purchase and run locally in a secure sandbox, ensuring sovereignty over identity, data, and software. The $AINARA token powers transactions, creator bonds, governance, and a buyback‑and‑burn mechanism, creating a sustainable, deflationary ecosystem.

การคาดการณ์ราคา Ainara (USD)

Ainara (AINARA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ainara (AINARA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ainara

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ainara ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Ainara (AINARA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ainara (AINARA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AINARAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ainara (AINARA)

วันนี้ Ainara (AINARA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AINARA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AINARA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AINARA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ainara คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AINARA คือ $ 142.91K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AINARA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AINARA คือ 999.89M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AINARA คือเท่าใด?
AINARA ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AINARA คือเท่าไร?
AINARA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ AINARA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AINARA คือ -- USD
ปีนี้ AINARA จะสูงขึ้นอีกไหม?
AINARA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AINARA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:25:06 (UTC+8)

