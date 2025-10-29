ราคาปัจจุบัน aibrk วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIBRK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIBRK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน aibrk วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIBRK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIBRK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIBRK

ข้อมูลราคา AIBRK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AIBRK

โทเคโนมิกส์ AIBRK

การคาดการณ์ราคา AIBRK

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

aibrk โลโก้

aibrk ราคา (AIBRK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AIBRK เป็น USD

$0.00069995
$0.00069995$0.00069995
-1.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
aibrk (AIBRK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:48:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา aibrk (AIBRK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00420528
$ 0.00420528$ 0.00420528

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

-1.14%

+70.46%

+70.46%

ราคาเรียลไทม์ aibrk (AIBRK) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAIBRK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AIBRK คือ $ 0.00420528 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AIBRK มีการเปลี่ยนแปลง -0.74% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.14% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +70.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

aibrk (AIBRK) ข้อมูลการตลาด

$ 699.95K
$ 699.95K$ 699.95K

--
----

$ 699.95K
$ 699.95K$ 699.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aibrk คือ $ 699.95K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AIBRK คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 699.95K

ประวัติราคา aibrk (AIBRK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา aibrk เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aibrk เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aibrk เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aibrk เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.14%
30 วัน$ 0-4.51%
60 วัน$ 0-61.05%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ aibrk (AIBRK)

AIBRK is an AI-powered, community-driven, on-chain version of Berkshire Hathaway.

He listens to the community, picks the top trending token, and invests his own money — all onchain. If you recommend his winning pick, you earn AIBRK tokens. When his trades make profit, it’s used to buy back and stake AIBRK — making the token stronger over time.

Simple. Open. Social.

This isn’t just another AI trading experiment. It’s a movement to reframe how value is found, captured, and shared in the AI x crypto era.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา aibrk (USD)

aibrk (AIBRK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ aibrk (AIBRK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ aibrk

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา aibrk ตอนนี้!

AIBRK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ aibrk (AIBRK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ aibrk (AIBRK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AIBRKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ aibrk (AIBRK)

วันนี้ aibrk (AIBRK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AIBRK เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AIBRK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AIBRK เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ aibrk คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AIBRK คือ $ 699.95K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AIBRK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AIBRK คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AIBRK คือเท่าใด?
AIBRK ถึงราคา ATH ที่ 0.00420528 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AIBRK คือเท่าไร?
AIBRK ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ AIBRK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AIBRK คือ -- USD
ปีนี้ AIBRK จะสูงขึ้นอีกไหม?
AIBRK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AIBRK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:48:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ aibrk (AIBRK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,742.27
$114,742.27$114,742.27

+0.08%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,106.24
$4,106.24$4,106.24

+0.22%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04015
$0.04015$0.04015

-13.54%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.20
$199.20$199.20

+0.15%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.7667
$3.7667$3.7667

-2.35%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,106.24
$4,106.24$4,106.24

+0.22%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,742.27
$114,742.27$114,742.27

+0.08%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.20
$199.20$199.20

+0.15%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6681
$2.6681$2.6681

+1.21%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20050
$0.20050$0.20050

+0.36%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008860
$0.008860$0.008860

-11.40%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.596
$1.596$1.596

+112.80%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011783
$0.011783$0.011783

+371.32%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000411
$0.0000000411$0.0000000411

+377.90%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.596
$1.596$1.596

+112.80%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00195
$0.00195$0.00195

+95.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000072
$0.0000000000000000072$0.0000000000000000072

+60.00%