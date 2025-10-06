ราคาปัจจุบัน YZY วันนี้ คือ 0.3945 USD ติดตามการอัปเดตราคา YZY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YZY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน YZY วันนี้ คือ 0.3945 USD ติดตามการอัปเดตราคา YZY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YZY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา YZY(YZY)

ราคาปัจจุบัน 1 YZY เป็น USD

$0.3936
$0.3936$0.3936
-0.32%1D
USD
YZY (YZY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:22:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา YZY (YZY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.3909
$ 0.3909$ 0.3909
ต่ำสุด 24h
$ 0.4027
$ 0.4027$ 0.4027
สูงสุด 24h

$ 0.3909
$ 0.3909$ 0.3909

$ 0.4027
$ 0.4027$ 0.4027

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

-0.11%

-0.32%

-1.67%

-1.67%

ราคาเรียลไทม์ YZY (YZY) คือ $ 0.3945 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYZY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.3909 และราคาสูงสุด $ 0.4027 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YZY คือ $ 3.1581037257728988 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.19323573050067985

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YZY มีการเปลี่ยนแปลง -0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.67% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

YZY (YZY) ข้อมูลการตลาด

No.295

$ 118.35M
$ 118.35M$ 118.35M

$ 54.98K
$ 54.98K$ 54.98K

$ 394.50M
$ 394.50M$ 394.50M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,718.961002
999,999,718.961002 999,999,718.961002

29.99%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ YZY คือ $ 118.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.98K อุปทานหมุนเวียนของ YZY คือ 300.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999718.961002 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 394.50M

ประวัติราคา YZY (YZY) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา YZY ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001264-0.32%
30 วัน$ -0.0255-6.08%
60 วัน$ -0.1325-25.15%
90 วัน$ -0.1055-21.10%
การเปลี่ยนแปลงราคา YZY ในวันนี้

วันนี้ YZY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.001264 (-0.32%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา YZY ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0255 (-6.08%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา YZY ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน YZY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.1325 (-25.15%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา YZY ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.1055 (-21.10%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา YZY (YZY) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา YZYทันที

อะไรคือ YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน YZY ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบYZYความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ YZY บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ YZY ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา YZY (USD)

YZY (YZY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ YZY (YZY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ YZY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา YZY ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ YZY (YZY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ YZY (YZY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YZYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ YZY (YZY)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ YZYใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ YZY บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

YZY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

YZY ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก YZY ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ YZY อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ YZY

วันนี้ YZY (YZY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YZY เป็นUSD คือ 0.3945 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YZY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YZY เป็น USD คือ $ 0.3945 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ YZY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YZY คือ $ 118.35M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YZY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YZY คือ 300.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YZY คือเท่าใด?
YZY ถึงราคา ATH ที่ 3.1581037257728988 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YZY คือเท่าไร?
YZY ถึงราคา ATL ที่ 0.19323573050067985 USD
ปริมาณการเทรดของ YZY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YZY คือ $ 54.98K USD
ปีนี้ YZY จะสูงขึ้นอีกไหม?
YZY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YZY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:22:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ YZY (YZY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1 YZY = 0.3945 USD

เทรด YZY

YZY/USDT
$0.3936
$0.3936$0.3936
-0.10%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

