โทเคโนมิกส์ Xeleb Protocol (XCX)

โทเคโนมิกส์ Xeleb Protocol (XCX)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Xeleb Protocol (XCX) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:34:21 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Xeleb Protocol (XCX)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Xeleb Protocol (XCX) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M
อุปทานรวม:
$ 999.83M
$ 999.83M$ 999.83M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 108.30M
$ 108.30M$ 108.30M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 20.24M
$ 20.24M$ 20.24M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.018251984968057314
$ 0.018251984968057314$ 0.018251984968057314
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.02024
$ 0.02024$ 0.02024

ข้อมูล Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb คือศูนย์รวมอินฟลูเอนเซอร์ AI Agent ที่ AI มอบประโยชน์การใช้งานจริง Xeleb เป็นแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ที่ช่วยให้บุคคลทั่วไปและธุรกิจสามารถสร้าง เป็นเจ้าของ และสร้างรายได้จาก AI Agent ที่มีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยการผสาน AI และ Web3 Xeleb เปิดทางให้เกิดการเป็นเจ้าของ Agent แบบโทเคน การโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้งานจริง และการเติบโตที่นำโดยชุมชน ภารกิจของเราคือการเชื่อมช่องว่างระหว่างนวัตกรรม AI กับเศรษฐกิจของผู้สร้าง มุ่งเปลี่ยนผู้ใช้ทั่วไปให้กลายเป็นผู้สร้างและผู้ได้รับประโยชน์จากคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://xeleb.io
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/address/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

โทเคโนมิกส์ Xeleb Protocol (XCX): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Xeleb Protocol (XCX) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นXCX สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น XCX ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ XCX แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น XCXกัน!

วิธีการซื้อ XCX

สนใจเพิ่ม Xeleb Protocol (XCX) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ XCX รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Xeleb Protocol (XCX)

การวิเคราะห์ประวัติราคา XCX ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา XCX

อยากรู้ว่า XCX จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา XCX ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว