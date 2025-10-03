ราคาปัจจุบัน VCITY วันนี้ คือ -- USD ติดตามการอัปเดตราคา VCITY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VCITY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน VCITY วันนี้ คือ -- USD ติดตามการอัปเดตราคา VCITY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VCITY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VCITY

ข้อมูลราคา VCITY

โทเคโนมิกส์ VCITY

การคาดการณ์ราคา VCITY

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

VCITY โลโก้

ราคา VCITY(VCITY)

ไม่ได้ลิสต์

USD
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:59:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา VCITY (VCITY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
--
----
ต่ำสุด 24h
--
----
สูงสุด 24h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

ราคาเรียลไทม์ VCITY (VCITY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVCITY ระหว่างราคาต่ำสุด -- และราคาสูงสุด -- แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VCITY คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VCITY มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -- และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

VCITY (VCITY) ข้อมูลการตลาด

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VCITY คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VCITY คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา VCITY (VCITY) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา VCITY ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
No Data
การเปลี่ยนแปลงราคา VCITY ในวันนี้

วันนี้ VCITY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ -- (--) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา VCITY ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง -- (--) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา VCITY ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VCITY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ -- (--)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา VCITY ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ -- (--) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

อะไรคือ VCITY (VCITY)

VCITY มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน VCITY ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบVCITYความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ VCITY บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ VCITY ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา VCITY (USD)

VCITY (VCITY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ VCITY (VCITY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ VCITY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา VCITY ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ VCITY (VCITY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ VCITY (VCITY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VCITYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ VCITY (VCITY)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ VCITYใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ VCITY บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

VCITY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 VCITY(VCITY) เป็น VND
--
1 VCITY(VCITY) เป็น AUD
A$--
1 VCITY(VCITY) เป็น GBP
--
1 VCITY(VCITY) เป็น EUR
--
1 VCITY(VCITY) เป็น USD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น MYR
RM--
1 VCITY(VCITY) เป็น TRY
--
1 VCITY(VCITY) เป็น JPY
¥--
1 VCITY(VCITY) เป็น ARS
ARS$--
1 VCITY(VCITY) เป็น RUB
--
1 VCITY(VCITY) เป็น INR
--
1 VCITY(VCITY) เป็น IDR
Rp--
1 VCITY(VCITY) เป็น KRW
--
1 VCITY(VCITY) เป็น PHP
--
1 VCITY(VCITY) เป็น EGP
￡E.--
1 VCITY(VCITY) เป็น BRL
R$--
1 VCITY(VCITY) เป็น CAD
C$--
1 VCITY(VCITY) เป็น BDT
--
1 VCITY(VCITY) เป็น NGN
--
1 VCITY(VCITY) เป็น COP
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น ZAR
R.--
1 VCITY(VCITY) เป็น UAH
--
1 VCITY(VCITY) เป็น TZS
T.Sh.--
1 VCITY(VCITY) เป็น VES
Bs--
1 VCITY(VCITY) เป็น CLP
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น PKR
Rs--
1 VCITY(VCITY) เป็น KZT
--
1 VCITY(VCITY) เป็น THB
฿--
1 VCITY(VCITY) เป็น TWD
NT$--
1 VCITY(VCITY) เป็น AED
د.إ--
1 VCITY(VCITY) เป็น CHF
Fr--
1 VCITY(VCITY) เป็น HKD
HK$--
1 VCITY(VCITY) เป็น AMD
֏--
1 VCITY(VCITY) เป็น MAD
.د.م--
1 VCITY(VCITY) เป็น MXN
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น SAR
ريال--
1 VCITY(VCITY) เป็น ETB
Br--
1 VCITY(VCITY) เป็น KES
KSh--
1 VCITY(VCITY) เป็น JOD
د.أ--
1 VCITY(VCITY) เป็น PLN
--
1 VCITY(VCITY) เป็น RON
лв--
1 VCITY(VCITY) เป็น SEK
kr--
1 VCITY(VCITY) เป็น BGN
лв--
1 VCITY(VCITY) เป็น HUF
Ft--
1 VCITY(VCITY) เป็น CZK
--
1 VCITY(VCITY) เป็น KWD
د.ك--
1 VCITY(VCITY) เป็น ILS
--
1 VCITY(VCITY) เป็น BOB
Bs--
1 VCITY(VCITY) เป็น AZN
--
1 VCITY(VCITY) เป็น TJS
SM--
1 VCITY(VCITY) เป็น GEL
--
1 VCITY(VCITY) เป็น AOA
Kz--
1 VCITY(VCITY) เป็น BHD
.د.ب--
1 VCITY(VCITY) เป็น BMD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น DKK
kr--
1 VCITY(VCITY) เป็น HNL
L--
1 VCITY(VCITY) เป็น MUR
--
1 VCITY(VCITY) เป็น NAD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น NOK
kr--
1 VCITY(VCITY) เป็น NZD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น PAB
B/.--
1 VCITY(VCITY) เป็น PGK
K--
1 VCITY(VCITY) เป็น QAR
ر.ق--
1 VCITY(VCITY) เป็น RSD
дин.--
1 VCITY(VCITY) เป็น UZS
soʻm--
1 VCITY(VCITY) เป็น ALL
L--
1 VCITY(VCITY) เป็น ANG
ƒ--
1 VCITY(VCITY) เป็น AWG
ƒ--
1 VCITY(VCITY) เป็น BBD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น BAM
KM--
1 VCITY(VCITY) เป็น BIF
Fr--
1 VCITY(VCITY) เป็น BND
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น BSD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น JMD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น KHR
--
1 VCITY(VCITY) เป็น KMF
Fr--
1 VCITY(VCITY) เป็น LAK
--
1 VCITY(VCITY) เป็น LKR
Rs--
1 VCITY(VCITY) เป็น MDL
L--
1 VCITY(VCITY) เป็น MGA
Ar--
1 VCITY(VCITY) เป็น MOP
P--
1 VCITY(VCITY) เป็น MVR
--
1 VCITY(VCITY) เป็น MWK
MK--
1 VCITY(VCITY) เป็น MZN
MT--
1 VCITY(VCITY) เป็น NPR
Rs--
1 VCITY(VCITY) เป็น PYG
--
1 VCITY(VCITY) เป็น RWF
Fr--
1 VCITY(VCITY) เป็น SBD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น SCR
--
1 VCITY(VCITY) เป็น SRD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น SVC
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น SZL
L--
1 VCITY(VCITY) เป็น TMT
m--
1 VCITY(VCITY) เป็น TND
د.ت--
1 VCITY(VCITY) เป็น TTD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น UGX
Sh--
1 VCITY(VCITY) เป็น XAF
Fr--
1 VCITY(VCITY) เป็น XCD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น XOF
Fr--
1 VCITY(VCITY) เป็น XPF
Fr--
1 VCITY(VCITY) เป็น BWP
P--
1 VCITY(VCITY) เป็น BZD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น CVE
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น DJF
Fr--
1 VCITY(VCITY) เป็น DOP
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น DZD
د.ج--
1 VCITY(VCITY) เป็น FJD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น GNF
Fr--
1 VCITY(VCITY) เป็น GTQ
Q--
1 VCITY(VCITY) เป็น GYD
$--
1 VCITY(VCITY) เป็น ISK
kr--

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VCITY

วันนี้ VCITY (VCITY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VCITY เป็นUSD คือ -- USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VCITY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VCITY เป็น USD คือ -- ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ VCITY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VCITY คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VCITY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VCITY คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VCITY คือเท่าใด?
VCITY ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VCITY คือเท่าไร?
VCITY ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ VCITY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VCITY คือ -- USD
ปีนี้ VCITY จะสูงขึ้นอีกไหม?
VCITY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VCITY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:59:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VCITY (VCITY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข่าวร้อนแรง

ผลตอบแทนจากมาร์จิ้นฟิวเจอร์ส MEXC: โอกาสและความท้าทายในการสร้างรายได้สองทางจากการซื้อขาย

October 3, 2025

การซื้อขายที่ชาญฉลาด, ไม่มีค่าธรรมเนียม: วิธีที่คำสั่งที่ช่วยด้วย AI ของ MEXC กำลังเปลี่ยนแปลงเกม

October 3, 2025

GameFi 2.0: ทำไมเศรษฐศาสตร์โทเค็นจะตัดสินอนาคตของเกมบล็อกเชน

October 3, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ VCITY เป็น USD

จำนวน

VCITY
VCITY
USD
USD

1 VCITY = -- USD

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker