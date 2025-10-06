ราคาปัจจุบัน Uranus วันนี้ คือ 0.56146 USD ติดตามการอัปเดตราคา URANUS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา URANUS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Uranus วันนี้ คือ 0.56146 USD ติดตามการอัปเดตราคา URANUS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา URANUS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Uranus โลโก้

ราคา Uranus(URANUS)

ราคาปัจจุบัน 1 URANUS เป็น USD

$0.56146
$0.56146$0.56146
+1.52%1D
USD
Uranus (URANUS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:23:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Uranus (URANUS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.44113
$ 0.44113$ 0.44113
ต่ำสุด 24h
$ 0.577
$ 0.577$ 0.577
สูงสุด 24h

$ 0.44113
$ 0.44113$ 0.44113

$ 0.577
$ 0.577$ 0.577

--
----

--
----

+4.87%

+1.52%

+218.86%

+218.86%

ราคาเรียลไทม์ Uranus (URANUS) คือ $ 0.56146 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดURANUS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.44113 และราคาสูงสุด $ 0.577 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ URANUS คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น URANUS มีการเปลี่ยนแปลง +4.87% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.52% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +218.86% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Uranus (URANUS) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 105.05K
$ 105.05K$ 105.05K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Uranus คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 105.05K อุปทานหมุนเวียนของ URANUS คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา Uranus (URANUS) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Uranus ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0084064+1.52%
30 วัน$ +0.33856+151.88%
60 วัน$ +0.12796+29.51%
90 วัน$ -0.06437-10.29%
การเปลี่ยนแปลงราคา Uranus ในวันนี้

วันนี้ URANUS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0084064 (+1.52%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Uranus ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.33856 (+151.88%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Uranus ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน URANUS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.12796 (+29.51%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Uranus ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.06437 (-10.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Uranus (URANUS) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Uranusทันที

อะไรคือ Uranus (URANUS)

Uranus คือมีมคอยน์ธีมดาวเคราะห์ที่เปิดตัวโดย @jup_studio โดยมีแนวคิดคล้ายกับโทเคน Jupiter และ Meteora

Uranus มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Uranus ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบURANUSความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Uranus บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Uranus ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Uranus (USD)

Uranus (URANUS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Uranus (URANUS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Uranus

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Uranus ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Uranus (URANUS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Uranus (URANUS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ URANUSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Uranus (URANUS)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Uranusใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Uranus บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

URANUS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Uranus(URANUS) เป็น VND
14,774.8199
1 Uranus(URANUS) เป็น AUD
A$0.8478046
1 Uranus(URANUS) เป็น GBP
0.421095
1 Uranus(URANUS) เป็น EUR
0.477241
1 Uranus(URANUS) เป็น USD
$0.56146
1 Uranus(URANUS) เป็น MYR
RM2.358132
1 Uranus(URANUS) เป็น TRY
23.5588616
1 Uranus(URANUS) เป็น JPY
¥85.34192
1 Uranus(URANUS) เป็น ARS
ARS$823.2519542
1 Uranus(URANUS) เป็น RUB
44.495705
1 Uranus(URANUS) เป็น INR
49.5320012
1 Uranus(URANUS) เป็น IDR
Rp9,357.6629236
1 Uranus(URANUS) เป็น PHP
33.2159736
1 Uranus(URANUS) เป็น EGP
￡E.26.5907456
1 Uranus(URANUS) เป็น BRL
R$3.0094256
1 Uranus(URANUS) เป็น CAD
C$0.7804294
1 Uranus(URANUS) เป็น BDT
68.7114748
1 Uranus(URANUS) เป็น NGN
818.4514712
1 Uranus(URANUS) เป็น COP
$2,176.1965016
1 Uranus(URANUS) เป็น ZAR
R.9.6234244
1 Uranus(URANUS) เป็น UAH
23.6318514
1 Uranus(URANUS) เป็น TZS
T.Sh.1,379.50722
1 Uranus(URANUS) เป็น VES
Bs121.27536
1 Uranus(URANUS) เป็น CLP
$529.45678
1 Uranus(URANUS) เป็น PKR
Rs157.7534162
1 Uranus(URANUS) เป็น KZT
302.0205632
1 Uranus(URANUS) เป็น THB
฿18.1576164
1 Uranus(URANUS) เป็น TWD
NT$17.1582176
1 Uranus(URANUS) เป็น AED
د.إ2.0605582
1 Uranus(URANUS) เป็น CHF
Fr0.4435534
1 Uranus(URANUS) เป็น HKD
HK$4.3569296
1 Uranus(URANUS) เป็น AMD
֏214.9493464
1 Uranus(URANUS) เป็น MAD
.د.م5.1766612
1 Uranus(URANUS) เป็น MXN
$10.3420932
1 Uranus(URANUS) เป็น SAR
ريال2.105475
1 Uranus(URANUS) เป็น ETB
Br84.948898
1 Uranus(URANUS) เป็น KES
KSh72.5574758
1 Uranus(URANUS) เป็น JOD
د.أ0.39807514
1 Uranus(URANUS) เป็น PLN
2.0324852
1 Uranus(URANUS) เป็น RON
лв2.442351
1 Uranus(URANUS) เป็น SEK
kr5.2552656
1 Uranus(URANUS) เป็น BGN
лв0.9376382
1 Uranus(URANUS) เป็น HUF
Ft186.8370442
1 Uranus(URANUS) เป็น CZK
11.706441
1 Uranus(URANUS) เป็น KWD
د.ك0.17180676
1 Uranus(URANUS) เป็น ILS
1.824745
1 Uranus(URANUS) เป็น BOB
Bs3.8796886
1 Uranus(URANUS) เป็น AZN
0.954482
1 Uranus(URANUS) เป็น TJS
SM5.1878904
1 Uranus(URANUS) เป็น GEL
1.5271712
1 Uranus(URANUS) เป็น AOA
Kz514.6286214
1 Uranus(URANUS) เป็น BHD
.د.ب0.21110896
1 Uranus(URANUS) เป็น BMD
$0.56146
1 Uranus(URANUS) เป็น DKK
kr3.593344
1 Uranus(URANUS) เป็น HNL
L14.8000856
1 Uranus(URANUS) เป็น MUR
25.5015132
1 Uranus(URANUS) เป็น NAD
$9.6739558
1 Uranus(URANUS) เป็น NOK
kr5.5977562
1 Uranus(URANUS) เป็น NZD
$0.9657112
1 Uranus(URANUS) เป็น PAB
B/.0.56146
1 Uranus(URANUS) เป็น PGK
K2.3525174
1 Uranus(URANUS) เป็น QAR
ر.ق2.0437144
1 Uranus(URANUS) เป็น RSD
дин.56.4435738
1 Uranus(URANUS) เป็น UZS
soʻm6,764.5767574
1 Uranus(URANUS) เป็น ALL
L46.6404822
1 Uranus(URANUS) เป็น ANG
ƒ1.0050134
1 Uranus(URANUS) เป็น AWG
ƒ1.010628
1 Uranus(URANUS) เป็น BBD
$1.12292
1 Uranus(URANUS) เป็น BAM
KM0.9376382
1 Uranus(URANUS) เป็น BIF
Fr1,655.74554
1 Uranus(URANUS) เป็น BND
$0.7242834
1 Uranus(URANUS) เป็น BSD
$0.56146
1 Uranus(URANUS) เป็น JMD
$90.0750278
1 Uranus(URANUS) เป็น KHR
2,263.947085
1 Uranus(URANUS) เป็น KMF
Fr237.49758
1 Uranus(URANUS) เป็น LAK
12,205.6519298
1 Uranus(URANUS) เป็น LKR
රු170.96457
1 Uranus(URANUS) เป็น MDL
L9.488674
1 Uranus(URANUS) เป็น MGA
Ar2,540.5391248
1 Uranus(URANUS) เป็น MOP
P4.49168
1 Uranus(URANUS) เป็น MVR
8.590338
1 Uranus(URANUS) เป็น MWK
MK974.7563206
1 Uranus(URANUS) เป็น MZN
MT35.8829086
1 Uranus(URANUS) เป็น NPR
रु79.3006104
1 Uranus(URANUS) เป็น PYG
3,981.87432
1 Uranus(URANUS) เป็น RWF
Fr813.55554
1 Uranus(URANUS) เป็น SBD
$4.6208158
1 Uranus(URANUS) เป็น SCR
8.000805
1 Uranus(URANUS) เป็น SRD
$22.2001284
1 Uranus(URANUS) เป็น SVC
$4.912775
1 Uranus(URANUS) เป็น SZL
L9.6739558
1 Uranus(URANUS) เป็น TMT
m1.9707246
1 Uranus(URANUS) เป็น TND
د.ت1.63441006
1 Uranus(URANUS) เป็น TTD
$3.8123134
1 Uranus(URANUS) เป็น UGX
Sh1,956.12664
1 Uranus(URANUS) เป็น XAF
Fr315.54052
1 Uranus(URANUS) เป็น XCD
$1.515942
1 Uranus(URANUS) เป็น XOF
Fr315.54052
1 Uranus(URANUS) เป็น XPF
Fr57.26892
1 Uranus(URANUS) เป็น BWP
P7.9839612
1 Uranus(URANUS) เป็น BZD
$1.1285346
1 Uranus(URANUS) เป็น CVE
$53.450992
1 Uranus(URANUS) เป็น DJF
Fr99.37842
1 Uranus(URANUS) เป็น DOP
$35.9558984
1 Uranus(URANUS) เป็น DZD
د.ج72.933654
1 Uranus(URANUS) เป็น FJD
$1.263285
1 Uranus(URANUS) เป็น GNF
Fr4,881.8947
1 Uranus(URANUS) เป็น GTQ
Q4.3007836
1 Uranus(URANUS) เป็น GYD
$117.5584948
1 Uranus(URANUS) เป็น ISK
kr68.49812

Uranus ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Uranus ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Uranus

วันนี้ Uranus (URANUS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน URANUS เป็นUSD คือ 0.56146 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน URANUS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ URANUS เป็น USD คือ $ 0.56146 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Uranus คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ URANUS คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ URANUS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ URANUS คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ URANUS คือเท่าใด?
URANUS ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ URANUS คือเท่าไร?
URANUS ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ URANUS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ URANUS คือ $ 105.05K USD
ปีนี้ URANUS จะสูงขึ้นอีกไหม?
URANUS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา URANUS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:23:24 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

