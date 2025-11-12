โทเคโนมิกส์ Titans Tap (TIT)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Titans Tap (TIT) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:57:04 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Titans Tap (TIT)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Titans Tap (TIT) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูล Titans Tap (TIT)

Titan’s Tap คือเกมแนว RPG สไตล์ idle บน Web3.0 ที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน ผสานเรื่องราวเทพปกรณัมกรีกเข้ากับโมเดล “สะสมเพื่อรับรายได้” (Gather-to-Earn) ผู้เล่นจะได้สะสมพลังเทพ ต่อสู้ผ่านเรื่องราวเป็นตอน ๆ และรับโทเคน TIT พร้อมทั้งเป็นเจ้าของไอเทมในเกมอย่างแท้จริง

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://titanstap.io/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://developments-organization-1.gitbook.io/titanstap-whitepaper
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://solscan.io/token/ecc8kZyhVojbuhUoqRGuPjfvEjrR4Y5dRQ86V3aP7aD

โทเคโนมิกส์ Titans Tap (TIT): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Titans Tap (TIT) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นTIT สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น TIT ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TIT แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น TITกัน!

ประวัติราคา Titans Tap (TIT)

การวิเคราะห์ประวัติราคา TIT ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา TIT

อยากรู้ว่า TIT จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา TIT ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว