โทเคโนมิกส์ StarHeroes (STARHEROES)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ StarHeroes (STARHEROES) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:55:09 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา StarHeroes (STARHEROES)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ StarHeroes (STARHEROES) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 740.62K
$ 740.62K$ 740.62K
อุปทานรวม:
$ 566.32M
$ 566.32M$ 566.32M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 220.23M
$ 220.23M$ 220.23M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่): $ 2.35M
$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M
สูงสุดตลอดกาล: $ 1.3
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.00283335761097623
$ 0.00283335761097623$ 0.00283335761097623
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.003363
$ 0.003363$ 0.003363

ข้อมูล StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://starheroes.community/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://wiki.starheroes.community/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6

โทเคโนมิกส์ StarHeroes (STARHEROES): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ StarHeroes (STARHEROES) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นSTARHEROES สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น STARHEROES ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ STARHEROES แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น STARHEROESกัน!

วิธีการซื้อ STARHEROES

สนใจเพิ่ม StarHeroes (STARHEROES) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ STARHEROES รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา StarHeroes (STARHEROES)

การวิเคราะห์ประวัติราคา STARHEROES ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา STARHEROES

อยากรู้ว่า STARHEROES จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา STARHEROES ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

