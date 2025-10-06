ราคาปัจจุบัน StarHeroes วันนี้ คือ 0.004709 USD ติดตามการอัปเดตราคา STARHEROES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STARHEROES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน StarHeroes วันนี้ คือ 0.004709 USD ติดตามการอัปเดตราคา STARHEROES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STARHEROES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

StarHeroes โลโก้

ราคา StarHeroes(STARHEROES)

ราคาปัจจุบัน 1 STARHEROES เป็น USD

$0.004708
$0.004708$0.004708
-0.21%1D
USD
StarHeroes (STARHEROES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:16:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา StarHeroes (STARHEROES) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00466
$ 0.00466$ 0.00466
ต่ำสุด 24h
$ 0.005155
$ 0.005155$ 0.005155
สูงสุด 24h

$ 0.00466
$ 0.00466$ 0.00466

$ 0.005155
$ 0.005155$ 0.005155

$ 1.3053024632863512
$ 1.3053024632863512$ 1.3053024632863512

$ 0.00283335761097623
$ 0.00283335761097623$ 0.00283335761097623

-0.20%

-0.21%

-10.16%

-10.16%

ราคาเรียลไทม์ StarHeroes (STARHEROES) คือ $ 0.004709 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTARHEROES ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00466 และราคาสูงสุด $ 0.005155 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STARHEROES คือ $ 1.3053024632863512 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00283335761097623

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STARHEROES มีการเปลี่ยนแปลง -0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -10.16% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

StarHeroes (STARHEROES) ข้อมูลการตลาด

No.2186

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 80.56K
$ 80.56K$ 80.56K

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

220.47M
220.47M 220.47M

700,000,000
700,000,000 700,000,000

567,614,678.9616642
567,614,678.9616642 567,614,678.9616642

31.49%

ARB

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ StarHeroes คือ $ 1.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 80.56K อุปทานหมุนเวียนของ STARHEROES คือ 220.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 567614678.9616642 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.30M

ประวัติราคา StarHeroes (STARHEROES) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา StarHeroes ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00000991-0.21%
30 วัน$ -0.001234-20.77%
60 วัน$ +0.001348+40.10%
90 วัน$ -0.003145-40.05%
การเปลี่ยนแปลงราคา StarHeroes ในวันนี้

วันนี้ STARHEROES บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00000991 (-0.21%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา StarHeroes ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.001234 (-20.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา StarHeroes ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STARHEROES เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.001348 (+40.10%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา StarHeroes ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.003145 (-40.05%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา StarHeroes (STARHEROES) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา StarHeroesทันที

อะไรคือ StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

StarHeroes มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน StarHeroes ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSTARHEROESความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ StarHeroes บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ StarHeroes ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา StarHeroes (USD)

StarHeroes (STARHEROES) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ StarHeroes (STARHEROES) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ StarHeroes

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา StarHeroes ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ StarHeroes (STARHEROES)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ StarHeroes (STARHEROES) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STARHEROESโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ StarHeroes (STARHEROES)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ StarHeroesใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ StarHeroes บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

STARHEROES เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น VND
123.917335
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น AUD
A$0.00711059
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น GBP
0.00353175
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น EUR
0.00400265
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น USD
$0.004709
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น MYR
RM0.0197778
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น TRY
0.19758964
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น JPY
¥0.715768
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น ARS
ARS$6.90466543
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น RUB
0.37318825
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น INR
0.41542798
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น IDR
Rp78.48330194
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น PHP
0.27858444
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น EGP
￡E.0.22301824
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BRL
R$0.02524024
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น CAD
C$0.00654551
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BDT
0.57628742
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น NGN
6.86440348
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น COP
$18.25189564
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น ZAR
R.0.08071226
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น UAH
0.19820181
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น TZS
T.Sh.11.570013
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น VES
Bs1.017144
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น CLP
$4.440587
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น PKR
Rs1.32308773
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น KZT
2.53306528
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น THB
฿0.15228906
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น TWD
NT$0.14390704
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น AED
د.إ0.01728203
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น CHF
Fr0.00372011
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น HKD
HK$0.03654184
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น AMD
֏1.80279356
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น MAD
.د.م0.04341698
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น MXN
$0.08673978
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น SAR
ريال0.01765875
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น ETB
Br0.7124717
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น KES
KSh0.60854407
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น JOD
د.أ0.003338681
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น PLN
0.01704658
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น RON
лв0.02048415
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น SEK
kr0.04407624
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BGN
лв0.00786403
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น HUF
Ft1.56701393
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น CZK
0.09818265
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น KWD
د.ك0.001440954
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น ILS
0.01530425
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BOB
Bs0.03253919
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น AZN
0.0080053
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น TJS
SM0.04351116
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น GEL
0.01280848
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น AOA
Kz4.31622231
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BHD
.د.ب0.001770584
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BMD
$0.004709
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น DKK
kr0.0301376
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น HNL
L0.12412924
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น MUR
0.21388278
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น NAD
$0.08113607
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น NOK
kr0.04694873
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น NZD
$0.00809948
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น PAB
B/.0.004709
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น PGK
K0.01973071
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น QAR
ر.ق0.01714076
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น RSD
дин.0.47339577
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น UZS
soʻm56.73492671
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น ALL
L0.39117663
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น ANG
ƒ0.00842911
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น AWG
ƒ0.0084762
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BBD
$0.009418
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BAM
KM0.00786403
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BIF
Fr13.886841
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BND
$0.00607461
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BSD
$0.004709
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น JMD
$0.75546487
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น KHR
18.98786525
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น KMF
Fr1.991907
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น LAK
102.36956317
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น LKR
රු1.4338905
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น MDL
L0.0795821
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น MGA
Ar21.30765992
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น MOP
P0.037672
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น MVR
0.0720477
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น MWK
MK8.17534199
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น MZN
MT0.30095219
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น NPR
रु0.66509916
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น PYG
33.396228
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น RWF
Fr6.823341
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น SBD
$0.03875507
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น SCR
0.06710325
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น SRD
$0.18619386
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น SVC
$0.04120375
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น SZL
L0.08113607
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น TMT
m0.01652859
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น TND
د.ت0.013707899
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น TTD
$0.03197411
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น UGX
Sh16.406156
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น XAF
Fr2.646458
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น XCD
$0.0127143
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น XOF
Fr2.646458
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น XPF
Fr0.480318
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BWP
P0.06696198
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น BZD
$0.00946509
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น CVE
$0.4482968
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น DJF
Fr0.833493
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น DOP
$0.30156436
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น DZD
د.ج0.6116991
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น FJD
$0.01059525
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น GNF
Fr40.944755
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น GTQ
Q0.03607094
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น GYD
$0.98597042
1 StarHeroes(STARHEROES) เป็น ISK
kr0.574498

StarHeroes ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก StarHeroes ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ StarHeroes อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ StarHeroes

วันนี้ StarHeroes (STARHEROES) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STARHEROES เป็นUSD คือ 0.004709 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STARHEROES เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STARHEROES เป็น USD คือ $ 0.004709 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ StarHeroes คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STARHEROES คือ $ 1.04M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STARHEROES คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STARHEROES คือ 220.47M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STARHEROES คือเท่าใด?
STARHEROES ถึงราคา ATH ที่ 1.3053024632863512 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STARHEROES คือเท่าไร?
STARHEROES ถึงราคา ATL ที่ 0.00283335761097623 USD
ปริมาณการเทรดของ STARHEROES คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STARHEROES คือ $ 80.56K USD
ปีนี้ STARHEROES จะสูงขึ้นอีกไหม?
STARHEROES อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STARHEROES เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:16:32 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ STARHEROES เป็น USD

จำนวน

STARHEROES
STARHEROES
USD
USD

1 STARHEROES = 0.004709 USD

เทรด STARHEROES

STARHEROES/USDT
$0.004708
$0.004708$0.004708
-0.21%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

