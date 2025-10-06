ราคาปัจจุบัน Sogni AI วันนี้ คือ 0.004939 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOGNI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SOGNI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Sogni AI วันนี้ คือ 0.004939 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOGNI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SOGNI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Sogni AI โลโก้

ราคา Sogni AI(SOGNI)

ราคาปัจจุบัน 1 SOGNI เป็น USD

$0.004939
$0.004939$0.004939
+0.42%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:14:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Sogni AI (SOGNI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.004708
$ 0.004708$ 0.004708
ต่ำสุด 24h
$ 0.00496
$ 0.00496$ 0.00496
สูงสุด 24h

$ 0.004708
$ 0.004708$ 0.004708

$ 0.00496
$ 0.00496$ 0.00496

--
----

--
----

+0.28%

+0.42%

+0.67%

+0.67%

ราคาเรียลไทม์ Sogni AI (SOGNI) คือ $ 0.004939 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSOGNI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.004708 และราคาสูงสุด $ 0.00496 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SOGNI คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SOGNI มีการเปลี่ยนแปลง +0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.67% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Sogni AI (SOGNI) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 54.71K
$ 54.71K$ 54.71K

$ 49.39M
$ 49.39M$ 49.39M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sogni AI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.71K อุปทานหมุนเวียนของ SOGNI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 49.39M

ประวัติราคา Sogni AI (SOGNI) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Sogni AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00002066+0.42%
30 วัน$ +0.001851+59.94%
60 วัน$ +0.001027+26.25%
90 วัน$ +0.002055+71.25%
การเปลี่ยนแปลงราคา Sogni AI ในวันนี้

วันนี้ SOGNI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00002066 (+0.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Sogni AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.001851 (+59.94%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Sogni AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SOGNI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.001027 (+26.25%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Sogni AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.002055 (+71.25%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Sogni AI (SOGNI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Sogni AIทันที

อะไรคือ Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Sogni AI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSOGNIความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Sogni AI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Sogni AI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Sogni AI (USD)

Sogni AI (SOGNI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Sogni AI (SOGNI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Sogni AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Sogni AI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Sogni AI (SOGNI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Sogni AI (SOGNI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SOGNIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Sogni AI (SOGNI)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Sogni AIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Sogni AI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

SOGNI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Sogni AI(SOGNI) เป็น VND
129.969785
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น AUD
A$0.00745789
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น GBP
0.00370425
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น EUR
0.00419815
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น USD
$0.004939
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น MYR
RM0.0207438
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น TRY
0.20724044
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น JPY
¥0.750728
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น ARS
ARS$7.24190753
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น RUB
0.39141575
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น INR
0.43571858
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น IDR
Rp82.31663374
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น PHP
0.29219124
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น EGP
￡E.0.23391104
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BRL
R$0.02647304
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น CAD
C$0.00686521
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BDT
0.60443482
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น NGN
7.19967908
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น COP
$19.14336644
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น ZAR
R.0.08465446
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น UAH
0.20788251
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น TZS
T.Sh.12.135123
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น VES
Bs1.066824
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น CLP
$4.657477
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น PKR
Rs1.38771083
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น KZT
2.65678688
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น THB
฿0.15972726
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น TWD
NT$0.15093584
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น AED
د.إ0.01812613
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น CHF
Fr0.00390181
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น HKD
HK$0.03832664
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น AMD
֏1.89084676
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น MAD
.د.م0.04553758
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น MXN
$0.09097638
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น SAR
ريال0.01852125
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น ETB
Br0.7472707
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น KES
KSh0.63826697
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น JOD
د.أ0.003501751
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น PLN
0.01787918
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น RON
лв0.02148465
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น SEK
kr0.04622904
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BGN
лв0.00824813
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น HUF
Ft1.64355103
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น CZK
0.10297815
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น KWD
د.ك0.001511334
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น ILS
0.01605175
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BOB
Bs0.03412849
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น AZN
0.0083963
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น TJS
SM0.04563636
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น GEL
0.01343408
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น AOA
Kz4.52703801
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BHD
.د.ب0.001857064
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BMD
$0.004939
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น DKK
kr0.0316096
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น HNL
L0.13019204
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น MUR
0.22432938
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น NAD
$0.08509897
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น NOK
kr0.04924183
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น NZD
$0.00849508
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น PAB
B/.0.004939
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น PGK
K0.02069441
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น QAR
ر.ق0.01797796
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น RSD
дин.0.49651767
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น UZS
soʻm59.50601041
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น ALL
L0.41028273
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น ANG
ƒ0.00884081
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น AWG
ƒ0.0088902
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BBD
$0.009878
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BAM
KM0.00824813
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BIF
Fr14.565111
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BND
$0.00637131
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BSD
$0.004939
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น JMD
$0.79236377
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น KHR
19.91528275
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น KMF
Fr2.089197
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น LAK
107.36956307
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น LKR
රු1.5039255
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น MDL
L0.0834691
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น MGA
Ar22.34838232
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น MOP
P0.039512
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น MVR
0.0755667
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น MWK
MK8.57464729
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น MZN
MT0.31565149
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น NPR
रु0.69758436
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น PYG
35.027388
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น RWF
Fr7.156611
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น SBD
$0.04064797
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น SCR
0.07038075
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น SRD
$0.19528806
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น SVC
$0.04321625
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น SZL
L0.08509897
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น TMT
m0.01733589
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น TND
د.ت0.014377429
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น TTD
$0.03353581
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น UGX
Sh17.207476
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น XAF
Fr2.775718
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น XCD
$0.0133353
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น XOF
Fr2.775718
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น XPF
Fr0.503778
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BWP
P0.07023258
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น BZD
$0.00992739
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น CVE
$0.4701928
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น DJF
Fr0.874203
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น DOP
$0.31629356
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น DZD
د.ج0.6415761
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น FJD
$0.01111275
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น GNF
Fr42.944605
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น GTQ
Q0.03783274
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น GYD
$1.03412782
1 Sogni AI(SOGNI) เป็น ISK
kr0.602558

Sogni AI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Sogni AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Sogni AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sogni AI

วันนี้ Sogni AI (SOGNI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SOGNI เป็นUSD คือ 0.004939 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SOGNI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SOGNI เป็น USD คือ $ 0.004939 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Sogni AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SOGNI คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SOGNI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SOGNI คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SOGNI คือเท่าใด?
SOGNI ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SOGNI คือเท่าไร?
SOGNI ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ SOGNI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SOGNI คือ $ 54.71K USD
ปีนี้ SOGNI จะสูงขึ้นอีกไหม?
SOGNI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SOGNI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:14:46 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ

