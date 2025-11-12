โทเคโนมิกส์ SatLayer (SLAY)

โทเคโนมิกส์ SatLayer (SLAY)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ SatLayer (SLAY) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:30:39 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา SatLayer (SLAY)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ SatLayer (SLAY) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
อุปทานรวม:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
อุปทานหมุนเวียน:
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 16.72M
$ 16.72M$ 16.72M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.114
$ 0.114$ 0.114
ต่ำสุดตลอดกาล:
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.007964
$ 0.007964$ 0.007964

ข้อมูล SatLayer (SLAY)

ระบบการเงินใหม่ที่สร้างขึ้นบนบิตคอยน์: SatLayer คือเลเยอร์เศรษฐกิจของบิตคอยน์ ทำให้สินทรัพย์ที่ดีที่สุดในตอนนี้สามารถโปรแกรมได้อย่างเต็มรูปแบบ บิตคอยน์ไม่ใช่ทองคำที่อยู่นิ่งอีกต่อไป SatLayer ใช้ประโยชน์จากกลไกการรีสเตก เพื่อพัฒนาบิตคอยน์ให้กลายเป็นสินทรัพย์สำรองที่มีการเคลื่อนไหว รองรับระบบ DeFi และ RWA ที่ปลอดภัยและใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะพันธมิตรการรีสเตกบิตคอยน์ให้กับ Sui และ Berachain — และเป็นพันธมิตรการรีสเตกแต่เพียงผู้เดียวของ Babylon Labs — SatLayer ร่วมมือกับโปรเจ็กต์ชั้นนำที่สร้างรายได้สูง เพื่อพัฒนาเคสการใช้งาน เช่น การประกันภัยบนเชน และการบริหารสภาพคล่องหมุนเวียน สร้างผลตอบแทนที่แท้จริงและยั่งยืน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://satlayer.xyz/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.satlayer.xyz/overview/litepaper
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0x51477A3002ee04B7542aDfe63ccdb50c00Ee5147

โทเคโนมิกส์ SatLayer (SLAY): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ SatLayer (SLAY) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นSLAY สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น SLAY ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SLAY แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น SLAYกัน!

วิธีการซื้อ SLAY

สนใจเพิ่ม SatLayer (SLAY) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ SLAY รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา SatLayer (SLAY)

การวิเคราะห์ประวัติราคา SLAY ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา SLAY

อยากรู้ว่า SLAY จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา SLAY ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว