โทเคโนมิกส์ Sapien (SAPIEN)

โทเคโนมิกส์ Sapien (SAPIEN)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Sapien (SAPIEN) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:30:18 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Sapien (SAPIEN)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Sapien (SAPIEN) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 52.81M
$ 52.81M$ 52.81M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 211.25M
$ 211.25M$ 211.25M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.57373
$ 0.57373$ 0.57373
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.21125
$ 0.21125$ 0.21125

ข้อมูล Sapien (SAPIEN)

Sapien กำลังสร้างโรงงานข้อมูลแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลก—โปรโตคอลแบบไร้สิทธิ์ที่เชื่อมต่อองค์กรต่าง ๆ เข้ากับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกที่ผ่านการยืนยันตัวตน เพื่อสร้างข้อมูลฝึกสอน AI ที่มีคุณภาพสูง ด้วยผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.9 ล้านคนจากมากกว่า 100 ประเทศ และภารกิจที่ดำเนินการแล้วกว่า 185 ล้านรายการ Sapien จึงเปลี่ยนงานติดป้ายข้อมูลจากงานจ้างชั่วคราวที่ได้ค่าตอบแทนต่ำ ให้กลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนซึ่งขับเคลื่อนด้วยชื่อเสียงในวงการ โปรโตคอลนี้ขับเคลื่อนด้วยโทเคน $SAPIEN ซึ่งเป็นโทเคนมาตรฐาน ERC-20 บนเครือข่าย Base

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.sapien.io/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.sapien.io/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://basescan.org/address/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

โทเคโนมิกส์ Sapien (SAPIEN): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Sapien (SAPIEN) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นSAPIEN สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น SAPIEN ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SAPIEN แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น SAPIENกัน!

วิธีการซื้อ SAPIEN

สนใจเพิ่ม Sapien (SAPIEN) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ SAPIEN รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Sapien (SAPIEN)

การวิเคราะห์ประวัติราคา SAPIEN ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา SAPIEN

อยากรู้ว่า SAPIEN จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา SAPIEN ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว