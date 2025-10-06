ราคาปัจจุบัน Refacta AI วันนี้ คือ 0.03903 USD ติดตามการอัปเดตราคา REFACTA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา REFACTA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Refacta AI วันนี้ คือ 0.03903 USD ติดตามการอัปเดตราคา REFACTA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา REFACTA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา Refacta AI(REFACTA)

Refacta AI (REFACTA) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Refacta AI (REFACTA) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Refacta AI (REFACTA) คือ $ 0.03903 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดREFACTA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03848 และราคาสูงสุด $ 0.04196 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ REFACTA คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น REFACTA มีการเปลี่ยนแปลง -2.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +74.70% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Refacta AI (REFACTA) ข้อมูลการตลาด

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Refacta AI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 538.21K อุปทานหมุนเวียนของ REFACTA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 39.03M

ประวัติราคา Refacta AI (REFACTA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Refacta AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0000274-0.06%
30 วัน$ +0.01981+103.06%
60 วัน$ +0.01724+79.11%
90 วัน$ +0.03403+680.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา Refacta AI ในวันนี้

วันนี้ REFACTA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0000274 (-0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Refacta AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.01981 (+103.06%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Refacta AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน REFACTA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.01724 (+79.11%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Refacta AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.03403 (+680.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Refacta AI (REFACTA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Refacta AIทันที

อะไรคือ Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA คือโทเคนยูทิลิตีหลักของระบบนิเวศ Refacta ที่ขับเคลื่อนการทำงานทุกส่วน โดยออกแบบตามโมเดลที่เน้นการใช้งานจริงอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนแรงจูงใจในการพัฒนาในระยะยาว ลดความผันผวนในช่วงเริ่มต้น และสร้างชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่ง

Refacta AI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Refacta AI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบREFACTAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Refacta AI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Refacta AI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (USD)

Refacta AI (REFACTA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Refacta AI (REFACTA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Refacta AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Refacta AI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Refacta AI (REFACTA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Refacta AI (REFACTA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ REFACTAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Refacta AI (REFACTA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Refacta AIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Refacta AI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

REFACTA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Refacta AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Refacta AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Refacta AI

วันนี้ Refacta AI (REFACTA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน REFACTA เป็นUSD คือ 0.03903 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน REFACTA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ REFACTA เป็น USD คือ $ 0.03903 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Refacta AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ REFACTA คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ REFACTA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ REFACTA คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ REFACTA คือเท่าใด?
REFACTA ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ REFACTA คือเท่าไร?
REFACTA ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ REFACTA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ REFACTA คือ $ 538.21K USD
ปีนี้ REFACTA จะสูงขึ้นอีกไหม?
REFACTA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา REFACTA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:18:26 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

