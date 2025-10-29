การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) (USD)

รับการคาดการณ์ราคา Refacta AI สำหรับปี 2026, 2027, 2028, 2030 และอื่นๆ คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น REFACTA จะเติบโตเท่าไร คาดการณ์ราคาในอนาคตได้ทันทีโดยอิงตามแนวโน้มและความรู้สึกของตลาด

ป้อนตัวเลขระหว่าง -100 ถึง 1,000 เพื่อคาดการณ์ราคา Refacta AI
%

*คำเตือน: การคาดการณ์ราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน

การคาดการณ์ราคา Refacta AI
$0.03641
$0.03641$0.03641
-6.83%
USD
แท้จริง
การทำนาย
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 09:22:03 (UTC+8)

การคาดการณ์ราคา Refacta AI สำหรับปี 2025-2050 (USD)

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) สำหรับปี 2025 (ปีนี้)

ตามการคาดการณ์ของคุณ Refacta AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.03641 ในปี 2025

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) สำหรับปี 2026 (ปีหน้า)

ตามการคาดการณ์ของคุณ Refacta AI อาจเติบโตได้ถึง 5.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.038230 ในปี 2026

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) สำหรับปี 2027 (ใน 2 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2027 ของ REFACTA คือ $ 0.040142 โดยมีอัตราการเติบโต 10.25%

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) สำหรับปี 2028 (ใน 3 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2028 ของ REFACTA คือ $ 0.042149 โดยมีอัตราการเติบโต 15.76%

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) สำหรับปี 2029 (ใน 4 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ REFACTA ในปี 2029 คือ $ 0.044256 โดยมีอัตราการเติบโต 21.55%

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ REFACTA ในปี 2030 คือ $ 0.046469 โดยมีอัตราการเติบโต 27.63%

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Refacta AI อาจเติบโตได้ถึง 107.89% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.075693

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) สำหรับปี 2050 (ใน 25 ปี)

ในปี 2050 ราคาของ Refacta AI อาจเติบโตได้ถึง 238.64% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.123297

ปี
ราคา
การเจริญเติบโต
  • 2025
    $ 0.03641
    0.00%
  • 2026
    $ 0.038230
    5.00%
  • 2027
    $ 0.040142
    10.25%
  • 2028
    $ 0.042149
    15.76%
  • 2029
    $ 0.044256
    21.55%
  • 2030
    $ 0.046469
    27.63%
  • 2031
    $ 0.048792
    34.01%
  • 2032
    $ 0.051232
    40.71%
ปี
ราคา
การเจริญเติบโต
  • 2033
    $ 0.053794
    47.75%
  • 2034
    $ 0.056483
    55.13%
  • 2035
    $ 0.059308
    62.89%
  • 2036
    $ 0.062273
    71.03%
  • 2037
    $ 0.065387
    79.59%
  • 2038
    $ 0.068656
    88.56%
  • 2039
    $ 0.072089
    97.99%
  • 2040
    $ 0.075693
    107.89%
แสดงเพิ่มเติม

การคาดการณ์ราคา Refacta AI ในระยะสั้นสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์นี้ และ 30 วัน

วันที่
การคาดการณ์ราคา
การเจริญเติบโต
  • October 29, 2025(วันนี้)
    $ 0.03641
    0.00%
  • October 30, 2025(พรุ่งนี้)
    $ 0.036414
    0.01%
  • November 5, 2025(สัปดาห์นี้)
    $ 0.036444
    0.10%
  • November 28, 2025(30 วัน)
    $ 0.036559
    0.41%
การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) วันนี้

ราคาที่คาดการณ์สำหรับ REFACTA บน October 29, 2025(วันนี้) คือ $0.03641 การฉายภาพนี้สะท้อนผลลัพธ์ที่คำนวณได้ของเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่ให้ไว้ โดยให้ผู้ใช้ทราบภาพรวมของการเคลื่อนไหวราคาที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) พรุ่งนี้

สำหรับ October 30, 2025(พรุ่งนี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ REFACTA โดยใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี 5% คือ $0.036414 ผลลัพธ์เหล่านี้ให้มุมมองโดยประมาณสำหรับมูลค่าโทเค็นตามพารามิเตอร์ที่เลือก

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) สัปดาห์นี้

ภายใน November 5, 2025(สัปดาห์นี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ REFACTA โดยใช้อัตราการเติบโตต่อปี 5% คือ $0.036444 การพยากรณ์รายสัปดาห์นี้คำนวณโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์การเติบโตเดียวกันเพื่อให้ทราบแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

การคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) 30 วัน

เมื่อมองไป 30 วันข้างหน้า ราคาที่คาดการณ์ไว้สำหรับ REFACTA คือ $0.036559 การคาดการณ์นี้ได้มาจากการใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี 5% เพื่อประมาณว่ามูลค่าของโทเค็นจะอยู่ที่ระดับใดหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน

สถิติราคาปัจจุบัน Refacta AI

$ 0.03641
$ 0.03641$ 0.03641

-6.83%

--
----

--
----

$ 594.97K
$ 594.97K$ 594.97K

--

ราคาล่าสุด REFACTA คือ $ 0.03641 มีการเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมงที่ -6.83% โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 594.97K
นอกจากนี้ REFACTA ยังมีอุปทานหมุนเวียน --และมูลค่าตลาดรวมเท่ากับ --

วิธีการสั่งซื้อ Refacta AI (REFACTA)

พยายามที่จะซื้อ REFACTA? ตอนนี้คุณสามารถซื้อ REFACTA ผ่านบัตรเครดิต โอนผ่านธนาคาร P2P และวิธีการชำระเงินอื่นๆ อีกมากมาย เรียนรู้วิธีซื้อ Refacta AI และเริ่มต้นใช้งานที่ MEXC ทันที!

เรียนรู้วิธีการซื้อ REFACTA ตอนนี้

ราคา Refacta AI ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Refacta AI ราคาปัจจุบันของ Refacta AI คือ 0.03628USD อุปทานหมุนเวียนของ Refacta AI(REFACTA) คือ 0.00 REFACTA ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $--

ระยะเวลา
เปลี่ยน(%)
เปลี่ยน(USD)
สูง
ต่ำ
  • 24 ชั่วโมง
    -0.11%
    $ -0.00469
    $ 0.04196
    $ 0.03477
  • 7 วัน
    0.60%
    $ 0.013680
    $ 0.04206
    $ 0.02191
  • 30 วัน
    0.97%
    $ 0.01794
    $ 0.04206
    $ 0.01139
ผลการดำเนินงาน 24 ชั่วโมง

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Refacta AI แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของราคา $-0.00469 ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า -0.11%

ผลการดำเนินงาน 7 วัน

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา Refacta AI มีการเทรดสูงสุดที่ $0.04206 และต่ำสุดที่ $0.02191 มีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.60% แนวโน้มล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ REFACTA ในการเคลื่อนไหวต่อไปในตลาด

ผลการดำเนินงาน 30 วัน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา Refacta AI มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 0.97% สะท้อนให้เห็นมูลค่าประมาณ $0.01794 ซึ่งบ่งชี้ว่า REFACTA อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้

ตรวจสอบประวัติราคา Refacta AI ทั้งหมดเพื่อดูแนวโน้มโดยละเอียดของ MEXC

ดูประวัติราคาเต็ม REFACTA

โมดูลการคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) ทำงานอย่างไร?

โมดูลการคาดการณ์ราคา Refacta AI เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประมาณราคา REFACTA ในอนาคตที่เป็นไปได้โดยอิงจากสมมติฐานการเติบโตของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเป็นนักลงทุนที่อยากรู้อยากเห็น โมดูลนี้ก็เสนอวิธีการแบบเรียบง่ายและโต้ตอบได้ในการคาดการณ์มูลค่าในอนาคตของโทเค็น

1. ป้อนการคาดการณ์การเติบโตของคุณ

เริ่มต้นด้วยการป้อนเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มตลาดของคุณ สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความคาดหวังของคุณสำหรับ Refacta AI ในปีหน้า ห้าปี หรือแม้กระทั่งทศวรรษข้างหน้าก็ได้

2. คำนวณราคาในอนาคต

เมื่อคุณป้อนอัตราการเติบโตแล้ว ให้คลิกปุ่ม 'คำนวณ' โมดูลจะคำนวณราคา REFACTA ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตทันที ช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการคาดการณ์ของคุณส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็นอย่างไรในระยะยาว

3. สำรวจสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

คุณสามารถทดลองกับอัตราการเติบโตที่หลากหลายเพื่อดูว่าสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอาจส่งผลกระทบต่อราคาของ Refacta AI ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์การคาดการณ์ได้ทั้งในแง่ดีและแง่อนุรักษ์นิยม ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น

4. ความรู้สึกของผู้ใช้และข้อมูลเชิงลึกของชุมชน

โมดูลนี้ยังบูรณาการข้อมูลความรู้สึกของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการคาดการณ์ของคุณกับการคาดการณ์ของผู้ใช้รายอื่นได้ ข้อมูลโดยรวมนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีประโยชน์ว่าชุมชนรับรู้อนาคตของ REFACTA อย่างไร

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับการคาดการณ์ราคา

เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์ โมดูลนี้ใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและข้อมูลตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA): ช่วยติดตามแนวโน้มราคาของโทเค็นโดยการปรับความผันผวนและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

Bollinger Bands: วัดความผันผวนของตลาดและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): ประเมินโมเมนตัมของ REFACTA เพื่อระบุว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การบรรจบกัน การแยกตัว (MACD): ประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ โดยการรวมตัวบ่งชี้เหล่านี้กับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ โมดูลนี้จึงให้การคาดการณ์ราคาแบบไดนามิก ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตของ Refacta AI

เหตุใดการคาดการณ์ราคา REFACTA จึงสำคัญ?

การคาดการณ์ราคา REFACTA เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ และนักลงทุนก็ทำการคาดการณ์ด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ:

การพัฒนากลยุทธ์การลงทุน: การทำนายช่วยให้นักลงทุนกำหนดกลยุทธ์ได้ ด้วยการประมาณราคาในอนาคต พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรซื้อ ขาย หรือถือครองสกุลเงินดิจิทัล

การประเมินความเสี่ยง: การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเฉพาะตัวได้ สิ่งนี้มีความจำเป็นในการจัดการและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ตลาด: การพยากรณ์มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ข่าวสาร และข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพลวัตของตลาดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ: โดยการคาดการณ์ว่าสกุลเงินดิจิทัลใดจะมีผลงานดี นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนได้ตามความเหมาะสม โดยกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ

การวางแผนระยะยาว: นักลงทุนที่มองหาผลกำไรในระยะยาวจะต้องอาศัยการคาดการณ์เพื่อระบุสกุลเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

การเตรียมความพร้อมด้านจิตวิทยา: การทราบสถานการณ์ราคาที่เป็นไปได้จะช่วยให้นักลงทุนมีความพร้อมทั้งทางอารมณ์และการเงินในการรับมือกับความผันผวนของตลาด

การมีส่วนร่วมของชุมชน: การคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัลมักจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในชุมชนนักลงทุน ส่งผลให้มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นและภูมิปัญญาส่วนรวมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ):

ตอนนี้ REFACTA คุ้มที่จะลงทุนไหม?
ตามการคาดการณ์ของคุณ REFACTA จะถึง -- ในวันที่ undefined ทำให้เป็นโทเค็นที่คุ้มค่าที่จะพิจารณา
ราคาที่คาดการณ์ของ REFACTA ในเดือนหน้าคือเท่าใด?
ตามเครื่องมือคาดการณ์ราคา Refacta AI (REFACTA) ราคาที่คาดการณ์ REFACTA จะถึง -- ในวันที่ undefined
1 REFACTA จะมีราคาเท่าไรในปี 2026?
ราคา 1 Refacta AI (REFACTA) วันนี้คือ $0.03641 ตามโมดูลการคาดการณ์ด้านบน REFACTA จะเพิ่มขึ้น 0.00% โดยจะไปถึง -- ในปี 2026
ราคาที่คาดการณ์ของ REFACTA ในปี 2027 คือเท่าใด?
Refacta AI (REFACTA) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี 0.00% โดยจะไปถึงราคา -- สำหรับ 1 REFACTA ในปี 2027
ราคาเป้าหมายโดยประมาณของ REFACTA ในปี 2028 คือเท่าใด?
ตามการคาดการณ์ราคาของคุณ Refacta AI (REFACTA) จะเติบโต 0.00% โดยมีเป้าหมายราคาโดยประมาณ -- ในปี 2028
ราคาเป้าหมายโดยประมาณของ REFACTA ในปี 2029 คือเท่าใด?
ตามการคาดการณ์ราคาของคุณ Refacta AI (REFACTA) จะเติบโต 0.00% โดยมีเป้าหมายราคาโดยประมาณ -- ในปี 2029
1 REFACTA จะมีราคาเท่าไรในปี 2030?
ราคา 1 Refacta AI (REFACTA) วันนี้คือ $0.03641 ตามโมดูลการคาดการณ์ด้านบน REFACTA จะเพิ่มขึ้น 0.00% โดยจะไปถึง -- ในปี 2030
การคาดการณ์ราคา REFACTA ในปี 2040 คือเท่าใด?
Refacta AI (REFACTA) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี 0.00% โดยจะไปถึงราคา -- สำหรับ 1 REFACTA ในปี 2040
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 09:22:03 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเราขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้ MEXC และ/หรือแหล่งที่มาบุคคลที่สามอื่นๆ มอบให้เรา ข้อมูลนี้นำเสนอให้คุณตามที่เป็นอยู่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการคาดการณ์ราคาที่นำเสนออาจไม่แม่นยำและไม่ควรปฏิบัติเช่นนั้น ราคาในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากคำทำนายที่นำเสนอ และไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใดทางหนึ่งสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการอ้างอิง การใช้ และ/หรือการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเรา สิ่งที่สำคัญคือต้องตระหนักว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง มูลค่าการลงทุนของคุณอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับเงินลงทุนคืนในตอนเริ่มแรก ท้ายที่สุด คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ และ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ โปรดทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณควรลงทุนเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ