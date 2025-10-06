ราคาปัจจุบัน PoP Planet วันนี้ คือ 0.10767 USD ติดตามการอัปเดตราคา P เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา P ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน PoP Planet วันนี้ คือ 0.10767 USD ติดตามการอัปเดตราคา P เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา P ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

PoP Planet โลโก้

ราคา PoP Planet(P)

ราคาปัจจุบัน 1 P เป็น USD

$0.10776
$0.10776$0.10776
-0.27%1D
USD
PoP Planet (P) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:06:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PoP Planet (P) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.09357
$ 0.09357$ 0.09357
ต่ำสุด 24h
$ 0.12223
$ 0.12223$ 0.12223
สูงสุด 24h

$ 0.09357
$ 0.09357$ 0.09357

$ 0.12223
$ 0.12223$ 0.12223

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908$ 0.15013296267605908

$ 0.06398758089266599
$ 0.06398758089266599$ 0.06398758089266599

+0.27%

-0.27%

+49.66%

+49.66%

ราคาเรียลไทม์ PoP Planet (P) คือ $ 0.10767 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.09357 และราคาสูงสุด $ 0.12223 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ P คือ $ 0.15013296267605908 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.06398758089266599

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น P มีการเปลี่ยนแปลง +0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +49.66% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

PoP Planet (P) ข้อมูลการตลาด

No.990

$ 15.07M
$ 15.07M$ 15.07M

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 107.67M
$ 107.67M$ 107.67M

140.00M
140.00M 140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PoP Planet คือ $ 15.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.46M อุปทานหมุนเวียนของ P คือ 140.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 107.67M

ประวัติราคา PoP Planet (P) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PoP Planet ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0002917-0.27%
30 วัน$ +0.08767+438.35%
60 วัน$ +0.08767+438.35%
90 วัน$ +0.08767+438.35%
การเปลี่ยนแปลงราคา PoP Planet ในวันนี้

วันนี้ P บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0002917 (-0.27%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา PoP Planet ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.08767 (+438.35%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา PoP Planet ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน P เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.08767 (+438.35%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา PoP Planet ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.08767 (+438.35%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา PoP Planet (P) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา PoP Planetทันที

อะไรคือ PoP Planet (P)

PoPP เป็นแพลตฟอร์มยืนยันตัวตนแบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมบนบล็อกเชนเพื่อติดแท็กผู้ใช้อย่างไดนามิก เชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับ dApp ที่เหมาะสมได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ โดยยังคงยึดหลักความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก

PoP Planet มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน PoP Planet ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบPความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ PoP Planet บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ PoP Planet ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา PoP Planet (USD)

PoP Planet (P) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PoP Planet (P) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PoP Planet

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PoP Planet ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ PoP Planet (P)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PoP Planet (P) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ Pโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ PoP Planet (P)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ PoP Planetใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ PoP Planet บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

PoP Planet ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PoP Planet ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ PoP Planet อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PoP Planet

วันนี้ PoP Planet (P) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน P เป็นUSD คือ 0.10767 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน P เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ P เป็น USD คือ $ 0.10767 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PoP Planet คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ P คือ $ 15.07M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ P คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ P คือ 140.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ P คือเท่าใด?
P ถึงราคา ATH ที่ 0.15013296267605908 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ P คือเท่าไร?
P ถึงราคา ATL ที่ 0.06398758089266599 USD
ปริมาณการเทรดของ P คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ P คือ $ 1.46M USD
ปีนี้ P จะสูงขึ้นอีกไหม?
P อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา P เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:06:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PoP Planet (P)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

