โทเคโนมิกส์ Overlay Protocol (OVL)

โทเคโนมิกส์ Overlay Protocol (OVL)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Overlay Protocol (OVL) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:27:24 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Overlay Protocol (OVL)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Overlay Protocol (OVL) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 649.67K
$ 649.67K$ 649.67K
อุปทานรวม:
$ 88.87M
$ 88.87M$ 88.87M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 10.91M
$ 10.91M$ 10.91M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.44
$ 0.44$ 0.44
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.05953
$ 0.05953$ 0.05953

ข้อมูล Overlay Protocol (OVL)

Overlay กำลังสร้างโปรโตคอลอนุพันธ์ข้อมูลแบบกระจายศูนย์ตัวแรกของโลก ที่ทำให้ตัวชี้วัดจากโลกจริงสามารถซื้อขายได้ ไม่ว่าจะเป็นการเผา ETH, สถิติจาก Twitch, สกินเกม CS2, อุณหภูมิ ไปจนถึงเทรนด์คอนเทนต์ผู้ใหญ่ ทั้งหมดนี้อยู่บนบล็อกเชนและปลอดจากคู่สัญญา Overlay ใช้โมเดล mint/burn แบบไดนามิกที่สร้างรอบโทเคน $OVL เพื่อให้การซื้อขายแบบไร้คู่สัญญาเป็นไปได้ ขจัดข้อจำกัดด้านสภาพคล่องสองฝั่งที่ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันเคยต้องการในอดีต ด้วยโมเดลนี้ ปัญหาสภาพคล่องของสินทรัพย์ปลายหางและตลาดเฉพาะกลุ่มก็ได้รับการแก้ไข

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://overlay.market/#/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

โทเคโนมิกส์ Overlay Protocol (OVL): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Overlay Protocol (OVL) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นOVL สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น OVL ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OVL แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น OVLกัน!

วิธีการซื้อ OVL

สนใจเพิ่ม Overlay Protocol (OVL) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ OVL รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Overlay Protocol (OVL)

การวิเคราะห์ประวัติราคา OVL ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา OVL

อยากรู้ว่า OVL จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา OVL ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว