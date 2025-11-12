โทเคโนมิกส์ Mitosis (MITO)

โทเคโนมิกส์ Mitosis (MITO)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Mitosis (MITO) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:24:20 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Mitosis (MITO)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Mitosis (MITO) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 16.60M
$ 16.60M$ 16.60M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 196.27M
$ 196.27M$ 196.27M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 84.60M
$ 84.60M$ 84.60M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.44258
$ 0.44258$ 0.44258
ต่ำสุดตลอดกาล:
--
----
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0846
$ 0.0846$ 0.0846

ข้อมูล Mitosis (MITO)

Mitosis เป็นโปรโตคอล DeFi ที่เปลี่ยนตำแหน่งสภาพคล่องที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (illiquid liquidity positions) ให้กลายเป็นบล็อกทางการเงินที่สามารถตั้งโปรแกรมได้และนำไปใช้งานร่วมกับระบบอื่นได้ โดยแปลงเงินฝากของผู้ใช้ให้เป็น Vanilla Assets บน Mitosis Chain ซึ่งสามารถนำไปเข้าร่วมโอกาสสร้างผลตอบแทนผ่าน Matrix (แคมเปญที่คัดสรรไว้) หรือ EOL (การจัดสรรโดยขับเคลื่อนผ่านกลไกการกำกับดูแลจากชุมชน) โปรโตคอลนี้แก้ปัญหาประสิทธิภาพของสภาพคล่องใน DeFi โดยรวบรวมเงินฝากของผู้ใช้รายย่อยเพื่อสร้างอำนาจต่อรองร่วมกัน และเข้าถึงผลตอบแทนระดับพรีเมียมที่ก่อนหน้านี้มีเฉพาะผู้เล่นรายใหญ่ พร้อมทั้งเปิดให้โทเคนที่แสดงตำแหน่ง (miAssets / maAssets) สามารถซื้อขาย ใช้เป็นหลักประกัน หรือนำไปสร้างเป็นเครื่องมือทางการเงินขั้นสูงได้ ผ่านระบบโทเคน 3 ประเภท (MITO, gMITO, LMITO) และกลไกการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์ Mitosis สร้างระบบแรงจูงใจที่ยั่งยืน เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงผลตอบแทนที่เหนือกว่า และเปิดทางให้เกิดวิศวกรรมทางการเงินขั้นสูงในโลก DeFi อย่างแท้จริง

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://mitosis.org/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://drive.google.com/drive/folders/1W2m-Fj4e11W23P4FIjJiVbsSvDMV1rZF?usp=drive_link
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://mitoscan.io

โทเคโนมิกส์ Mitosis (MITO): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Mitosis (MITO) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นMITO สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น MITO ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MITO แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น MITOกัน!

วิธีการซื้อ MITO

สนใจเพิ่ม Mitosis (MITO) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ MITO รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Mitosis (MITO)

การวิเคราะห์ประวัติราคา MITO ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา MITO

อยากรู้ว่า MITO จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา MITO ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว