ราคาปัจจุบัน Black Mirror วันนี้ คือ 0.01047 USD ติดตามการอัปเดตราคา MIRROR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MIRROR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Black Mirror โลโก้

ราคา Black Mirror(MIRROR)

ราคาปัจจุบัน 1 MIRROR เป็น USD

$0.010469
$0.010469$0.010469
+0.56%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:59:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Black Mirror (MIRROR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.010148
$ 0.010148$ 0.010148
ต่ำสุด 24h
$ 0.012
$ 0.012$ 0.012
สูงสุด 24h

$ 0.010148
$ 0.010148$ 0.010148

$ 0.012
$ 0.012$ 0.012

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.008786149593027325
$ 0.008786149593027325$ 0.008786149593027325

+0.57%

+0.56%

-8.99%

-8.99%

ราคาเรียลไทม์ Black Mirror (MIRROR) คือ $ 0.01047 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMIRROR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.010148 และราคาสูงสุด $ 0.012 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MIRROR คือ $ 0.08619121021102388 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.008786149593027325

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MIRROR มีการเปลี่ยนแปลง +0.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Black Mirror (MIRROR) ข้อมูลการตลาด

No.2201

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

$ 116.31K
$ 116.31K$ 116.31K

$ 10.47M
$ 10.47M$ 10.47M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Black Mirror คือ $ 1.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 116.31K อุปทานหมุนเวียนของ MIRROR คือ 95.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.47M

ประวัติราคา Black Mirror (MIRROR) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Black Mirror ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000583+0.56%
30 วัน$ -0.01328-55.92%
60 วัน$ -0.00953-47.65%
90 วัน$ -0.00953-47.65%
การเปลี่ยนแปลงราคา Black Mirror ในวันนี้

วันนี้ MIRROR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000583 (+0.56%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Black Mirror ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.01328 (-55.92%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Black Mirror ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MIRROR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00953 (-47.65%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Black Mirror ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00953 (-47.65%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Black Mirror (MIRROR) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Black Mirrorทันที

อะไรคือ Black Mirror (MIRROR)

การขยายตัวอย่างเป็นทางการบนเชนของจักรวาล Black Mirror ที่เปลี่ยนแฟรนไชส์ซีรีส์ชื่อดังให้กลายเป็นระบบนิเวศบันเทิงเชิงโต้ตอบ ซึ่งถูกครอบครอง ขับเคลื่อน และกำหนดทิศทางโดยชุมช

Black Mirror มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Black Mirror ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMIRRORความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Black Mirror บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Black Mirror ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Black Mirror (USD)

Black Mirror (MIRROR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Black Mirror (MIRROR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Black Mirror

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Black Mirror ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Black Mirror (MIRROR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Black Mirror (MIRROR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MIRRORโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Black Mirror (MIRROR)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Black Mirrorใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Black Mirror บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MIRROR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Black Mirror(MIRROR) เป็น VND
275.51805
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น AUD
A$0.0158097
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น GBP
0.0078525
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น EUR
0.0088995
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น USD
$0.01047
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น MYR
RM0.0438693
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น TRY
0.4393212
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น JPY
¥1.59144
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น ARS
ARS$15.3069306
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น RUB
0.8296428
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น INR
0.9237681
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น IDR
Rp174.4999302
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น PHP
0.6196146
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น EGP
￡E.0.4959639
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BRL
R$0.0561192
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น CAD
C$0.0145533
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BDT
1.2813186
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น NGN
15.240132
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น COP
$40.5813012
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น ZAR
R.0.1795605
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น UAH
0.4406823
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น TZS
T.Sh.25.72479
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น VES
Bs2.23011
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น CLP
$9.86274
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น PKR
Rs2.9417559
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น KZT
5.6320224
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น THB
฿0.3387045
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น TWD
NT$0.3200679
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น AED
د.إ0.0384249
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น CHF
Fr0.0082713
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น HKD
HK$0.0812472
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น AMD
֏4.0083348
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น MAD
.د.م0.0965334
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น MXN
$0.1927527
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น SAR
ريال0.0391578
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น ETB
Br1.584111
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น KES
KSh1.3530381
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น JOD
د.أ0.00742323
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น PLN
0.0380061
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น RON
лв0.0456492
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น SEK
kr0.0979992
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BGN
лв0.0174849
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น HUF
Ft3.48651
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น CZK
0.2184042
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น KWD
د.ك0.00320382
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น ILS
0.0340275
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BOB
Bs0.0723477
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น AZN
0.017799
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น TJS
SM0.0967428
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น GEL
0.0284784
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น AOA
Kz9.5966973
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BHD
.د.ب0.00393672
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BMD
$0.01047
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น DKK
kr0.067008
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น HNL
L0.2759892
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น MUR
0.4755474
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น NAD
$0.1803981
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น NOK
kr0.1042812
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น NZD
$0.0180084
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น PAB
B/.0.01047
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น PGK
K0.0438693
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น QAR
ر.ق0.0381108
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น RSD
дин.1.0525491
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น UZS
soʻm126.1445493
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น ALL
L0.8697429
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น ANG
ƒ0.0187413
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น AWG
ƒ0.018846
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BBD
$0.02094
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BAM
KM0.0174849
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BIF
Fr30.87603
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BND
$0.0135063
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BSD
$0.01047
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น JMD
$1.6797021
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น KHR
42.2176575
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น KMF
Fr4.42881
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น LAK
227.6086911
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น LKR
රු3.188115
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น MDL
L0.176943
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น MGA
Ar47.3754936
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น MOP
P0.08376
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น MVR
0.160191
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น MWK
MK18.1770717
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น MZN
MT0.6691377
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น NPR
रु1.4787828
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น PYG
74.25324
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น RWF
Fr15.17103
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น SBD
$0.0861681
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น SCR
0.1491975
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น SRD
$0.4139838
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น SVC
$0.0916125
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น SZL
L0.1803981
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น TMT
m0.0367497
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น TND
د.ت0.03047817
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น TTD
$0.0710913
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น UGX
Sh36.47748
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น XAF
Fr5.88414
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น XCD
$0.028269
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น XOF
Fr5.88414
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น XPF
Fr1.06794
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BWP
P0.1488834
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น BZD
$0.0210447
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น CVE
$0.996744
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น DJF
Fr1.85319
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น DOP
$0.6704988
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น DZD
د.ج1.360053
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น FJD
$0.0236622
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น GNF
Fr91.03665
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น GTQ
Q0.0802002
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น GYD
$2.1922086
1 Black Mirror(MIRROR) เป็น ISK
kr1.28781

Black Mirror ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Black Mirror ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Black Mirror อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Black Mirror

วันนี้ Black Mirror (MIRROR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MIRROR เป็นUSD คือ 0.01047 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MIRROR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MIRROR เป็น USD คือ $ 0.01047 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Black Mirror คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MIRROR คือ $ 1.00M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MIRROR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MIRROR คือ 95.98M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MIRROR คือเท่าใด?
MIRROR ถึงราคา ATH ที่ 0.08619121021102388 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MIRROR คือเท่าไร?
MIRROR ถึงราคา ATL ที่ 0.008786149593027325 USD
ปริมาณการเทรดของ MIRROR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MIRROR คือ $ 116.31K USD
ปีนี้ MIRROR จะสูงขึ้นอีกไหม?
MIRROR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MIRROR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:59:13 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MIRROR เป็น USD

จำนวน

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.01047 USD

เทรด MIRROR

MIRROR/USDT
$0.010469
$0.010469$0.010469
+0.59%

