ราคาปัจจุบัน Mia Ko วันนี้ คือ 0.003162 USD มูลค่าตลาด MIA เท่ากับ -- USD ติดตามการอัปเดตราคา MIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย!ราคาปัจจุบัน Mia Ko วันนี้ คือ 0.003162 USD มูลค่าตลาด MIA เท่ากับ -- USD ติดตามการอัปเดตราคา MIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MIA

ข้อมูลราคา MIA

MIA คืออะไร

โทเคโนมิกส์ MIA

การคาดการณ์ราคา MIA

ประวัติ MIA

MIA คู่มือการซื้อ

Mia Ko โลโก้

ราคา Mia Ko(MIA)

ราคาปัจจุบัน 1 MIA เป็น USD

$0.003162
$0.003162
-7.57%1D
USD
Mia Ko (MIA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-01-22 22:35:20 (UTC+8)

ราคา Mia Ko วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mia Ko (MIA) วันนี้ $ 0.003162, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.57% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MIA เป็น USD คือ $ 0.003162 ต่อ MIA.

Mia Ko มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- MIA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MIA เทรดระหว่าง $ 0.002649 (ต่ำ) กับ $ 0.003777 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MIA เคลื่อนไหว -12.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 54.26K.

Mia Ko (MIA) ข้อมูลการตลาด

--
--

$ 54.26K
$ 54.26K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mia Ko คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.26K อุปทานหมุนเวียนของ MIA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา Mia Ko USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.002649
$ 0.002649
ต่ำสุด 24h
$ 0.003777
$ 0.003777
สูงสุด 24h

$ 0.002649
$ 0.002649

$ 0.003777
$ 0.003777

--
--

--
--

-12.17%

-7.57%

+4.73%

+4.73%

ประวัติราคา Mia Ko (MIA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Mia Ko ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00025897-7.57%
30 วัน$ +0.002162+216.20%
60 วัน$ +0.002162+216.20%
90 วัน$ +0.002162+216.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา Mia Ko ในวันนี้

วันนี้ MIA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00025897 (-7.57%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Mia Ko ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.002162 (+216.20%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Mia Ko ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MIA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.002162 (+216.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Mia Ko ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.002162 (+216.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Mia Ko (MIA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Mia Koทันที

การวิเคราะห์ AI สำหรับ Mia Ko

ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด Mia Ko แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Mia Ko?

ราคาโทเค็น MIA ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคา MIA

อุปสงค์และอุปทาน: การหมุนเวียนของโทเค็น ปริมาณการซื้อขาย และพฤติกรรมของผู้ถือครองล้วนมีผลโดยตรงต่อพลวัตของราคา

พัฒนาการของโครงการ: การอัปเดต ความร่วมมือ ความก้าวหน้าในโรดแม็ป และการปรับปรุงทางเทคนิคต่างๆ ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักลงทุน

ข่าวสารด้านกฎระเบียบ: นโยบายของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในตลาดคริปโตสร้างความผันผวนให้กับราคา

กิจกรรมของชุมชน: การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย การเติบโตของชุมชน และอัตราการนำไปใช้ส่งผลต่อการรับรู้ของตลาด

การจดทะเบียนในกระดานแลกเปลี่ยน: การเปิดความร่วมมือกับกระดานแลกเปลี่ยนใหม่ๆ จะเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและเพิ่มปริมาณการซื้อขาย

ปัจจัยมหภาค: สภาพเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มการลงทุนจากสถาบันต่างๆ มีผลกระทบต่อตลาดคริปโตในภาพรวม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Mia Ko วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Mia Ko (MIA) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุแนวโน้มตลาด การกำหนดจังหวะในการสั่งซื้อหรือขาย การประเมินโอกาสการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง

การคาดการณ์ราคา Mia Ko

การคาดการณ์ราคา Mia Ko (MIA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MIA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mia Ko (MIA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mia Ko อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mia Ko จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MIA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mia Ko

วิธีการซื้อและลงทุน Mia Ko

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Mia Ko หรือยัง? การซื้อ MIA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Mia Ko ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Mia Ko (MIA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Mia Ko จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Mia Ko (MIA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Mia Ko ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Mia Ko ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อะไรคือ Mia Ko (MIA)

Mia เป็น AI VTuber ที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ สร้างขึ้นบน xAI API โดยมีตัวละครที่ถูกทำให้มีบุคลิกแบบมนุษย์ พร้อมระบบความจำและการโต้ตอบด้วยเสียง และถูกวางตำแหน่งให้เป็นมีมโทเคนที่เกาะกระแสเรื่องเล่า AI ที่มีความเป็นมนุษย์

Mia Ko ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Mia Ko ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mia Ko

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mia Ko (MIA)

Mia Ko ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025
Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025
โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mia Ko

MIA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MIA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MIA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Mia Ko (MIA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Mia Ko ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MIA/USDT
$0.003162
$0.003162$0.003162
-7.67%
0.00% (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

