วันที่เปิดสูงต่ำปิดปริมาณ
2026-01-22$ 0.002998$ 0.003676$ 0.002649$ 0.00316110.61M
2026-01-21$ 0.002501$ 0.003897$ 0.002425$ 0.00299817.75M
2026-01-20$ 0.003117$ 0.004135$ 0.002366$ 0.00250120.60M
2026-01-19$ 0.001896$ 0.003275$ 0.001853$ 0.00311720.59M
2026-01-18$ 0.002131$ 0.003297$ 0.001896$ 0.00189621.38M
2026-01-17$ 0.003785$ 0.003899$ 0.002123$ 0.00213119.37M
2026-01-16$ 0.002687$ 0.004573$ 0.002528$ 0.00378516.37M
2026-01-15$ 0.003799$ 0.004197$ 0.00267$ 0.00268715.97M
ดาวน์โหลดข้อมูลประวัติ Mia Ko

ดาวน์โหลดข้อมูลประวัติ Mia Ko รายวันฟรีในรูปแบบที่ใช้งานได้เพื่อการตัดสินใจลงทุนของคุณเอง

ราคาสด Mia Ko

$ 0.003161

ปัจจุบัน Mia Ko มีการเทรดอยู่ที่ 0.003161 USD มีมูลค่าตลาดเท่ากับ 0.00 USD และมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงเท่ากับ 0.00 USD สำรวจข้อมูล MIA เพิ่มเติมได้ที่หน้าราคาสดของ MEXC

ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดปัจจุบันและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้ประโยชน์จากสถิติราคาสดของ Mia Ko ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่อยู่เพียงปลายนิ้วของคุณ คุณสามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคา Mia Ko ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-01-22 22:40:39 (UTC+8)

ทรัพยากร Mia Ko MEXC

เกี่ยวกับประวัติราคา Mia Ko (MIA)

Mia Ko การติดตามประวัติราคาถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามผลการลงทุนได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์นี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา Mia Ko ในช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงมูลค่าเปิด ราคาสูงสุด และราคาปิด เช่นเดียวกับปริมาณการซื้อขาย นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงรายวันเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างรวดเร็ว โดยเน้นเฉพาะวันที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ที่น่าสังเกต คือ Mia Ko ถึงค่าสูงสุดเมื่อวันที่ - และไต่ขึ้นไปสู่ระดับที่น่าทึ่ง 0 USD ข้อมูลราคาที่นำเสนอที่นี่มีที่มาจากประวัติการซื้อขายของ MEXC โดยเฉพาะ ซึ่งรับรองความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง ข้อมูลราคา Mia Ko ในอดีตของเราสามารถดูได้ในช่วงเวลาต่างๆ: 1 วัน 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ครอบคลุมถึงข้อมูลเปิด สูง ต่ำ ปิด และปริมาณ ข้อมูลนี้ได้รับการทดสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ และความถูกต้อง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจำลองการซื้อขายและการทดสอบย้อนหลัง คุณสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ฟรีและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับนักลงทุน

Mia Ko การประยุกต์ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ในการซื้อขาย

Mia Koข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขาย วิธีการใช้งานมีดังนี้:

1. การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ผู้ซื้อขายใช้ประโยชน์จากข้อมูล Mia Ko ในอดีตเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบของตลาด โดยใช้เครื่องมือ เช่น แผนภูมิและสื่อภาพ พวกเขาสามารถแยกแยะรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าและออกจากตลาด แนวทางที่มีประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลประวัติของ Mia Ko ใน GridDB และวิเคราะห์ด้วย Python โดยใช้ไลบรารีเช่น Matplotlib สำหรับการแสดงภาพ และ Pandas, Numpy และ Scipy สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

2. การคาดการณ์ราคา: ข้อมูล Mia Ko ในอดีตถือเป็นปัจจัยสำคัญในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา โดยการตรวจสอบแนวโน้มตลาดในอดีต ผู้ค้าสามารถสังเกตเห็นรูปแบบและคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดในอนาคตได้ ข้อมูลประวัติ Mia Ko โดยละเอียดของ MEXC ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละนาทีเกี่ยวกับราคาเปิด ราคาสูง ราคาต่ำ และราคาปิด ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาและฝึกอบรมโมเดลการทำนายเชิงทำนาย จึงช่วยในการตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้

3. การจัดการความเสี่ยง: การเข้าถึงข้อมูลในอดีตช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถประเมินความเสี่ยง Mia Ko ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ ช่วยในการเข้าใจความผันผวน Mia Ko นำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่มีข้อมูลเพียงพอมากขึ้น

4. การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: ข้อมูลในอดีตช่วยในการติดตามผลการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา วิธีนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลงานดีและปรับพอร์ตโฟลิโอเพื่อปรับผลตอบแทนให้เหมาะสมที่สุด

5. การฝึกอบรมบอทการซื้อขาย: คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตลาดสกุลเงินดิจิทัลในประวัติศาสตร์ OHLC (เปิด สูง ต่ำ ปิด) ของ Mia Ko เพื่อฝึกบอทซื้อขาย Mia Ko โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาด

เครื่องมือและทรัพยากรเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเจาะลึกข้อมูลในอดีตของ Mia Ko ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า และมีศักยภาพในการปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา

