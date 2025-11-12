โทเคโนมิกส์ Lifeform (LFT)

โทเคโนมิกส์ Lifeform (LFT)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Lifeform (LFT) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:46:09 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Lifeform (LFT)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Lifeform (LFT) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 0.00
อุปทานรวม:
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 0.00
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 6.19M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.0066
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.005437372504690078
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.00619
ข้อมูล Lifeform (LFT)

Lifeform คือผู้ให้บริการโซลูชันตัวระบุแบบกระจายศูนย์แบบสากล ที่ผสานรวมกับเชนหลักทั้งหมดในโลก Web3 รวมถึง Bitcoin, Ethereum, Solana และอื่น ๆ ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นสำหรับการขยายสู่ผู้ใช้อีกพันล้านคนที่จะเข้ามาสู่ Web3 ปัจจุบัน Lifeform มีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 3 ล้านราย และจะยังคงเติบโตต่อไป เปิดโอกาสให้ผู้ใช้และบริษัทต่าง ๆ เข้าร่วมในระบบนิเวศ Lifeform และสัมผัสประสบการณ์บริการบล็อกเชนที่ล้ำสมัยและบูรณาการ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.lifeform.cc/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://lifeformcc.notion.site/WHITEPAPER-076ce3d27354475d8ee6a46c6c3ee6fe?pvs=4
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xA9f978c02915246E435c0BdA9785aAAad3cC46d2

โทเคโนมิกส์ Lifeform (LFT): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Lifeform (LFT) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นLFT สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น LFT ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ LFT แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น LFTกัน!

