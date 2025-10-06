IRIS Chain (IRC) กราฟราคาสด
ราคา IRIS Chain วันนี้
ราคาปัจจุบัน IRIS Chain (IRC) วันนี้ $ 0.02222, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IRC เป็น USD คือ $ 0.02222 ต่อ IRC.
IRIS Chain มีอันดับที่ #3851 โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 IRC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IRC เทรดระหว่าง $ 0.02098 (ต่ำ) กับ $ 0.0246 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.213517579217701 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00832572179997189
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IRC เคลื่อนไหว -0.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +17.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 386.50K.
IRIS Chain (IRC) ข้อมูลการตลาด
$ 386.50K
2,000,000,000
2,000,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IRIS Chain คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 386.50K อุปทานหมุนเวียนของ IRC คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 44.44M
ประวัติราคา IRIS Chain USD
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02098
ต่ำสุด 24h
$ 2.213517579217701
$ 0.00832572179997189
-0.54%
-4.08%
+17.62%
+17.62%
ประวัติราคา IRIS Chain (IRC) USD
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา IRIS Chain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000949
|-4.08%
|30 วัน
|$ -0.07778
|-77.78%
|60 วัน
|$ -0.07778
|-77.78%
|90 วัน
|$ -0.07778
|-77.78%
การเปลี่ยนแปลงราคา IRIS Chain ในวันนี้
วันนี้ IRC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000949 (-4.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา IRIS Chain ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.07778 (-77.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา IRIS Chain ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IRC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.07778 (-77.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา IRIS Chain ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.07778 (-77.78%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา IRIS Chain (IRC) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา IRIS Chainทันที
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด IRIS Chain แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้
ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ IRIS Chain?
ราคาของ IRIS Chain (IRC) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:
1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. อัตราการนำไปใช้โซลูชันความสามารถในการทำงานร่วมกันของ IRIS Hub
3. กิจกรรมของนักพัฒนาและการเติบโตของระบบนิเวศ
4. การเป็นพันธมิตรกับโปรเจกต์บล็อกเชนอื่นๆ
5. ประโยชน์ของโทเค็นและรางวัลจากการเดิมพัน
6. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องในตลาดแลกเปลี่ยน
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลต่อโปรโตคอลระหว่างเชน
8. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มข้ามเชนอื่นๆ
9. การอัปเกรดทางเทคนิคและประสิทธิภาพของเครือข่าย
10. ความเสี่ยงโดยรวมที่นักลงทุนให้ความสนใจต่อเหรียญอื่นๆ นอกเหนือจากบิทคอยน์
การคาดการณ์ราคา IRIS Chain
การคาดการณ์ราคา IRIS Chain (IRC) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IRC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา IRIS Chain (IRC) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ IRIS Chain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา IRIS Chain จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2025–2026? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IRC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2025–2026 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา IRIS Chain
วิธีการซื้อและลงทุน IRIS Chain
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย IRIS Chain หรือยัง? การซื้อ IRC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ IRIS Chain ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ IRIS Chain (IRC) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว IRIS Chain จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ IRIS Chain ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ IRIS Chain ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำรวจตลาดสปอตของ MEXC
เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ
การเทรดฟิวเจอร์ส
เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง
MEXC ก่อนเปิดตลาด
ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ
เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC
การซื้อ IRIS Chain (IRC) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ IRIS Chain (IRC)
IRIS Chain เป็นระบบนิเวศบล็อกเชนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งผสานเทคโนโลยีสแกนม่านตากับการจัดการข้อมูลแบบกระจายศูนย์ เพื่อปฏิวัติวงการสุขภาพส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถสแกนม่านตาผ่านสมาร์ตโฟนหรือคีออสก์เพื่อรับการวินิจฉัยสุขภาพด้วย AI แบบเรียลไทม์ พร้อมรับโทเคน IRC เป็นรางวัล ซึ่งสามารถใช้สำหรับการสมัครสมาชิกบริการสุขภาพ การสเตก หรือการยืนยันตัวตนแบบกระจายศูนย์ภายในระบบนิเวศได้ ภารกิจของ IRIS Chain คือการช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามสุขภาพของตนเองได้แบบเรียลไทม์ โดยยังคงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน
IRIS Chain เป็นระบบนิเวศบล็อกเชนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งผสานเทคโนโลยีสแกนม่านตากับการจัดการข้อมูลแบบกระจายศูนย์ เพื่อปฏิวัติวงการสุขภาพส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถสแกนม่านตาผ่านสมาร์ตโฟนหรือคีออสก์เพื่อรับการวินิจฉัยสุขภาพด้วย AI แบบเรียลไทม์ พร้อมรับโทเคน IRC เป็นรางวัล ซึ่งสามารถใช้สำหรับการสมัครสมาชิกบริการสุขภาพ การสเตก หรือการยืนยันตัวตนแบบกระจายศูนย์ภายในระบบนิเวศได้ ภารกิจของ IRIS Chain คือการช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามสุขภาพของตนเองได้แบบเรียลไทม์ โดยยังคงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน
IRIS Chain ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก IRIS Chain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ IRIS Chain
หาก IRIS Chain เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ $-- ในปี 2026 $-- ในปี 2030 $-- ในปี 2035 และ $-- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดราคา IRIS Chain ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา IRIS Chain วันนี้คือ $ 0.02222 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
IRIS Chain ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน IRC โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
IRIS Chain มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน IRC จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา IRIS Chain ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา IRC เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ IRC ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
BTC
89,283.62
-1.29%
ETH
3,027.62
-2.52%
SOL
132.54
-1.84%
UCN
1,640.17
0.00%
USDC
0.9997
0.00%
MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ IRC/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ IRIS Chain เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา IRIS Chain อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IRIS Chain (IRC) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ IRIS Chain (IRC)
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|12-05 20:29:54
|นโยบายสกุลเงิน
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีฉันทามติสูงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 30 ปีกำลังจะมาถึง
|12-05 15:24:33
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ผู้ร่วมก่อตั้ง Solana: มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดจะยังคงเพิ่มขึ้น ในที่สุดจะกลายเป็นการแข่งขันเพื่อส่วนแบ่งตลาดบล็อกเชน
|12-04 09:24:58
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตกลับมาฟื้นตัว เงินทุนไหลเข้า ETF แตะ 1.1 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์
|12-03 18:46:22
|นโยบายสกุลเงิน
กฎหมายใหม่ของสหราชอาณาจักร: คริปโตเคอร์เรนซีถูกรวมเข้าในระบบคุ้มครอง "ทรัพย์สินส่วนบุคคล"
|12-03 10:11:55
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตแสดงการฟื้นตัวพร้อมกำไรอย่างกว้างขวาง SUI และ PENGU เพิ่มขึ้นกว่า 20%
|12-03 06:23:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
$376 ล้านถูกชำระบัญชีทั่วตลาดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นสถานะชอร์ต
