ราคาปัจจุบัน IRIS Chain วันนี้ คือ 0.02222 USD มูลค่าตลาด IRC เท่ากับ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา IRC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย!

IRIS Chain โลโก้

ราคา IRIS Chain(IRC)

ราคาปัจจุบัน 1 IRC เป็น USD

$0.02231
$0.02231$0.02231
-4.08%1D
USD
IRIS Chain (IRC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-12-06 05:40:17 (UTC+8)

ราคา IRIS Chain วันนี้

ราคาปัจจุบัน IRIS Chain (IRC) วันนี้ $ 0.02222, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IRC เป็น USD คือ $ 0.02222 ต่อ IRC.

IRIS Chain มีอันดับที่ #3851 โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 IRC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IRC เทรดระหว่าง $ 0.02098 (ต่ำ) กับ $ 0.0246 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.213517579217701 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00832572179997189

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IRC เคลื่อนไหว -0.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +17.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 386.50K.

IRIS Chain (IRC) ข้อมูลการตลาด

No.3851

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 386.50K
$ 386.50K$ 386.50K

$ 44.44M
$ 44.44M$ 44.44M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IRIS Chain คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 386.50K อุปทานหมุนเวียนของ IRC คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 44.44M

ประวัติราคา IRIS Chain USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02098
$ 0.02098$ 0.02098
ต่ำสุด 24h
$ 0.0246
$ 0.0246$ 0.0246
สูงสุด 24h

$ 0.02098
$ 0.02098$ 0.02098

$ 0.0246
$ 0.0246$ 0.0246

$ 2.213517579217701
$ 2.213517579217701$ 2.213517579217701

$ 0.00832572179997189
$ 0.00832572179997189$ 0.00832572179997189

ประวัติราคา IRIS Chain (IRC) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา IRIS Chain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000949-4.08%
30 วัน$ -0.07778-77.78%
60 วัน$ -0.07778-77.78%
90 วัน$ -0.07778-77.78%
การเปลี่ยนแปลงราคา IRIS Chain ในวันนี้

วันนี้ IRC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000949 (-4.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา IRIS Chain ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.07778 (-77.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา IRIS Chain ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IRC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.07778 (-77.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา IRIS Chain ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.07778 (-77.78%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา IRIS Chain (IRC) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา IRIS Chainทันที

การวิเคราะห์ AI สำหรับ IRIS Chain

ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด IRIS Chain แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ IRIS Chain?

ราคาของ IRIS Chain (IRC) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. อัตราการนำไปใช้โซลูชันความสามารถในการทำงานร่วมกันของ IRIS Hub
3. กิจกรรมของนักพัฒนาและการเติบโตของระบบนิเวศ
4. การเป็นพันธมิตรกับโปรเจกต์บล็อกเชนอื่นๆ
5. ประโยชน์ของโทเค็นและรางวัลจากการเดิมพัน
6. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องในตลาดแลกเปลี่ยน
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลต่อโปรโตคอลระหว่างเชน
8. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มข้ามเชนอื่นๆ
9. การอัปเกรดทางเทคนิคและประสิทธิภาพของเครือข่าย
10. ความเสี่ยงโดยรวมที่นักลงทุนให้ความสนใจต่อเหรียญอื่นๆ นอกเหนือจากบิทคอยน์

การคาดการณ์ราคา IRIS Chain

การคาดการณ์ราคา IRIS Chain (IRC) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IRC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา IRIS Chain (IRC) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ IRIS Chain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา IRIS Chain จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2025–2026? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IRC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2025–2026 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา IRIS Chain

วิธีการซื้อและลงทุน IRIS Chain

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย IRIS Chain หรือยัง? การซื้อ IRC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ IRIS Chain ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ IRIS Chain (IRC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว IRIS Chain จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ IRIS Chain (IRC)

คุณสามารถทำอะไรกับ IRIS Chain ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ IRIS Chain ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ IRIS Chain (IRC) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ IRIS Chain (IRC)

IRIS Chain เป็นระบบนิเวศบล็อกเชนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งผสานเทคโนโลยีสแกนม่านตากับการจัดการข้อมูลแบบกระจายศูนย์ เพื่อปฏิวัติวงการสุขภาพส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถสแกนม่านตาผ่านสมาร์ตโฟนหรือคีออสก์เพื่อรับการวินิจฉัยสุขภาพด้วย AI แบบเรียลไทม์ พร้อมรับโทเคน IRC เป็นรางวัล ซึ่งสามารถใช้สำหรับการสมัครสมาชิกบริการสุขภาพ การสเตก หรือการยืนยันตัวตนแบบกระจายศูนย์ภายในระบบนิเวศได้ ภารกิจของ IRIS Chain คือการช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามสุขภาพของตนเองได้แบบเรียลไทม์ โดยยังคงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน

IRIS Chain ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก IRIS Chain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-12-06 05:40:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ IRIS Chain (IRC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
12-05 20:29:54นโยบายสกุลเงิน
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีฉันทามติสูงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 30 ปีกำลังจะมาถึง
12-05 15:24:33อัพเดทอุตสาหกรรม
ผู้ร่วมก่อตั้ง Solana: มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดจะยังคงเพิ่มขึ้น ในที่สุดจะกลายเป็นการแข่งขันเพื่อส่วนแบ่งตลาดบล็อกเชน
12-04 09:24:58อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตกลับมาฟื้นตัว เงินทุนไหลเข้า ETF แตะ 1.1 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์
12-03 18:46:22นโยบายสกุลเงิน
กฎหมายใหม่ของสหราชอาณาจักร: คริปโตเคอร์เรนซีถูกรวมเข้าในระบบคุ้มครอง "ทรัพย์สินส่วนบุคคล"
12-03 10:11:55อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตแสดงการฟื้นตัวพร้อมกำไรอย่างกว้างขวาง SUI และ PENGU เพิ่มขึ้นกว่า 20%
12-03 06:23:37อัพเดทอุตสาหกรรม
$376 ล้านถูกชำระบัญชีทั่วตลาดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นสถานะชอร์ต

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IRIS Chain

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

