ราคาปัจจุบัน WorldAssets วันนี้ คือ 0.7481 USD ติดตามการอัปเดตราคา INC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา INC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา WorldAssets(INC)

ราคาปัจจุบัน 1 INC เป็น USD

$0.7481
$0.7481$0.7481
+31.17%1D
USD
WorldAssets (INC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:58:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา WorldAssets (INC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552
ต่ำสุด 24h
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
สูงสุด 24h

$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

+10.81%

+31.17%

+648.10%

+648.10%

ราคาเรียลไทม์ WorldAssets (INC) คือ $ 0.7481 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดINC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.5552 และราคาสูงสุด $ 0.98 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ INC คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น INC มีการเปลี่ยนแปลง +10.81% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +31.17% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +648.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

WorldAssets (INC) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 43.89K
$ 43.89K$ 43.89K

$ 224.43M
$ 224.43M$ 224.43M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WorldAssets คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 43.89K อุปทานหมุนเวียนของ INC คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 300000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 224.43M

ประวัติราคา WorldAssets (INC) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา WorldAssets ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.177771+31.17%
30 วัน$ +0.6481+648.10%
60 วัน$ +0.6481+648.10%
90 วัน$ +0.6481+648.10%
การเปลี่ยนแปลงราคา WorldAssets ในวันนี้

วันนี้ INC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.177771 (+31.17%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา WorldAssets ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.6481 (+648.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา WorldAssets ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน INC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.6481 (+648.10%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา WorldAssets ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.6481 (+648.10%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา WorldAssets (INC) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา WorldAssetsทันที

อะไรคือ WorldAssets (INC)

แพลตฟอร์ม WORLDASSETS (WAT Protocol) คือแพลตฟอร์มบริการทางการเงินเชิงนวัตกรรมสำหรับการทำโทเคนไนซ์สินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) โดยผ่าน WAT Protocol แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมสินทรัพย์จริงบนบล็อกเชน โมเดลโทเคนคู่ (โทเคนสิทธิความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ + โทเคนผลตอบแทนจากสินทรัพย์), RWAFi (RWA + DeFi), สภาพคล่องแบบ AMM, คณะกรรมการสินทรัพย์ POS-DAO, การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสินทรัพย์ และกลไกการออกจากการโทเคนไนซ์ที่สมบูรณ์ เพื่อบรรลุการนำ RWA มาประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง

WorldAssets มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน WorldAssets ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบINCความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ WorldAssets บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ WorldAssets ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา WorldAssets (USD)

WorldAssets (INC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ WorldAssets (INC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ WorldAssets

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา WorldAssets ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ WorldAssets (INC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ WorldAssets (INC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ INCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ WorldAssets (INC)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ WorldAssetsใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ WorldAssets บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

INC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 WorldAssets(INC) เป็น VND
19,686.2515
1 WorldAssets(INC) เป็น AUD
A$1.129631
1 WorldAssets(INC) เป็น GBP
0.553594
1 WorldAssets(INC) เป็น EUR
0.635885
1 WorldAssets(INC) เป็น USD
$0.7481
1 WorldAssets(INC) เป็น MYR
RM3.14202
1 WorldAssets(INC) เป็น TRY
31.158365
1 WorldAssets(INC) เป็น JPY
¥109.9707
1 WorldAssets(INC) เป็น ARS
ARS$1,065.66845
1 WorldAssets(INC) เป็น RUB
61.501301
1 WorldAssets(INC) เป็น INR
66.378913
1 WorldAssets(INC) เป็น IDR
Rp12,468.328346
1 WorldAssets(INC) เป็น KRW
1,053.661445
1 WorldAssets(INC) เป็น PHP
43.31499
1 WorldAssets(INC) เป็น EGP
￡E.35.706813
1 WorldAssets(INC) เป็น BRL
R$3.987373
1 WorldAssets(INC) เป็น CAD
C$1.039859
1 WorldAssets(INC) เป็น BDT
91.006365
1 WorldAssets(INC) เป็น NGN
1,095.308172
1 WorldAssets(INC) เป็น COP
$2,910.894505
1 WorldAssets(INC) เป็น ZAR
R.12.882282
1 WorldAssets(INC) เป็น UAH
30.851644
1 WorldAssets(INC) เป็น TZS
T.Sh.1,838.0817
1 WorldAssets(INC) เป็น VES
Bs136.1542
1 WorldAssets(INC) เป็น CLP
$721.9165
1 WorldAssets(INC) เป็น PKR
Rs210.433049
1 WorldAssets(INC) เป็น KZT
409.465054
1 WorldAssets(INC) เป็น THB
฿24.193554
1 WorldAssets(INC) เป็น TWD
NT$22.734759
1 WorldAssets(INC) เป็น AED
د.إ2.745527
1 WorldAssets(INC) เป็น CHF
Fr0.590999
1 WorldAssets(INC) เป็น HKD
HK$5.820218
1 WorldAssets(INC) เป็น AMD
֏286.627034
1 WorldAssets(INC) เป็น MAD
.د.م6.800229
1 WorldAssets(INC) เป็น MXN
$13.757559
1 WorldAssets(INC) เป็น SAR
ريال2.797894
1 WorldAssets(INC) เป็น ETB
Br108.541829
1 WorldAssets(INC) เป็น KES
KSh96.609634
1 WorldAssets(INC) เป็น JOD
د.أ0.5304029
1 WorldAssets(INC) เป็น PLN
2.708122
1 WorldAssets(INC) เป็น RON
лв3.239273
1 WorldAssets(INC) เป็น SEK
kr7.009697
1 WorldAssets(INC) เป็น BGN
лв1.241846
1 WorldAssets(INC) เป็น HUF
Ft247.381708
1 WorldAssets(INC) เป็น CZK
15.455746
1 WorldAssets(INC) เป็น KWD
د.ك0.2281705
1 WorldAssets(INC) เป็น ILS
2.46873
1 WorldAssets(INC) เป็น BOB
Bs5.16189
1 WorldAssets(INC) เป็น AZN
1.27177
1 WorldAssets(INC) เป็น TJS
SM6.964811
1 WorldAssets(INC) เป็น GEL
2.034832
1 WorldAssets(INC) เป็น AOA
Kz685.700979
1 WorldAssets(INC) เป็น BHD
.د.ب0.2812856
1 WorldAssets(INC) เป็น BMD
$0.7481
1 WorldAssets(INC) เป็น DKK
kr4.757916
1 WorldAssets(INC) เป็น HNL
L19.562815
1 WorldAssets(INC) เป็น MUR
33.896411
1 WorldAssets(INC) เป็น NAD
$12.889763
1 WorldAssets(INC) เป็น NOK
kr7.443595
1 WorldAssets(INC) เป็น NZD
$1.279251
1 WorldAssets(INC) เป็น PAB
B/.0.7481
1 WorldAssets(INC) เป็น PGK
K3.179425
1 WorldAssets(INC) เป็น QAR
ر.ق2.723084
1 WorldAssets(INC) เป็น RSD
дин.74.637937
1 WorldAssets(INC) เป็น UZS
soʻm9,013.250939
1 WorldAssets(INC) เป็น ALL
L61.635959
1 WorldAssets(INC) เป็น ANG
ƒ1.339099
1 WorldAssets(INC) เป็น AWG
ƒ1.34658
1 WorldAssets(INC) เป็น BBD
$1.4962
1 WorldAssets(INC) เป็น BAM
KM1.241846
1 WorldAssets(INC) เป็น BIF
Fr2,200.1621
1 WorldAssets(INC) เป็น BND
$0.957568
1 WorldAssets(INC) เป็น BSD
$0.7481
1 WorldAssets(INC) เป็น JMD
$120.114936
1 WorldAssets(INC) เป็น KHR
3,004.414486
1 WorldAssets(INC) เป็น KMF
Fr313.4539
1 WorldAssets(INC) เป็น LAK
16,263.043153
1 WorldAssets(INC) เป็น LKR
Rs226.210478
1 WorldAssets(INC) เป็น MDL
L12.523194
1 WorldAssets(INC) เป็น MGA
Ar3,339.727868
1 WorldAssets(INC) เป็น MOP
P5.992281
1 WorldAssets(INC) เป็น MVR
11.44593
1 WorldAssets(INC) เป็น MWK
MK1,298.783891
1 WorldAssets(INC) เป็น MZN
MT47.80359
1 WorldAssets(INC) เป็น NPR
Rs106.37982
1 WorldAssets(INC) เป็น PYG
5,268.1202
1 WorldAssets(INC) เป็น RWF
Fr1,082.5007
1 WorldAssets(INC) เป็น SBD
$6.164344
1 WorldAssets(INC) เป็น SCR
10.937222
1 WorldAssets(INC) เป็น SRD
$28.50261
1 WorldAssets(INC) เป็น SVC
$6.538394
1 WorldAssets(INC) เป็น SZL
L12.882282
1 WorldAssets(INC) เป็น TMT
m2.61835
1 WorldAssets(INC) เป็น TND
د.ت2.1784672
1 WorldAssets(INC) เป็น TTD
$5.064637
1 WorldAssets(INC) เป็น UGX
Sh2,588.426
1 WorldAssets(INC) เป็น XAF
Fr417.4398
1 WorldAssets(INC) เป็น XCD
$2.01987
1 WorldAssets(INC) เป็น XOF
Fr417.4398
1 WorldAssets(INC) เป็น XPF
Fr75.5581
1 WorldAssets(INC) เป็น BWP
P9.934768
1 WorldAssets(INC) เป็น BZD
$1.503681
1 WorldAssets(INC) เป็น CVE
$70.254071
1 WorldAssets(INC) เป็น DJF
Fr133.1618
1 WorldAssets(INC) เป็น DOP
$46.83106
1 WorldAssets(INC) เป็น DZD
د.ج96.863988
1 WorldAssets(INC) เป็น FJD
$1.683225
1 WorldAssets(INC) เป็น GNF
Fr6,504.7295
1 WorldAssets(INC) เป็น GTQ
Q5.730446
1 WorldAssets(INC) เป็น GYD
$156.435191
1 WorldAssets(INC) เป็น ISK
kr89.772

WorldAssets ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก WorldAssets ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ WorldAssets อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ WorldAssets

วันนี้ WorldAssets (INC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน INC เป็นUSD คือ 0.7481 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน INC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ INC เป็น USD คือ $ 0.7481 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ WorldAssets คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ INC คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ INC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ INC คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ INC คือเท่าใด?
INC ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ INC คือเท่าไร?
INC ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ INC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ INC คือ $ 43.89K USD
ปีนี้ INC จะสูงขึ้นอีกไหม?
INC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา INC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ WorldAssets (INC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข่าวร้อนแรง

ผลตอบแทนจากมาร์จิ้นฟิวเจอร์ส MEXC: โอกาสและความท้าทายในการสร้างรายได้สองทางจากการซื้อขาย

October 3, 2025

การซื้อขายที่ชาญฉลาด, ไม่มีค่าธรรมเนียม: วิธีที่คำสั่งที่ช่วยด้วย AI ของ MEXC กำลังเปลี่ยนแปลงเกม

October 3, 2025

GameFi 2.0: ทำไมเศรษฐศาสตร์โทเค็นจะตัดสินอนาคตของเกมบล็อกเชน

October 3, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

