การคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust (IAUON) (USD)
รับการคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust สำหรับปี 2026, 2027, 2028, 2030 และอื่นๆ คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น IAUON จะเติบโตเท่าไร คาดการณ์ราคาในอนาคตได้ทันทีโดยอิงตามแนวโน้มและความรู้สึกของตลาด
*คำเตือน: การคาดการณ์ราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
การคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust สำหรับปี 2025-2050 (USD)
ตามการคาดการณ์ของคุณ IShares Gold Trust อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 74.89 ในปี 2025การคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust (IAUON) สำหรับปี 2026 (ปีหน้า)
ตามการคาดการณ์ของคุณ IShares Gold Trust อาจเติบโตได้ถึง 5.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 78.6345 ในปี 2026การคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust (IAUON) สำหรับปี 2027 (ใน 2 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2027 ของ IAUON คือ $ 82.5662 โดยมีอัตราการเติบโต 10.25%การคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust (IAUON) สำหรับปี 2028 (ใน 3 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2028 ของ IAUON คือ $ 86.6945 โดยมีอัตราการเติบโต 15.76%การคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust (IAUON) สำหรับปี 2029 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IAUON ในปี 2029 คือ $ 91.0292 โดยมีอัตราการเติบโต 21.55%การคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust (IAUON) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IAUON ในปี 2030 คือ $ 95.5807 โดยมีอัตราการเติบโต 27.63%การคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust (IAUON) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ IShares Gold Trust อาจเติบโตได้ถึง 107.89% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 155.6909การคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust (IAUON) สำหรับปี 2050 (ใน 25 ปี)
ในปี 2050 ราคาของ IShares Gold Trust อาจเติบโตได้ถึง 238.64% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 253.6041
- 2025$ 74.890.00%
- 2026$ 78.63455.00%
- 2027$ 82.566210.25%
- 2028$ 86.694515.76%
- 2029$ 91.029221.55%
- 2030$ 95.580727.63%
- 2031$ 100.359734.01%
- 2032$ 105.377740.71%
- 2033$ 110.646647.75%
- 2034$ 116.178955.13%
- 2035$ 121.987962.89%
- 2036$ 128.087371.03%
- 2037$ 134.491679.59%
- 2038$ 141.216288.56%
- 2039$ 148.277097.99%
- 2040$ 155.6909107.89%
การคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust ในระยะสั้นสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์นี้ และ 30 วัน
- October 29, 2025(วันนี้)$ 74.890.00%
- October 30, 2025(พรุ่งนี้)$ 74.90020.01%
- November 5, 2025(สัปดาห์นี้)$ 74.96180.10%
- November 28, 2025(30 วัน)$ 75.19770.41%
ราคาที่คาดการณ์สำหรับ IAUON บน
สำหรับ October 30, 2025(พรุ่งนี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ IAUON โดยใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี
ภายใน November 5, 2025(สัปดาห์นี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ IAUON โดยใช้อัตราการเติบโตต่อปี
เมื่อมองไป 30 วันข้างหน้า ราคาที่คาดการณ์ไว้สำหรับ IAUON คือ
สถิติราคาปัจจุบัน IShares Gold Trust
+0.22%
--
วิธีการสั่งซื้อ IShares Gold Trust (IAUON)
พยายามที่จะซื้อ IAUON? ตอนนี้คุณสามารถซื้อ IAUON ผ่านบัตรเครดิต โอนผ่านธนาคาร P2P และวิธีการชำระเงินอื่นๆ อีกมากมาย เรียนรู้วิธีซื้อ IShares Gold Trust และเริ่มต้นใช้งานที่ MEXC ทันที!เรียนรู้วิธีการซื้อ IAUON ตอนนี้
ราคา IShares Gold Trust ในอดีต
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด IShares Gold Trust ราคาปัจจุบันของ IShares Gold Trust คือ 74.98USD อุปทานหมุนเวียนของ IShares Gold Trust(IAUON) คือ
- 24 ชั่วโมง-0.00%$ -0.560000$ 75.68$ 73.23
- 7 วัน-0.02%$ -2.0399$ 79.74$ 73.23
- 30 วัน0.05%$ 3.7700$ 82.59$ 71.01
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IShares Gold Trust แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของราคา
ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา IShares Gold Trust มีการเทรดสูงสุดที่
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา IShares Gold Trust มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ตรวจสอบประวัติราคา IShares Gold Trust ทั้งหมดเพื่อดูแนวโน้มโดยละเอียดของ MEXCดูประวัติราคาเต็ม IAUON
โมดูลการคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust (IAUON) ทำงานอย่างไร?
โมดูลการคาดการณ์ราคา IShares Gold Trust เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประมาณราคา IAUON ในอนาคตที่เป็นไปได้โดยอิงจากสมมติฐานการเติบโตของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเป็นนักลงทุนที่อยากรู้อยากเห็น โมดูลนี้ก็เสนอวิธีการแบบเรียบง่ายและโต้ตอบได้ในการคาดการณ์มูลค่าในอนาคตของโทเค็น
เริ่มต้นด้วยการป้อนเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มตลาดของคุณ สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความคาดหวังของคุณสำหรับ IShares Gold Trust ในปีหน้า ห้าปี หรือแม้กระทั่งทศวรรษข้างหน้าก็ได้
เมื่อคุณป้อนอัตราการเติบโตแล้ว ให้คลิกปุ่ม 'คำนวณ' โมดูลจะคำนวณราคา IAUON ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตทันที ช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการคาดการณ์ของคุณส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็นอย่างไรในระยะยาว
คุณสามารถทดลองกับอัตราการเติบโตที่หลากหลายเพื่อดูว่าสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอาจส่งผลกระทบต่อราคาของ IShares Gold Trust ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์การคาดการณ์ได้ทั้งในแง่ดีและแง่อนุรักษ์นิยม ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น
โมดูลนี้ยังบูรณาการข้อมูลความรู้สึกของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการคาดการณ์ของคุณกับการคาดการณ์ของผู้ใช้รายอื่นได้ ข้อมูลโดยรวมนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีประโยชน์ว่าชุมชนรับรู้อนาคตของ IAUON อย่างไร
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับการคาดการณ์ราคา
เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์ โมดูลนี้ใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและข้อมูลตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA): ช่วยติดตามแนวโน้มราคาของโทเค็นโดยการปรับความผันผวนและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
Bollinger Bands: วัดความผันผวนของตลาดและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): ประเมินโมเมนตัมของ IAUON เพื่อระบุว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การบรรจบกัน การแยกตัว (MACD): ประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ โดยการรวมตัวบ่งชี้เหล่านี้กับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ โมดูลนี้จึงให้การคาดการณ์ราคาแบบไดนามิก ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตของ IShares Gold Trust
เหตุใดการคาดการณ์ราคา IAUON จึงสำคัญ?
การคาดการณ์ราคา IAUON เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ และนักลงทุนก็ทำการคาดการณ์ด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ:
การพัฒนากลยุทธ์การลงทุน: การทำนายช่วยให้นักลงทุนกำหนดกลยุทธ์ได้ ด้วยการประมาณราคาในอนาคต พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรซื้อ ขาย หรือถือครองสกุลเงินดิจิทัล
การประเมินความเสี่ยง: การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเฉพาะตัวได้ สิ่งนี้มีความจำเป็นในการจัดการและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
การวิเคราะห์ตลาด: การพยากรณ์มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ข่าวสาร และข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพลวัตของตลาดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ: โดยการคาดการณ์ว่าสกุลเงินดิจิทัลใดจะมีผลงานดี นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนได้ตามความเหมาะสม โดยกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ
การวางแผนระยะยาว: นักลงทุนที่มองหาผลกำไรในระยะยาวจะต้องอาศัยการคาดการณ์เพื่อระบุสกุลเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
การเตรียมความพร้อมด้านจิตวิทยา: การทราบสถานการณ์ราคาที่เป็นไปได้จะช่วยให้นักลงทุนมีความพร้อมทั้งทางอารมณ์และการเงินในการรับมือกับความผันผวนของตลาด
การมีส่วนร่วมของชุมชน: การคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัลมักจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในชุมชนนักลงทุน ส่งผลให้มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นและภูมิปัญญาส่วนรวมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ):
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเราขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้ MEXC และ/หรือแหล่งที่มาบุคคลที่สามอื่นๆ มอบให้เรา ข้อมูลนี้นำเสนอให้คุณตามที่เป็นอยู่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการคาดการณ์ราคาที่นำเสนออาจไม่แม่นยำและไม่ควรปฏิบัติเช่นนั้น ราคาในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากคำทำนายที่นำเสนอ และไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใดทางหนึ่งสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการอ้างอิง การใช้ และ/หรือการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเรา สิ่งที่สำคัญคือต้องตระหนักว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง มูลค่าการลงทุนของคุณอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับเงินลงทุนคืนในตอนเริ่มแรก ท้ายที่สุด คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ และ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ โปรดทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณควรลงทุนเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ
คุณมีความรู้สึกอย่างไรกับ IShares Gold Trust?
- แนวโน้มดีมาก
- กระทิง
- เป็นกลาง
- หมี
- แนวโน้มแย่มาก
