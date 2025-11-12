โทเคโนมิกส์ Hemi (HEMI)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Hemi (HEMI) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:20:40 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Hemi (HEMI)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Hemi (HEMI) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 31.57M
อุปทานรวม:
$ 10.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 977.50M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 323.00M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.19469
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.015350458365510373
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0323
ข้อมูล Hemi (HEMI)

ขับเคลื่อนด้วย Bitcoin และ Ethereum Hemi เป็นเครือข่ายแบบโมดูลาร์ที่มุ่งเน้นการขยายขนาด ความปลอดภัย และการทำงานร่วมกันในระดับสูง ขณะที่โปรเจกต์อื่นมอง Bitcoin และ Ethereum เป็นระบบนิเวศที่แยกจากกันซึ่งจำกัดศักยภาพของทั้งคู่ Hemi กลับมองว่าทั้งสองเป็นองค์ประกอบของซูเปอร์เน็ตเวิร์กเดียวกัน สิ่งนี้ช่วยเปิดศักยภาพใหม่ในด้านการเขียนโปรแกรม ความสามารถในการพกพา และการพัฒนา Bitcoin DeFi รวมถึงการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย Hemi ก่อตั้งร่วมโดย Jeff Garzik (อดีตนักพัฒนาแกนหลักของ Bitcoin) และ Max Sanchez (ผู้คิดค้นโปรโตคอล Proof-of-Proof consensus) และรายล้อมด้วยทีมวิศวกรบล็อกเชนชื่อดัง พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และนักลงทุน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://hemi.xyz
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://hemi.xyz/whitepaper
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0xeb964a1a6fab73b8c72a0d15c7337fa4804f484d

โทเคโนมิกส์ Hemi (HEMI): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Hemi (HEMI) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นHEMI สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น HEMI ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HEMI แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น HEMIกัน!

