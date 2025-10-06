ราคาปัจจุบัน Flux AI วันนี้ คือ 0.000155 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLUXAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FLUXAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Flux AI วันนี้ คือ 0.000155 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLUXAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FLUXAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FLUXAI

ข้อมูลราคา FLUXAI

เอกสารไวท์เปเปอร์ FLUXAI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FLUXAI

โทเคโนมิกส์ FLUXAI

การคาดการณ์ราคา FLUXAI

ประวัติ FLUXAI

FLUXAI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง FLUXAIเป็นสกุลเงินเฟียต

Flux AI โลโก้

ราคา Flux AI(FLUXAI)

ราคาปัจจุบัน 1 FLUXAI เป็น USD

$0.0001556
-4.24%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:45:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Flux AI (FLUXAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0001519
ต่ำสุด 24h
$ 0.0002452
สูงสุด 24h

$ 0.0001519
$ 0.0002452
--
--
-0.20%

-4.24%

-30.06%

-30.06%

ราคาเรียลไทม์ Flux AI (FLUXAI) คือ $ 0.000155 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFLUXAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0001519 และราคาสูงสุด $ 0.0002452 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FLUXAI คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FLUXAI มีการเปลี่ยนแปลง -0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.24% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -30.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Flux AI (FLUXAI) ข้อมูลการตลาด

--
$ 1.03M
$ 155.00K
--
1,000,000,000
BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Flux AI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.03M อุปทานหมุนเวียนของ FLUXAI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 155.00K

ประวัติราคา Flux AI (FLUXAI) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Flux AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00000689-4.24%
30 วัน$ -0.004795-96.87%
60 วัน$ -0.000845-84.50%
90 วัน$ -0.000845-84.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา Flux AI ในวันนี้

วันนี้ FLUXAI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00000689 (-4.24%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Flux AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.004795 (-96.87%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Flux AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FLUXAI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000845 (-84.50%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Flux AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.000845 (-84.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Flux AI (FLUXAI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Flux AIทันที

อะไรคือ Flux AI (FLUXAI)

อนาคตแห่งความคิดสร้างสรรค์: AI พบกับจินตนาการ #FLUXAI

Flux AI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Flux AI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบFLUXAIความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Flux AI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Flux AI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Flux AI (USD)

Flux AI (FLUXAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Flux AI (FLUXAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Flux AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Flux AI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Flux AI (FLUXAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Flux AI (FLUXAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FLUXAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Flux AI (FLUXAI)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Flux AIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Flux AI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

FLUXAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Flux AI(FLUXAI) เป็น VND
4.078825
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น AUD
A$0.00023405
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น GBP
0.00011625
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น EUR
0.00013175
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น USD
$0.000155
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น MYR
RM0.00064945
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น TRY
0.0065038
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น JPY
¥0.02356
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น ARS
ARS$0.2266069
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น RUB
0.01228375
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น INR
0.01367565
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น IDR
Rp2.5833323
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น PHP
0.00916825
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น EGP
￡E.0.0073408
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BRL
R$0.0008308
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น CAD
C$0.00021545
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BDT
0.0189689
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น NGN
0.225618
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น COP
$0.59615325
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น ZAR
R.0.00266135
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น UAH
0.00652395
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น TZS
T.Sh.0.380835
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น VES
Bs0.033015
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น CLP
$0.14601
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น PKR
Rs0.0439208
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น KZT
0.0833776
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น THB
฿0.00500805
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น TWD
NT$0.00474145
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น AED
د.إ0.00056885
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น CHF
Fr0.00012245
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น HKD
HK$0.0012028
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น AMD
֏0.0593402
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น MAD
.د.م0.00143065
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น MXN
$0.002852
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น SAR
ريال0.00058125
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น ETB
Br0.02350265
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น KES
KSh0.0200167
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น JOD
د.أ0.000109895
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น PLN
0.0005611
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น RON
лв0.0006758
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น SEK
kr0.0014508
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BGN
лв0.00025885
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น HUF
Ft0.0515964
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น CZK
0.0032333
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น KWD
د.ك0.00004743
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น ILS
0.00050375
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BOB
Bs0.00107105
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น AZN
0.0002635
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น TJS
SM0.0014322
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น GEL
0.0004216
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น AOA
Kz0.14129335
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BHD
.د.ب0.00005828
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BMD
$0.000155
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น DKK
kr0.000992
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น HNL
L0.00408115
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น MUR
0.00702615
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น NAD
$0.00267685
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น NOK
kr0.00154535
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น NZD
$0.0002666
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น PAB
B/.0.000155
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น PGK
K0.00065255
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น QAR
ر.ق0.0005642
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น RSD
дин.0.0155837
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น UZS
soʻm1.8902436
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น ALL
L0.0128712
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น ANG
ƒ0.00027745
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น AWG
ƒ0.000279
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BBD
$0.00031
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BAM
KM0.00025885
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BIF
Fr0.457095
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BND
$0.00019995
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BSD
$0.000155
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น JMD
$0.02486665
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น KHR
0.62499875
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น KMF
Fr0.065565
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น LAK
3.36956515
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น LKR
රු0.0471975
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น MDL
L0.0026195
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น MGA
Ar0.6919634
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น MOP
P0.00124
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น MVR
0.0023715
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น MWK
MK0.26909705
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น MZN
MT0.00990605
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น NPR
रु0.0218922
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น PYG
1.09926
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น RWF
Fr0.225215
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น SBD
$0.00127565
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น SCR
0.00211885
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น SRD
$0.0061287
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น SVC
$0.00135625
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น SZL
L0.0026753
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น TMT
m0.00054405
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น TND
د.ت0.000454925
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น TTD
$0.00105245
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น UGX
Sh0.54002
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น XAF
Fr0.08711
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น XCD
$0.0004185
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น XOF
Fr0.08711
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น XPF
Fr0.01581
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BWP
P0.0022041
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น BZD
$0.00031155
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น CVE
$0.014756
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น DJF
Fr0.027435
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น DOP
$0.0099262
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น DZD
د.ج0.0201345
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น FJD
$0.0003503
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น GNF
Fr1.347725
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น GTQ
Q0.0011873
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น GYD
$0.0324539
1 Flux AI(FLUXAI) เป็น ISK
kr0.01891

Flux AI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Flux AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Flux AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Flux AI

วันนี้ Flux AI (FLUXAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FLUXAI เป็นUSD คือ 0.000155 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FLUXAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FLUXAI เป็น USD คือ $ 0.000155 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Flux AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FLUXAI คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FLUXAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FLUXAI คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FLUXAI คือเท่าใด?
FLUXAI ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FLUXAI คือเท่าไร?
FLUXAI ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ FLUXAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FLUXAI คือ $ 1.03M USD
ปีนี้ FLUXAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
FLUXAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FLUXAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Flux AI (FLUXAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

