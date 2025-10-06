ราคาปัจจุบัน Etherex วันนี้ คือ 0.173 USD ติดตามการอัปเดตราคา ETHEREX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ETHEREX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Etherex วันนี้ คือ 0.173 USD ติดตามการอัปเดตราคา ETHEREX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ETHEREX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETHEREX

ข้อมูลราคา ETHEREX

เอกสารไวท์เปเปอร์ ETHEREX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ETHEREX

โทเคโนมิกส์ ETHEREX

การคาดการณ์ราคา ETHEREX

ประวัติ ETHEREX

ETHEREX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ETHEREXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ETHEREX

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Etherex โลโก้

ราคา Etherex(ETHEREX)

ราคาปัจจุบัน 1 ETHEREX เป็น USD

$0.173
$0.173$0.173
+0.99%1D
USD
Etherex (ETHEREX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:12:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Etherex (ETHEREX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.1683
$ 0.1683$ 0.1683
ต่ำสุด 24h
$ 0.1947
$ 0.1947$ 0.1947
สูงสุด 24h

$ 0.1683
$ 0.1683$ 0.1683

$ 0.1947
$ 0.1947$ 0.1947

--
----

--
----

-1.54%

+0.99%

-23.15%

-23.15%

ราคาเรียลไทม์ Etherex (ETHEREX) คือ $ 0.173 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดETHEREX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.1683 และราคาสูงสุด $ 0.1947 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ETHEREX คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ETHEREX มีการเปลี่ยนแปลง -1.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.99% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -23.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Etherex (ETHEREX) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 57.06K
$ 57.06K$ 57.06K

$ 60.55M
$ 60.55M$ 60.55M

--
----

350,000,000
350,000,000 350,000,000

LINEA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Etherex คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 57.06K อุปทานหมุนเวียนของ ETHEREX คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 350000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 60.55M

ประวัติราคา Etherex (ETHEREX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Etherex ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.001696+0.99%
30 วัน$ -0.1025-37.21%
60 วัน$ -0.1965-53.18%
90 วัน$ +0.073+73.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา Etherex ในวันนี้

วันนี้ ETHEREX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.001696 (+0.99%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Etherex ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.1025 (-37.21%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Etherex ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ETHEREX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.1965 (-53.18%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Etherex ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.073 (+73.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Etherex (ETHEREX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Etherexทันที

อะไรคือ Etherex (ETHEREX)

Etherex คือการต่อยอดจาก Nile บนเครือข่าย Linea โดยนำโทเคโนมิกส์และโครงสร้างแรงจูงใจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากเทคโนโลยี Ramses v3 (เช่น Shadow บน Sonic) มาใช้ จุดเด่นคือรายได้และแรงจูงใจทั้งหมด 100% จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือโทเคน โดยไม่มีการปลดล็อกโทเคนให้ทีมพัฒนาเลย Etherex จึงเป็นแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ใช้อย่างแท้จริง สมกับชื่อของมัน

Etherex มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Etherex ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบETHEREXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Etherex บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Etherex ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Etherex (USD)

Etherex (ETHEREX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Etherex (ETHEREX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Etherex

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Etherex ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Etherex (ETHEREX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Etherex (ETHEREX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ETHEREXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Etherex (ETHEREX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Etherexใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Etherex บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ETHEREX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Etherex(ETHEREX) เป็น VND
4,552.495
1 Etherex(ETHEREX) เป็น AUD
A$0.26123
1 Etherex(ETHEREX) เป็น GBP
0.12975
1 Etherex(ETHEREX) เป็น EUR
0.14705
1 Etherex(ETHEREX) เป็น USD
$0.173
1 Etherex(ETHEREX) เป็น MYR
RM0.72487
1 Etherex(ETHEREX) เป็น TRY
7.25908
1 Etherex(ETHEREX) เป็น JPY
¥26.296
1 Etherex(ETHEREX) เป็น ARS
ARS$254.78575
1 Etherex(ETHEREX) เป็น RUB
13.71025
1 Etherex(ETHEREX) เป็น INR
15.26206
1 Etherex(ETHEREX) เป็น IDR
Rp2,883.33218
1 Etherex(ETHEREX) เป็น PHP
10.23295
1 Etherex(ETHEREX) เป็น EGP
￡E.8.19501
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BRL
R$0.92728
1 Etherex(ETHEREX) เป็น CAD
C$0.24047
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BDT
21.17174
1 Etherex(ETHEREX) เป็น NGN
251.8188
1 Etherex(ETHEREX) เป็น COP
$665.38395
1 Etherex(ETHEREX) เป็น ZAR
R.2.96868
1 Etherex(ETHEREX) เป็น UAH
7.28157
1 Etherex(ETHEREX) เป็น TZS
T.Sh.425.061
1 Etherex(ETHEREX) เป็น VES
Bs36.849
1 Etherex(ETHEREX) เป็น CLP
$162.62
1 Etherex(ETHEREX) เป็น PKR
Rs49.02128
1 Etherex(ETHEREX) เป็น KZT
93.06016
1 Etherex(ETHEREX) เป็น THB
฿5.58963
1 Etherex(ETHEREX) เป็น TWD
NT$5.29034
1 Etherex(ETHEREX) เป็น AED
د.إ0.63491
1 Etherex(ETHEREX) เป็น CHF
Fr0.13667
1 Etherex(ETHEREX) เป็น HKD
HK$1.34248
1 Etherex(ETHEREX) เป็น AMD
֏66.23132
1 Etherex(ETHEREX) เป็น MAD
.د.م1.59679
1 Etherex(ETHEREX) เป็น MXN
$3.1832
1 Etherex(ETHEREX) เป็น SAR
ريال0.64875
1 Etherex(ETHEREX) เป็น ETB
Br26.23199
1 Etherex(ETHEREX) เป็น KES
KSh22.34122
1 Etherex(ETHEREX) เป็น JOD
د.أ0.122657
1 Etherex(ETHEREX) เป็น PLN
0.62626
1 Etherex(ETHEREX) เป็น RON
лв0.75428
1 Etherex(ETHEREX) เป็น SEK
kr1.61755
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BGN
лв0.28891
1 Etherex(ETHEREX) เป็น HUF
Ft57.58824
1 Etherex(ETHEREX) เป็น CZK
3.61051
1 Etherex(ETHEREX) เป็น KWD
د.ك0.052938
1 Etherex(ETHEREX) เป็น ILS
0.56225
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BOB
Bs1.19543
1 Etherex(ETHEREX) เป็น AZN
0.2941
1 Etherex(ETHEREX) เป็น TJS
SM1.59852
1 Etherex(ETHEREX) เป็น GEL
0.47056
1 Etherex(ETHEREX) เป็น AOA
Kz157.70161
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BHD
.د.ب0.065048
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BMD
$0.173
1 Etherex(ETHEREX) เป็น DKK
kr1.1072
1 Etherex(ETHEREX) เป็น HNL
L4.55509
1 Etherex(ETHEREX) เป็น MUR
7.84209
1 Etherex(ETHEREX) เป็น NAD
$2.98771
1 Etherex(ETHEREX) เป็น NOK
kr1.72308
1 Etherex(ETHEREX) เป็น NZD
$0.29929
1 Etherex(ETHEREX) เป็น PAB
B/.0.173
1 Etherex(ETHEREX) เป็น PGK
K0.72833
1 Etherex(ETHEREX) เป็น QAR
ر.ق0.62972
1 Etherex(ETHEREX) เป็น RSD
дин.17.39515
1 Etherex(ETHEREX) เป็น UZS
soʻm2,109.75576
1 Etherex(ETHEREX) เป็น ALL
L14.36592
1 Etherex(ETHEREX) เป็น ANG
ƒ0.30967
1 Etherex(ETHEREX) เป็น AWG
ƒ0.3114
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BBD
$0.346
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BAM
KM0.28891
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BIF
Fr510.177
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BND
$0.22317
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BSD
$0.173
1 Etherex(ETHEREX) เป็น JMD
$27.75439
1 Etherex(ETHEREX) เป็น KHR
697.57925
1 Etherex(ETHEREX) เป็น KMF
Fr73.179
1 Etherex(ETHEREX) เป็น LAK
3,760.86949
1 Etherex(ETHEREX) เป็น LKR
රු52.6785
1 Etherex(ETHEREX) เป็น MDL
L2.9237
1 Etherex(ETHEREX) เป็น MGA
Ar772.32044
1 Etherex(ETHEREX) เป็น MOP
P1.384
1 Etherex(ETHEREX) เป็น MVR
2.6469
1 Etherex(ETHEREX) เป็น MWK
MK300.34703
1 Etherex(ETHEREX) เป็น MZN
MT11.05643
1 Etherex(ETHEREX) เป็น NPR
रु24.43452
1 Etherex(ETHEREX) เป็น PYG
1,226.916
1 Etherex(ETHEREX) เป็น RWF
Fr251.369
1 Etherex(ETHEREX) เป็น SBD
$1.42379
1 Etherex(ETHEREX) เป็น SCR
2.36491
1 Etherex(ETHEREX) เป็น SRD
$6.84042
1 Etherex(ETHEREX) เป็น SVC
$1.51375
1 Etherex(ETHEREX) เป็น SZL
L2.98598
1 Etherex(ETHEREX) เป็น TMT
m0.60723
1 Etherex(ETHEREX) เป็น TND
د.ت0.507755
1 Etherex(ETHEREX) เป็น TTD
$1.17467
1 Etherex(ETHEREX) เป็น UGX
Sh602.732
1 Etherex(ETHEREX) เป็น XAF
Fr97.226
1 Etherex(ETHEREX) เป็น XCD
$0.4671
1 Etherex(ETHEREX) เป็น XOF
Fr97.226
1 Etherex(ETHEREX) เป็น XPF
Fr17.646
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BWP
P2.46006
1 Etherex(ETHEREX) เป็น BZD
$0.34773
1 Etherex(ETHEREX) เป็น CVE
$16.37272
1 Etherex(ETHEREX) เป็น DJF
Fr30.794
1 Etherex(ETHEREX) เป็น DOP
$11.07719
1 Etherex(ETHEREX) เป็น DZD
د.ج22.4727
1 Etherex(ETHEREX) เป็น FJD
$0.39098
1 Etherex(ETHEREX) เป็น GNF
Fr1,504.235
1 Etherex(ETHEREX) เป็น GTQ
Q1.32518
1 Etherex(ETHEREX) เป็น GYD
$36.22274
1 Etherex(ETHEREX) เป็น ISK
kr21.279

Etherex ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Etherex ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Etherex อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Etherex

วันนี้ Etherex (ETHEREX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ETHEREX เป็นUSD คือ 0.173 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ETHEREX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ETHEREX เป็น USD คือ $ 0.173 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Etherex คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ETHEREX คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ETHEREX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ETHEREX คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ETHEREX คือเท่าใด?
ETHEREX ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ETHEREX คือเท่าไร?
ETHEREX ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ ETHEREX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ETHEREX คือ $ 57.06K USD
ปีนี้ ETHEREX จะสูงขึ้นอีกไหม?
ETHEREX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ETHEREX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:12:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Etherex (ETHEREX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ETHEREX เป็น USD

จำนวน

ETHEREX
ETHEREX
USD
USD

1 ETHEREX = 0.173 USD

เทรด ETHEREX

ETHEREX/USDT
$0.173
$0.173$0.173
+0.75%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,801.84
$114,801.84$114,801.84

+0.13%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,107.85
$4,107.85$4,107.85

+0.26%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04600
$0.04600$0.04600

-0.94%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.70
$198.70$198.70

-0.10%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9678
$3.9678$3.9678

+2.86%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,107.85
$4,107.85$4,107.85

+0.26%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,801.84
$114,801.84$114,801.84

+0.13%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.70
$198.70$198.70

-0.10%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6424
$2.6424$2.6424

+0.24%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20024
$0.20024$0.20024

+0.23%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008810
$0.008810$0.008810

-11.90%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.408
$1.408$1.408

+87.73%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000300
$0.0000000300$0.0000000300

+248.83%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00255
$0.00255$0.00255

+155.00%

Jump Tom โลโก้

Jump Tom

JUMP

$0.00000924
$0.00000924$0.00000924

+42.15%

OMNILABS โลโก้

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000098
$0.0000000000098$0.0000000000098

+20.98%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000057
$0.0000000000000000057$0.0000000000000000057

+26.66%