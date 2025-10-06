ราคาปัจจุบัน Cypher วันนี้ คือ 0.06574 USD ติดตามการอัปเดตราคา CYPR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CYPR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Cypher วันนี้ คือ 0.06574 USD ติดตามการอัปเดตราคา CYPR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CYPR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Cypher โลโก้

ราคา Cypher(CYPR)

ราคาปัจจุบัน 1 CYPR เป็น USD

$0.06574
-1.06%1D
USD
Cypher (CYPR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:38:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Cypher (CYPR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.05791
ต่ำสุด 24h
$ 0.07533
สูงสุด 24h

$ 0.05791
$ 0.07533
$ 0.4680578929249782
$ 0.03851365132680709
-1.21%

-1.06%

+4.21%

+4.21%

ราคาเรียลไทม์ Cypher (CYPR) คือ $ 0.06574 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCYPR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.05791 และราคาสูงสุด $ 0.07533 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CYPR คือ $ 0.4680578929249782 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03851365132680709

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CYPR มีการเปลี่ยนแปลง -1.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.06% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Cypher (CYPR) ข้อมูลการตลาด

No.1359

$ 6.23M
$ 96.54K
$ 65.74M
94.83M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.48%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cypher คือ $ 6.23M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 96.54K อุปทานหมุนเวียนของ CYPR คือ 94.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 65.74M

ประวัติราคา Cypher (CYPR) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Cypher ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0007043-1.06%
30 วัน$ -0.03426-34.26%
60 วัน$ -0.03426-34.26%
90 วัน$ -0.03426-34.26%
การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher ในวันนี้

วันนี้ CYPR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0007043 (-1.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.03426 (-34.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CYPR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.03426 (-34.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.03426 (-34.26%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Cypher (CYPR) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Cypherทันที

อะไรคือ Cypher (CYPR)

Cypher Protocol คือโปรโตคอลที่เปิดให้แบรนด์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้จ่าย ด้วยการมอบรางวัลการใช้จ่ายผ่าน Cypher Crypto Card ในระดับโลก ซึ่งนี่จะเป็นอนาคตใหม่ของไมล์สายการบินและคะแนนบัตรเครดิต โดย Cypher ถูกออกแบบมาให้เป็นบัญชีธนาคารบนเชนระดับโลก

Cypher มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Cypher ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCYPRความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Cypher บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Cypher ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Cypher (USD)

Cypher (CYPR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Cypher (CYPR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Cypher

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Cypher ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Cypher (CYPR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Cypher (CYPR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CYPRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Cypher (CYPR)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Cypherใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Cypher บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

CYPR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Cypher(CYPR) เป็น VND
1,729.9481
1 Cypher(CYPR) เป็น AUD
A$0.0992674
1 Cypher(CYPR) เป็น GBP
0.049305
1 Cypher(CYPR) เป็น EUR
0.055879
1 Cypher(CYPR) เป็น USD
$0.06574
1 Cypher(CYPR) เป็น MYR
RM0.2754506
1 Cypher(CYPR) เป็น TRY
2.7584504
1 Cypher(CYPR) เป็น JPY
¥9.99248
1 Cypher(CYPR) เป็น ARS
ARS$96.1105652
1 Cypher(CYPR) เป็น RUB
5.209895
1 Cypher(CYPR) เป็น INR
5.8002402
1 Cypher(CYPR) เป็น IDR
Rp1,095.6662284
1 Cypher(CYPR) เป็น PHP
3.888521
1 Cypher(CYPR) เป็น EGP
￡E.3.1134464
1 Cypher(CYPR) เป็น BRL
R$0.3523664
1 Cypher(CYPR) เป็น CAD
C$0.0913786
1 Cypher(CYPR) เป็น BDT
8.0452612
1 Cypher(CYPR) เป็น NGN
95.691144
1 Cypher(CYPR) เป็น COP
$252.845901
1 Cypher(CYPR) เป็น ZAR
R.1.1287558
1 Cypher(CYPR) เป็น UAH
2.7669966
1 Cypher(CYPR) เป็น TZS
T.Sh.161.52318
1 Cypher(CYPR) เป็น VES
Bs14.00262
1 Cypher(CYPR) เป็น CLP
$61.92708
1 Cypher(CYPR) เป็น PKR
Rs18.6280864
1 Cypher(CYPR) เป็น KZT
35.3628608
1 Cypher(CYPR) เป็น THB
฿2.1240594
1 Cypher(CYPR) เป็น TWD
NT$2.0109866
1 Cypher(CYPR) เป็น AED
د.إ0.2412658
1 Cypher(CYPR) เป็น CHF
Fr0.0519346
1 Cypher(CYPR) เป็น HKD
HK$0.5101424
1 Cypher(CYPR) เป็น AMD
֏25.1679016
1 Cypher(CYPR) เป็น MAD
.د.م0.6067802
1 Cypher(CYPR) เป็น MXN
$1.209616
1 Cypher(CYPR) เป็น SAR
ريال0.246525
1 Cypher(CYPR) เป็น ETB
Br9.9681562
1 Cypher(CYPR) เป็น KES
KSh8.4896636
1 Cypher(CYPR) เป็น JOD
د.أ0.04660966
1 Cypher(CYPR) เป็น PLN
0.2379788
1 Cypher(CYPR) เป็น RON
лв0.2866264
1 Cypher(CYPR) เป็น SEK
kr0.6153264
1 Cypher(CYPR) เป็น BGN
лв0.1097858
1 Cypher(CYPR) เป็น HUF
Ft21.8835312
1 Cypher(CYPR) เป็น CZK
1.3713364
1 Cypher(CYPR) เป็น KWD
د.ك0.02011644
1 Cypher(CYPR) เป็น ILS
0.213655
1 Cypher(CYPR) เป็น BOB
Bs0.4542634
1 Cypher(CYPR) เป็น AZN
0.111758
1 Cypher(CYPR) เป็น TJS
SM0.6074376
1 Cypher(CYPR) เป็น GEL
0.1788128
1 Cypher(CYPR) เป็น AOA
Kz59.9266118
1 Cypher(CYPR) เป็น BHD
.د.ب0.02471824
1 Cypher(CYPR) เป็น BMD
$0.06574
1 Cypher(CYPR) เป็น DKK
kr0.420736
1 Cypher(CYPR) เป็น HNL
L1.7309342
1 Cypher(CYPR) เป็น MUR
2.9799942
1 Cypher(CYPR) เป็น NAD
$1.1353298
1 Cypher(CYPR) เป็น NOK
kr0.6554278
1 Cypher(CYPR) เป็น NZD
$0.1130728
1 Cypher(CYPR) เป็น PAB
B/.0.06574
1 Cypher(CYPR) เป็น PGK
K0.2767654
1 Cypher(CYPR) เป็น QAR
ر.ق0.2392936
1 Cypher(CYPR) เป็น RSD
дин.6.6094996
1 Cypher(CYPR) เป็น UZS
soʻm801.7071888
1 Cypher(CYPR) เป็น ALL
L5.4590496
1 Cypher(CYPR) เป็น ANG
ƒ0.1176746
1 Cypher(CYPR) เป็น AWG
ƒ0.118332
1 Cypher(CYPR) เป็น BBD
$0.13148
1 Cypher(CYPR) เป็น BAM
KM0.1097858
1 Cypher(CYPR) เป็น BIF
Fr193.86726
1 Cypher(CYPR) เป็น BND
$0.0848046
1 Cypher(CYPR) เป็น BSD
$0.06574
1 Cypher(CYPR) เป็น JMD
$10.5466682
1 Cypher(CYPR) เป็น KHR
265.080115
1 Cypher(CYPR) เป็น KMF
Fr27.80802
1 Cypher(CYPR) เป็น LAK
1,429.1304062
1 Cypher(CYPR) เป็น LKR
රු20.01783
1 Cypher(CYPR) เป็น MDL
L1.111006
1 Cypher(CYPR) เป็น MGA
Ar293.4817672
1 Cypher(CYPR) เป็น MOP
P0.52592
1 Cypher(CYPR) เป็น MVR
1.005822
1 Cypher(CYPR) เป็น MWK
MK114.1318714
1 Cypher(CYPR) เป็น MZN
MT4.2014434
1 Cypher(CYPR) เป็น NPR
रु9.2851176
1 Cypher(CYPR) เป็น PYG
466.22808
1 Cypher(CYPR) เป็น RWF
Fr95.52022
1 Cypher(CYPR) เป็น SBD
$0.5410402
1 Cypher(CYPR) เป็น SCR
0.8986658
1 Cypher(CYPR) เป็น SRD
$2.5993596
1 Cypher(CYPR) เป็น SVC
$0.575225
1 Cypher(CYPR) เป็น SZL
L1.1346724
1 Cypher(CYPR) เป็น TMT
m0.2307474
1 Cypher(CYPR) เป็น TND
د.ت0.1929469
1 Cypher(CYPR) เป็น TTD
$0.4463746
1 Cypher(CYPR) เป็น UGX
Sh229.03816
1 Cypher(CYPR) เป็น XAF
Fr36.94588
1 Cypher(CYPR) เป็น XCD
$0.177498
1 Cypher(CYPR) เป็น XOF
Fr36.94588
1 Cypher(CYPR) เป็น XPF
Fr6.70548
1 Cypher(CYPR) เป็น BWP
P0.9348228
1 Cypher(CYPR) เป็น BZD
$0.1321374
1 Cypher(CYPR) เป็น CVE
$6.258448
1 Cypher(CYPR) เป็น DJF
Fr11.63598
1 Cypher(CYPR) เป็น DOP
$4.2099896
1 Cypher(CYPR) เป็น DZD
د.ج8.539626
1 Cypher(CYPR) เป็น FJD
$0.1485724
1 Cypher(CYPR) เป็น GNF
Fr571.6093
1 Cypher(CYPR) เป็น GTQ
Q0.5035684
1 Cypher(CYPR) เป็น GYD
$13.7646412
1 Cypher(CYPR) เป็น ISK
kr8.02028

Cypher ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Cypher ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Cypher อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cypher

วันนี้ Cypher (CYPR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CYPR เป็นUSD คือ 0.06574 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CYPR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CYPR เป็น USD คือ $ 0.06574 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Cypher คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CYPR คือ $ 6.23M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CYPR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CYPR คือ 94.83M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CYPR คือเท่าใด?
CYPR ถึงราคา ATH ที่ 0.4680578929249782 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CYPR คือเท่าไร?
CYPR ถึงราคา ATL ที่ 0.03851365132680709 USD
ปริมาณการเทรดของ CYPR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CYPR คือ $ 96.54K USD
ปีนี้ CYPR จะสูงขึ้นอีกไหม?
CYPR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CYPR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:38:01 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

