ราคาปัจจุบัน Clippy วันนี้ คือ 0.001283 USD มูลค่าตลาด CLIPPY เท่ากับ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CLIPPY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CLIPPY

ข้อมูลราคา CLIPPY

CLIPPY คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CLIPPY

โทเคโนมิกส์ CLIPPY

การคาดการณ์ราคา CLIPPY

ประวัติ CLIPPY

CLIPPY คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CLIPPYเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CLIPPY

CLIPPY USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Clippy โลโก้

ราคา Clippy(CLIPPY)

ราคาปัจจุบัน 1 CLIPPY เป็น USD

$0.001283
$0.001283$0.001283
+156.60%1D
USD
Clippy (CLIPPY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-01-22 22:28:34 (UTC+8)

ราคา Clippy วันนี้

ราคาปัจจุบัน Clippy (CLIPPY) วันนี้ $ 0.001283, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 156.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CLIPPY เป็น USD คือ $ 0.001283 ต่อ CLIPPY.

Clippy มีอันดับที่ #3786 โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 CLIPPY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CLIPPY เทรดระหว่าง $ 0.0005 (ต่ำ) กับ $ 0.001793 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.002493578943262639 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00005534295151714

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CLIPPY เคลื่อนไหว +1.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +156.60% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 25.87K.

Clippy (CLIPPY) ข้อมูลการตลาด

No.3786

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.87K
$ 25.87K$ 25.87K

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

0.00
0.00 0.00

999,999,890
999,999,890 999,999,890

999,999,890
999,999,890 999,999,890

0.00%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Clippy คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 25.87K อุปทานหมุนเวียนของ CLIPPY คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 999999890 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.28M

ประวัติราคา Clippy USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005
ต่ำสุด 24h
$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793
สูงสุด 24h

$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005

$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793

$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714$ 0.00005534295151714

+1.58%

+156.60%

+156.60%

+156.60%

ประวัติราคา Clippy (CLIPPY) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Clippy ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000783+156.60%
30 วัน$ +0.000783+156.60%
60 วัน$ +0.000783+156.60%
90 วัน$ +0.000783+156.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา Clippy ในวันนี้

วันนี้ CLIPPY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000783 (+156.60%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Clippy ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.000783 (+156.60%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Clippy ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CLIPPY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000783 (+156.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Clippy ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.000783 (+156.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Clippy (CLIPPY) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Clippyทันที

การวิเคราะห์ AI สำหรับ Clippy

ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด Clippy แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Clippy?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Clippy (CLIPPY):

1. ความรู้สึกของตลาดและกระแสบนโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับเหรียญมีม
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานแลกเปลี่ยน
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการเติบโตของจำนวนผู้ถือครอง
4. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและประสิทธิภาพของบิตคอยน์
5. การพัฒนาด้านประโยชน์ใช้สอยหรือการประกาศความร่วมมือต่างๆ
6. การเคลื่อนไหวของกลุ่มวาฬและการทำธุรกรรมขนาดใหญ่
7. การจดทะเบียนในกระดานแลกเปลี่ยนและความสามารถในการเข้าถึง
8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญมีม
9. การสนับสนุนหรือการกล่าวถึงจากอินฟลูเอนเซอร์
10. ภาวะอุปทานและการเปลี่ยนแปลงด้านโทเค็นเศรษฐศาสตร์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Clippy วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Clippy (CLIPPY) ในวันนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การติดตามพอร์ตโฟลิโอ การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด โอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น และการติดตามความผันผวนของโทเค็นมีมตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดจังหวะเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา Clippy

การคาดการณ์ราคา Clippy (CLIPPY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CLIPPY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Clippy (CLIPPY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Clippy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Clippy จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CLIPPY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Clippy

วิธีการซื้อและลงทุน Clippy

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Clippy หรือยัง? การซื้อ CLIPPY บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Clippy ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Clippy (CLIPPY) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Clippy จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Clippy (CLIPPY)

คุณสามารถทำอะไรกับ Clippy ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Clippy ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Clippy ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Clippy ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Clippy อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Clippy

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-01-22 22:28:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Clippy (CLIPPY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
01-20 22:09:49อัพเดทอุตสาหกรรม
ทองคำสปอตพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น ทะลุ $4,740/ออนซ์ แตะจุดสูงสุดใหม่
01-20 13:14:57อัพเดทอุตสาหกรรม
ทรัมป์แสดงความเห็นเกี่ยวกับภาษีศุลกากร EU ทองคำทะลุจุดสูงสุดสถิติใหม่ Bitcoin ร่วงชั่วคราว
01-19 16:31:41อัพเดทอุตสาหกรรม
เซกเตอร์ความเป็นส่วนตัวเห็นการขึ้นราคาต่อเนื่อง DUSK พุ่งขึ้นกว่า 120% ในหนึ่งวัน
01-19 08:14:46อัพเดทอุตสาหกรรม
ภัยคุกคามภาษีจากยุโรปและสหรัฐฯ กลับมาอีกครั้ง ตลาดคริปโตเกิด 'Flash Crash' เช้าวันจันทร์
01-19 07:38:00โลหะมีค่า
ทองคำและเงินซื้อขายทันทีทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
01-18 14:28:43อัพเดทอุตสาหกรรม
ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตยังคงอยู่ที่ระดับ "กลางๆ" แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวโดยรวมจากระดับก่อนหน้า

Clippy ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025
Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025
โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Clippy

CLIPPY USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CLIPPY โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CLIPPY USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Clippy (CLIPPY) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Clippy ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CLIPPY/USDT
$0.001283
$0.001283$0.001283
+156.60%
0.00% (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

