Clippy (CLIPPY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-01-22 22:28:34 (UTC+8)
ราคา Clippy วันนี้
ราคาปัจจุบัน Clippy (CLIPPY) วันนี้ $ 0.001283, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 156.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CLIPPY เป็น USD คือ $ 0.001283 ต่อ CLIPPY.
Clippy มีอันดับที่ #3786 โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 CLIPPY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CLIPPY เทรดระหว่าง $ 0.0005 (ต่ำ) กับ $ 0.001793 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.002493578943262639 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00005534295151714
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CLIPPY เคลื่อนไหว +1.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +156.60% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 25.87K.
Clippy (CLIPPY) ข้อมูลการตลาด
999,999,890
999,999,890 999,999,890
999,999,890
999,999,890 999,999,890
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Clippy คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 25.87K อุปทานหมุนเวียนของ CLIPPY คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 999999890 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.28M
ประวัติราคา Clippy USD
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793
สูงสุด 24h
$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793
$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639$ 0.002493578943262639
$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714$ 0.00005534295151714
+1.58%
+156.60%
+156.60%
+156.60%
ประวัติราคา Clippy (CLIPPY) USD
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Clippy ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.000783
|+156.60%
|30 วัน
|$ +0.000783
|+156.60%
|60 วัน
|$ +0.000783
|+156.60%
|90 วัน
|$ +0.000783
|+156.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา Clippy ในวันนี้
วันนี้ CLIPPY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000783 (+156.60%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา Clippy ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.000783 (+156.60%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา Clippy ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CLIPPY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000783 (+156.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา Clippy ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.000783 (+156.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Clippy (CLIPPY) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Clippyทันที
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด Clippy แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้
ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Clippy?
ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Clippy (CLIPPY):
1. ความรู้สึกของตลาดและกระแสบนโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับเหรียญมีม
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานแลกเปลี่ยน
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการเติบโตของจำนวนผู้ถือครอง
4. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและประสิทธิภาพของบิตคอยน์
5. การพัฒนาด้านประโยชน์ใช้สอยหรือการประกาศความร่วมมือต่างๆ
6. การเคลื่อนไหวของกลุ่มวาฬและการทำธุรกรรมขนาดใหญ่
7. การจดทะเบียนในกระดานแลกเปลี่ยนและความสามารถในการเข้าถึง
8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญมีม
9. การสนับสนุนหรือการกล่าวถึงจากอินฟลูเอนเซอร์
10. ภาวะอุปทานและการเปลี่ยนแปลงด้านโทเค็นเศรษฐศาสตร์
ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Clippy วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ Clippy (CLIPPY) ในวันนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การติดตามพอร์ตโฟลิโอ การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด โอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น และการติดตามความผันผวนของโทเค็นมีมตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดจังหวะเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคาดการณ์ราคา Clippy
การคาดการณ์ราคา Clippy (CLIPPY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CLIPPY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา Clippy (CLIPPY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Clippy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Clippy จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CLIPPY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Clippy
วิธีการซื้อและลงทุน Clippy
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Clippy หรือยัง? การซื้อ CLIPPY บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Clippy ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Clippy (CLIPPY) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Clippy จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Clippy ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Clippy ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำรวจตลาดสปอตของ MEXC
เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ
การเทรดฟิวเจอร์ส
เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง
MEXC ก่อนเปิดตลาด
ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ
เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC
การซื้อ Clippy (CLIPPY) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
Clippy ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Clippy ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Clippy
หาก Clippy เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Clippy ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Clippy วันนี้คือ $ 0.001283 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Clippy ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน CLIPPY โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Clippy มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน CLIPPY จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Clippy ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา CLIPPY เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ CLIPPY ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
BTC
89,563.54
-0.80%
ETH
2,972.21
-1.01%
SOL
129.05
-1.07%
XMR
499.93
-3.26%
RIVER
52.1227
+13.25%
MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ CLIPPY/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Clippy เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Clippy อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Clippy (CLIPPY) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-01-22 22:28:34 (UTC+8)
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Clippy (CLIPPY)
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|01-20 22:09:49
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ทองคำสปอตพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น ทะลุ $4,740/ออนซ์ แตะจุดสูงสุดใหม่
|01-20 13:14:57
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ทรัมป์แสดงความเห็นเกี่ยวกับภาษีศุลกากร EU ทองคำทะลุจุดสูงสุดสถิติใหม่ Bitcoin ร่วงชั่วคราว
|01-19 16:31:41
|อัพเดทอุตสาหกรรม
เซกเตอร์ความเป็นส่วนตัวเห็นการขึ้นราคาต่อเนื่อง DUSK พุ่งขึ้นกว่า 120% ในหนึ่งวัน
|01-19 08:14:46
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ภัยคุกคามภาษีจากยุโรปและสหรัฐฯ กลับมาอีกครั้ง ตลาดคริปโตเกิด 'Flash Crash' เช้าวันจันทร์
|01-19 07:38:00
|โลหะมีค่า
ทองคำและเงินซื้อขายทันทีทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|01-18 14:28:43
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตยังคงอยู่ที่ระดับ "กลางๆ" แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวโดยรวมจากระดับก่อนหน้า
Clippy ข่าวร้อนแรง
การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025
October 6, 2025
Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว
October 5, 2025
โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025
October 5, 2025
CLIPPY USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ CLIPPY โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CLIPPY USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
$0.001283
$0.001283$0.001283
+156.60%
0.00% (USDT)
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น