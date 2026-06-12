โทเคโนมิกส์ BUDDY (BUDDY)

โทเคโนมิกส์ BUDDY (BUDDY)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ BUDDY (BUDDY) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-06-12 05:21:42 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา BUDDY (BUDDY)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ BUDDY (BUDDY) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 10.34K
$ 10.34K$ 10.34K
อุปทานรวม:
$ 999.25M
$ 999.25M$ 999.25M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 999.25M
$ 999.25M$ 999.25M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 10.34K
$ 10.34K$ 10.34K
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.00544873
$ 0.00544873$ 0.00544873
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.00000893
$ 0.00000893$ 0.00000893
ราคาปัจจุบัน:
$ 0
$ 0$ 0

ข้อมูล BUDDY (BUDDY)

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://buddyonsol.fun

โทเคโนมิกส์ BUDDY (BUDDY): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ BUDDY (BUDDY) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นBUDDY สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น BUDDY ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BUDDY แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น BUDDYกัน!

การคาดการณ์ราคา BUDDY

อยากรู้ว่า BUDDY จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา BUDDY ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC คือประตูสู่โอกาสอันไร้ขีดจำกัด โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: ประตูสู่โอกาสอันไร้ขีดจำกัด โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว