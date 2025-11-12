โทเคโนมิกส์ AKEDO (AKE)

โทเคโนมิกส์ AKEDO (AKE)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ AKEDO (AKE) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:36:49 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา AKEDO (AKE)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ AKEDO (AKE) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 17.63M
อุปทานรวม:
$ 100.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 22.80B
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 77.33M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.0032579
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.000357263506855573
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0007733
ข้อมูล AKEDO (AKE)

AKEDO คือแพลตฟอร์มเกมและเอ็นจินสร้างคอนเทนต์ที่เน้นโค้ดดิ้งสไตล์มีสไตล์ พร้อมฟีเจอร์ Launchpad โดยใช้เอเจนต์ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาให้สูงขึ้นกว่าโซลูชัน LLM แบบเดิมถึง 100 เท่า แพลตฟอร์มของ AKEDO เปิดโอกาสให้ทั้งตัวโปรโตคอลและนักพัฒนาเกมสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง ทุกคนสามารถสร้างคอลเลกชันเกมของตัวเอง และเปิดตัวโทเคนคอลเลกชันได้ในคลิกเดียว

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://learn.akedo.fun
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://akedo-1.gitbook.io/akedo-whitepaper
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x2c3a8Ee94dDD97244a93Bc48298f97d2C412F7Db

โทเคโนมิกส์ AKEDO (AKE): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ AKEDO (AKE) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นAKE สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น AKE ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AKE แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น AKEกัน!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว