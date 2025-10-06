ราคาปัจจุบัน Openverse Network วันนี้ คือ 15.796 USD ติดตามการอัปเดตราคา BTG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BTG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Openverse Network วันนี้ คือ 15.796 USD ติดตามการอัปเดตราคา BTG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BTG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BTG

ข้อมูลราคา BTG

เอกสารไวท์เปเปอร์ BTG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BTG

โทเคโนมิกส์ BTG

การคาดการณ์ราคา BTG

ประวัติ BTG

BTG คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BTGเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต BTG

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Openverse Network โลโก้

ราคา Openverse Network(BTG)

ราคาปัจจุบัน 1 BTG เป็น USD

$15.796
$15.796$15.796
+0.37%1D
USD
Openverse Network (BTG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:33:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Openverse Network (BTG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 15.101
$ 15.101$ 15.101
ต่ำสุด 24h
$ 16.805
$ 16.805$ 16.805
สูงสุด 24h

$ 15.101
$ 15.101$ 15.101

$ 16.805
$ 16.805$ 16.805

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

+0.89%

+0.37%

+15.76%

+15.76%

ราคาเรียลไทม์ Openverse Network (BTG) คือ $ 15.796 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBTG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 15.101 และราคาสูงสุด $ 16.805 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BTG คือ $ 18.80127296990911 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 3.477213386513058

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BTG มีการเปลี่ยนแปลง +0.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.37% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +15.76% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Openverse Network (BTG) ข้อมูลการตลาด

No.715

$ 30.01M
$ 30.01M$ 30.01M

$ 375.91K
$ 375.91K$ 375.91K

$ 315.92M
$ 315.92M$ 315.92M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Openverse Network คือ $ 30.01M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 375.91K อุปทานหมุนเวียนของ BTG คือ 1.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 315.92M

ประวัติราคา Openverse Network (BTG) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Openverse Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.05823+0.37%
30 วัน$ +14.296+953.06%
60 วัน$ +14.296+953.06%
90 วัน$ +14.296+953.06%
การเปลี่ยนแปลงราคา Openverse Network ในวันนี้

วันนี้ BTG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.05823 (+0.37%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Openverse Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +14.296 (+953.06%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Openverse Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BTG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +14.296 (+953.06%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Openverse Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +14.296 (+953.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Openverse Network (BTG) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Openverse Networkทันที

อะไรคือ Openverse Network (BTG)

Openverse Network เป็นเครือข่ายศูนย์กลาง Layer 0 ที่พัฒนาบนเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยต่อยอดจากเฟรมเวิร์กบล็อกเชนที่มีอยู่ และนำเสนอแนวคิด "โปรโตคอลข้ามเชนแบบเปิดเต็มรูปแบบ" เป้าหมายคือทำให้ "การโอนคุณค่า (โทเคน/NFT/ข้อความ) ระหว่างบล็อกเชนต่าง ๆ และอินเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิมง่ายดายราวกับการส่งอีเมล"

Openverse Network มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Openverse Network ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบBTGความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Openverse Network บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Openverse Network ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Openverse Network (USD)

Openverse Network (BTG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Openverse Network (BTG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Openverse Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Openverse Network ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Openverse Network (BTG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Openverse Network (BTG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BTGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Openverse Network (BTG)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Openverse Networkใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Openverse Network บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

BTG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Openverse Network(BTG) เป็น VND
415,671.74
1 Openverse Network(BTG) เป็น AUD
A$23.85196
1 Openverse Network(BTG) เป็น GBP
11.847
1 Openverse Network(BTG) เป็น EUR
13.4266
1 Openverse Network(BTG) เป็น USD
$15.796
1 Openverse Network(BTG) เป็น MYR
RM66.18524
1 Openverse Network(BTG) เป็น TRY
662.80016
1 Openverse Network(BTG) เป็น JPY
¥2,400.992
1 Openverse Network(BTG) เป็น ARS
ARS$23,093.43608
1 Openverse Network(BTG) เป็น RUB
1,251.833
1 Openverse Network(BTG) เป็น INR
1,393.68108
1 Openverse Network(BTG) เป็น IDR
Rp263,266.56136
1 Openverse Network(BTG) เป็น PHP
934.3334
1 Openverse Network(BTG) เป็น EGP
￡E.748.09856
1 Openverse Network(BTG) เป็น BRL
R$84.66656
1 Openverse Network(BTG) เป็น CAD
C$21.95644
1 Openverse Network(BTG) เป็น BDT
1,933.11448
1 Openverse Network(BTG) เป็น NGN
22,992.6576
1 Openverse Network(BTG) เป็น COP
$60,753.7854
1 Openverse Network(BTG) เป็น ZAR
R.271.21732
1 Openverse Network(BTG) เป็น UAH
664.85364
1 Openverse Network(BTG) เป็น TZS
T.Sh.38,810.772
1 Openverse Network(BTG) เป็น VES
Bs3,364.548
1 Openverse Network(BTG) เป็น CLP
$14,879.832
1 Openverse Network(BTG) เป็น PKR
Rs4,475.95456
1 Openverse Network(BTG) เป็น KZT
8,496.98432
1 Openverse Network(BTG) เป็น THB
฿510.36876
1 Openverse Network(BTG) เป็น TWD
NT$483.19964
1 Openverse Network(BTG) เป็น AED
د.إ57.97132
1 Openverse Network(BTG) เป็น CHF
Fr12.47884
1 Openverse Network(BTG) เป็น HKD
HK$122.57696
1 Openverse Network(BTG) เป็น AMD
֏6,047.34064
1 Openverse Network(BTG) เป็น MAD
.د.م145.79708
1 Openverse Network(BTG) เป็น MXN
$290.6464
1 Openverse Network(BTG) เป็น SAR
ريال59.235
1 Openverse Network(BTG) เป็น ETB
Br2,395.14748
1 Openverse Network(BTG) เป็น KES
KSh2,039.89544
1 Openverse Network(BTG) เป็น JOD
د.أ11.199364
1 Openverse Network(BTG) เป็น PLN
57.18152
1 Openverse Network(BTG) เป็น RON
лв68.87056
1 Openverse Network(BTG) เป็น SEK
kr147.85056
1 Openverse Network(BTG) เป็น BGN
лв26.37932
1 Openverse Network(BTG) เป็น HUF
Ft5,258.17248
1 Openverse Network(BTG) เป็น CZK
329.50456
1 Openverse Network(BTG) เป็น KWD
د.ك4.833576
1 Openverse Network(BTG) เป็น ILS
51.337
1 Openverse Network(BTG) เป็น BOB
Bs109.15036
1 Openverse Network(BTG) เป็น AZN
26.8532
1 Openverse Network(BTG) เป็น TJS
SM145.95504
1 Openverse Network(BTG) เป็น GEL
42.96512
1 Openverse Network(BTG) เป็น AOA
Kz14,399.15972
1 Openverse Network(BTG) เป็น BHD
.د.ب5.939296
1 Openverse Network(BTG) เป็น BMD
$15.796
1 Openverse Network(BTG) เป็น DKK
kr101.0944
1 Openverse Network(BTG) เป็น HNL
L415.90868
1 Openverse Network(BTG) เป็น MUR
716.03268
1 Openverse Network(BTG) เป็น NAD
$272.79692
1 Openverse Network(BTG) เป็น NOK
kr157.48612
1 Openverse Network(BTG) เป็น NZD
$27.16912
1 Openverse Network(BTG) เป็น PAB
B/.15.796
1 Openverse Network(BTG) เป็น PGK
K66.50116
1 Openverse Network(BTG) เป็น QAR
ر.ق57.49744
1 Openverse Network(BTG) เป็น RSD
дин.1,588.12984
1 Openverse Network(BTG) เป็น UZS
soʻm192,634.11552
1 Openverse Network(BTG) เป็น ALL
L1,311.69984
1 Openverse Network(BTG) เป็น ANG
ƒ28.27484
1 Openverse Network(BTG) เป็น AWG
ƒ28.4328
1 Openverse Network(BTG) เป็น BBD
$31.592
1 Openverse Network(BTG) เป็น BAM
KM26.37932
1 Openverse Network(BTG) เป็น BIF
Fr46,582.404
1 Openverse Network(BTG) เป็น BND
$20.37684
1 Openverse Network(BTG) เป็น BSD
$15.796
1 Openverse Network(BTG) เป็น JMD
$2,534.15228
1 Openverse Network(BTG) เป็น KHR
63,693.421
1 Openverse Network(BTG) เป็น KMF
Fr6,681.708
1 Openverse Network(BTG) เป็น LAK
343,391.29748
1 Openverse Network(BTG) เป็น LKR
රු4,809.882
1 Openverse Network(BTG) เป็น MDL
L266.9524
1 Openverse Network(BTG) เป็น MGA
Ar70,517.76688
1 Openverse Network(BTG) เป็น MOP
P126.368
1 Openverse Network(BTG) เป็น MVR
241.6788
1 Openverse Network(BTG) เป็น MWK
MK27,423.59356
1 Openverse Network(BTG) เป็น MZN
MT1,009.52236
1 Openverse Network(BTG) เป็น NPR
रु2,231.02704
1 Openverse Network(BTG) เป็น PYG
112,025.232
1 Openverse Network(BTG) เป็น RWF
Fr22,951.588
1 Openverse Network(BTG) เป็น SBD
$130.00108
1 Openverse Network(BTG) เป็น SCR
215.93132
1 Openverse Network(BTG) เป็น SRD
$624.57384
1 Openverse Network(BTG) เป็น SVC
$138.215
1 Openverse Network(BTG) เป็น SZL
L272.63896
1 Openverse Network(BTG) เป็น TMT
m55.44396
1 Openverse Network(BTG) เป็น TND
د.ت46.36126
1 Openverse Network(BTG) เป็น TTD
$107.25484
1 Openverse Network(BTG) เป็น UGX
Sh55,033.264
1 Openverse Network(BTG) เป็น XAF
Fr8,877.352
1 Openverse Network(BTG) เป็น XCD
$42.6492
1 Openverse Network(BTG) เป็น XOF
Fr8,877.352
1 Openverse Network(BTG) เป็น XPF
Fr1,611.192
1 Openverse Network(BTG) เป็น BWP
P224.61912
1 Openverse Network(BTG) เป็น BZD
$31.74996
1 Openverse Network(BTG) เป็น CVE
$1,503.7792
1 Openverse Network(BTG) เป็น DJF
Fr2,795.892
1 Openverse Network(BTG) เป็น DOP
$1,011.57584
1 Openverse Network(BTG) เป็น DZD
د.ج2,051.9004
1 Openverse Network(BTG) เป็น FJD
$35.69896
1 Openverse Network(BTG) เป็น GNF
Fr137,346.22
1 Openverse Network(BTG) เป็น GTQ
Q120.99736
1 Openverse Network(BTG) เป็น GYD
$3,307.36648
1 Openverse Network(BTG) เป็น ISK
kr1,927.112

Openverse Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Openverse Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Openverse Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Openverse Network

วันนี้ Openverse Network (BTG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BTG เป็นUSD คือ 15.796 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BTG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BTG เป็น USD คือ $ 15.796 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Openverse Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BTG คือ $ 30.01M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BTG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BTG คือ 1.90M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BTG คือเท่าใด?
BTG ถึงราคา ATH ที่ 18.80127296990911 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BTG คือเท่าไร?
BTG ถึงราคา ATL ที่ 3.477213386513058 USD
ปริมาณการเทรดของ BTG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BTG คือ $ 375.91K USD
ปีนี้ BTG จะสูงขึ้นอีกไหม?
BTG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BTG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:33:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Openverse Network (BTG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BTG เป็น USD

จำนวน

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 15.796 USD

เทรด BTG

BTG/USDT
$15.796
$15.796$15.796
+0.40%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,246.02
$115,246.02$115,246.02

+0.52%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,124.24
$4,124.24$4,124.24

+0.66%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04401
$0.04401$0.04401

-5.23%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.59
$199.59$199.59

+0.34%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.7870
$3.7870$3.7870

-1.82%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,124.24
$4,124.24$4,124.24

+0.66%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,246.02
$115,246.02$115,246.02

+0.52%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.59
$199.59$199.59

+0.34%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6476
$2.6476$2.6476

+0.44%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20091
$0.20091$0.20091

+0.57%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009310
$0.009310$0.009310

-6.90%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.395
$1.395$1.395

+86.00%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000513
$0.0000000513$0.0000000513

+496.51%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00297
$0.00297$0.00297

+197.00%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0105
$0.0105$0.0105

+31.25%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000064
$0.0000000000000000064$0.0000000000000000064

+42.22%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000194
$0.000000000000000000000194$0.000000000000000000000194

+14.11%