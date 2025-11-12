โทเคโนมิกส์ Openverse Network (BTG)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Openverse Network (BTG) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:38:54 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Openverse Network (BTG)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Openverse Network (BTG) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 17.88M
$ 17.88M
อุปทานรวม:
$ 20.00M
$ 20.00M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 1.90M
$ 1.90M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 188.24M
$ 188.24M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 19
$ 19
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058
ราคาปัจจุบัน:
$ 9.412
$ 9.412

ข้อมูล Openverse Network (BTG)

Openverse Network เป็นเครือข่ายศูนย์กลาง Layer 0 ที่พัฒนาบนเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยต่อยอดจากเฟรมเวิร์กบล็อกเชนที่มีอยู่ และนำเสนอแนวคิด "โปรโตคอลข้ามเชนแบบเปิดเต็มรูปแบบ" เป้าหมายคือทำให้ "การโอนคุณค่า (โทเคน/NFT/ข้อความ) ระหว่างบล็อกเชนต่าง ๆ และอินเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิมง่ายดายราวกับการส่งอีเมล"

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.openverse.network
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://cdn.openverse.network/english/Openverse%20Whitepaper/Bitgold_whitepaper_en_2.1.5.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x4C9027E10c5271Efca82379D3123917AE3F2374e

โทเคโนมิกส์ Openverse Network (BTG): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Openverse Network (BTG) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นBTG สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น BTG ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BTG แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น BTGกัน!

วิธีการซื้อ BTG

ประวัติราคา Openverse Network (BTG)

การวิเคราะห์ประวัติราคา BTG ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา BTG

อยากรู้ว่า BTG จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา BTG ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว