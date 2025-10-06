ราคาปัจจุบัน Aster Inu วันนี้ คือ 0.000278 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASTERINU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASTERINU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Aster Inu วันนี้ คือ 0.000278 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASTERINU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASTERINU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา Aster Inu(ASTERINU)

$0.000278
0.00%1D
Aster Inu (ASTERINU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:28:37 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Aster Inu (ASTERINU) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Aster Inu (ASTERINU) คือ $ 0.000278 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดASTERINU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.000247 และราคาสูงสุด $ 0.000318 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ASTERINU คือ $ 0.008002267526781424 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000230910459771523

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ASTERINU มีการเปลี่ยนแปลง +1.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -31.36% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

No.2787

$ 275.22K
$ 275.22K$ 275.22K

$ 32.00K
$ 32.00K$ 32.00K

$ 278.00K
$ 278.00K$ 278.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aster Inu คือ $ 275.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 32.00K อุปทานหมุนเวียนของ ASTERINU คือ 990.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 278.00K

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Aster Inu ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.001222-81.47%
60 วัน$ -0.001222-81.47%
90 วัน$ -0.001222-81.47%
การเปลี่ยนแปลงราคา Aster Inu ในวันนี้

วันนี้ ASTERINU บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Aster Inu ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.001222 (-81.47%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Aster Inu ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ASTERINU เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.001222 (-81.47%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Aster Inu ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.001222 (-81.47%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Aster Inu (ASTERINU) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Aster Inuทันที

อะไรคือ Aster Inu (ASTERINU)

โทเคนมีมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ได้แรงบันดาลใจจากพันธกิจของ Aster ในการสร้างการเชื่อมต่อข้ามเชนอย่างไร้รอยต่อ ผสานการใช้งานคริปโตเข้ากับวัฒนธรรมมีม

Aster Inu มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Aster Inu ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบASTERINUความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Aster Inu บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Aster Inu ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Aster Inu (USD)

Aster Inu (ASTERINU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Aster Inu (ASTERINU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Aster Inu

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Aster Inu ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Aster Inu (ASTERINU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Aster Inu (ASTERINU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ASTERINUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Aster Inu (ASTERINU)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Aster Inuใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Aster Inu บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Aster Inu ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Aster Inu อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

วันนี้ Aster Inu (ASTERINU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ASTERINU เป็นUSD คือ 0.000278 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ASTERINU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ASTERINU เป็น USD คือ $ 0.000278 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Aster Inu คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ASTERINU คือ $ 275.22K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ASTERINU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ASTERINU คือ 990.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ASTERINU คือเท่าใด?
ASTERINU ถึงราคา ATH ที่ 0.008002267526781424 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ASTERINU คือเท่าไร?
ASTERINU ถึงราคา ATL ที่ 0.000230910459771523 USD
ปริมาณการเทรดของ ASTERINU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ASTERINU คือ $ 32.00K USD
ปีนี้ ASTERINU จะสูงขึ้นอีกไหม?
ASTERINU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ASTERINU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

