ราคาปัจจุบัน Amped Finance วันนี้ คือ 0.00588 USD ติดตามการอัปเดตราคา AMPED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AMPED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Amped Finance วันนี้ คือ 0.00588 USD ติดตามการอัปเดตราคา AMPED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AMPED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMPED

ข้อมูลราคา AMPED

เอกสารไวท์เปเปอร์ AMPED

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AMPED

โทเคโนมิกส์ AMPED

การคาดการณ์ราคา AMPED

ประวัติ AMPED

AMPED คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง AMPEDเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต AMPED

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Amped Finance โลโก้

ราคา Amped Finance(AMPED)

ราคาปัจจุบัน 1 AMPED เป็น USD

$0.00588
$0.00588$0.00588
0.00%1D
USD
Amped Finance (AMPED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:06:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Amped Finance (AMPED) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00586
$ 0.00586$ 0.00586
ต่ำสุด 24h
$ 0.00596
$ 0.00596$ 0.00596
สูงสุด 24h

$ 0.00586
$ 0.00586$ 0.00586

$ 0.00596
$ 0.00596$ 0.00596

--
----

--
----

-0.68%

0.00%

-5.47%

-5.47%

ราคาเรียลไทม์ Amped Finance (AMPED) คือ $ 0.00588 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAMPED ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00586 และราคาสูงสุด $ 0.00596 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AMPED คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AMPED มีการเปลี่ยนแปลง -0.68% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.47% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Amped Finance (AMPED) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 5.91K
$ 5.91K$ 5.91K

$ 588.00K
$ 588.00K$ 588.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Amped Finance คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.91K อุปทานหมุนเวียนของ AMPED คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 588.00K

ประวัติราคา Amped Finance (AMPED) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Amped Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.00035-5.62%
60 วัน$ -0.00148-20.11%
90 วัน$ -0.01647-73.70%
การเปลี่ยนแปลงราคา Amped Finance ในวันนี้

วันนี้ AMPED บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Amped Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00035 (-5.62%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Amped Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AMPED เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00148 (-20.11%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Amped Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.01647 (-73.70%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Amped Finance (AMPED) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Amped Financeทันที

อะไรคือ Amped Finance (AMPED)

Amped Finance คือโปรโตคอล DeFAI แบบ Omnichain ที่เปิดให้บริการการซื้อขายสวอปถาวรและการจัดหาสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์คริปโตและเครือข่ายบล็อกเชนที่หลากหลาย

Amped Finance มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Amped Finance ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAMPEDความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Amped Finance บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Amped Finance ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (USD)

Amped Finance (AMPED) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Amped Finance (AMPED) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Amped Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Amped Finance ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Amped Finance (AMPED)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Amped Finance (AMPED) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AMPEDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Amped Finance (AMPED)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Amped Financeใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Amped Finance บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

AMPED เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Amped Finance(AMPED) เป็น VND
154.7322
1 Amped Finance(AMPED) เป็น AUD
A$0.0088788
1 Amped Finance(AMPED) เป็น GBP
0.00441
1 Amped Finance(AMPED) เป็น EUR
0.004998
1 Amped Finance(AMPED) เป็น USD
$0.00588
1 Amped Finance(AMPED) เป็น MYR
RM0.0246372
1 Amped Finance(AMPED) เป็น TRY
0.2467248
1 Amped Finance(AMPED) เป็น JPY
¥0.89376
1 Amped Finance(AMPED) เป็น ARS
ARS$8.6725296
1 Amped Finance(AMPED) เป็น RUB
0.46599
1 Amped Finance(AMPED) เป็น INR
0.518616
1 Amped Finance(AMPED) เป็น IDR
Rp97.9999608
1 Amped Finance(AMPED) เป็น PHP
0.3476844
1 Amped Finance(AMPED) เป็น EGP
￡E.0.2785356
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BRL
R$0.0315168
1 Amped Finance(AMPED) เป็น CAD
C$0.0081732
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BDT
0.7195944
1 Amped Finance(AMPED) เป็น NGN
8.558928
1 Amped Finance(AMPED) เป็น COP
$22.615362
1 Amped Finance(AMPED) เป็น ZAR
R.0.1009008
1 Amped Finance(AMPED) เป็น UAH
0.2474892
1 Amped Finance(AMPED) เป็น TZS
T.Sh.14.44716
1 Amped Finance(AMPED) เป็น VES
Bs1.25244
1 Amped Finance(AMPED) เป็น CLP
$5.53308
1 Amped Finance(AMPED) เป็น PKR
Rs1.6661568
1 Amped Finance(AMPED) เป็น KZT
3.1629696
1 Amped Finance(AMPED) เป็น THB
฿0.1898064
1 Amped Finance(AMPED) เป็น TWD
NT$0.1797516
1 Amped Finance(AMPED) เป็น AED
د.إ0.0215796
1 Amped Finance(AMPED) เป็น CHF
Fr0.0046452
1 Amped Finance(AMPED) เป็น HKD
HK$0.0456288
1 Amped Finance(AMPED) เป็น AMD
֏2.2510992
1 Amped Finance(AMPED) เป็น MAD
.د.م0.0542724
1 Amped Finance(AMPED) เป็น MXN
$0.1082508
1 Amped Finance(AMPED) เป็น SAR
ريال0.02205
1 Amped Finance(AMPED) เป็น ETB
Br0.8915844
1 Amped Finance(AMPED) เป็น KES
KSh0.7593432
1 Amped Finance(AMPED) เป็น JOD
د.أ0.00416892
1 Amped Finance(AMPED) เป็น PLN
0.0212856
1 Amped Finance(AMPED) เป็น RON
лв0.025578
1 Amped Finance(AMPED) เป็น SEK
kr0.054978
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BGN
лв0.0098196
1 Amped Finance(AMPED) เป็น HUF
Ft1.9573344
1 Amped Finance(AMPED) เป็น CZK
0.1227156
1 Amped Finance(AMPED) เป็น KWD
د.ك0.00179928
1 Amped Finance(AMPED) เป็น ILS
0.01911
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BOB
Bs0.0406308
1 Amped Finance(AMPED) เป็น AZN
0.009996
1 Amped Finance(AMPED) เป็น TJS
SM0.0543312
1 Amped Finance(AMPED) เป็น GEL
0.0159936
1 Amped Finance(AMPED) เป็น AOA
Kz5.3600316
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BHD
.د.ب0.00221088
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BMD
$0.00588
1 Amped Finance(AMPED) เป็น DKK
kr0.037632
1 Amped Finance(AMPED) เป็น HNL
L0.1548204
1 Amped Finance(AMPED) เป็น MUR
0.2665404
1 Amped Finance(AMPED) เป็น NAD
$0.1015476
1 Amped Finance(AMPED) เป็น NOK
kr0.0585648
1 Amped Finance(AMPED) เป็น NZD
$0.0101136
1 Amped Finance(AMPED) เป็น PAB
B/.0.00588
1 Amped Finance(AMPED) เป็น PGK
K0.0247548
1 Amped Finance(AMPED) เป็น QAR
ر.ق0.0214032
1 Amped Finance(AMPED) เป็น RSD
дин.0.5911752
1 Amped Finance(AMPED) เป็น UZS
soʻm71.7073056
1 Amped Finance(AMPED) เป็น ALL
L0.4882752
1 Amped Finance(AMPED) เป็น ANG
ƒ0.0105252
1 Amped Finance(AMPED) เป็น AWG
ƒ0.010584
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BBD
$0.01176
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BAM
KM0.0098196
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BIF
Fr17.34012
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BND
$0.0075852
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BSD
$0.00588
1 Amped Finance(AMPED) เป็น JMD
$0.9433284
1 Amped Finance(AMPED) เป็น KHR
23.70963
1 Amped Finance(AMPED) เป็น KMF
Fr2.48724
1 Amped Finance(AMPED) เป็น LAK
127.8260844
1 Amped Finance(AMPED) เป็น LKR
රු1.79046
1 Amped Finance(AMPED) เป็น MDL
L0.099372
1 Amped Finance(AMPED) เป็น MGA
Ar26.2499664
1 Amped Finance(AMPED) เป็น MOP
P0.04704
1 Amped Finance(AMPED) เป็น MVR
0.089964
1 Amped Finance(AMPED) เป็น MWK
MK10.2083268
1 Amped Finance(AMPED) เป็น MZN
MT0.3757908
1 Amped Finance(AMPED) เป็น NPR
रु0.8304912
1 Amped Finance(AMPED) เป็น PYG
41.70096
1 Amped Finance(AMPED) เป็น RWF
Fr8.54364
1 Amped Finance(AMPED) เป็น SBD
$0.0483924
1 Amped Finance(AMPED) เป็น SCR
0.0803796
1 Amped Finance(AMPED) เป็น SRD
$0.2324952
1 Amped Finance(AMPED) เป็น SVC
$0.05145
1 Amped Finance(AMPED) เป็น SZL
L0.1014888
1 Amped Finance(AMPED) เป็น TMT
m0.0206388
1 Amped Finance(AMPED) เป็น TND
د.ت0.0172578
1 Amped Finance(AMPED) เป็น TTD
$0.0399252
1 Amped Finance(AMPED) เป็น UGX
Sh20.48592
1 Amped Finance(AMPED) เป็น XAF
Fr3.30456
1 Amped Finance(AMPED) เป็น XCD
$0.015876
1 Amped Finance(AMPED) เป็น XOF
Fr3.30456
1 Amped Finance(AMPED) เป็น XPF
Fr0.59976
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BWP
P0.0836136
1 Amped Finance(AMPED) เป็น BZD
$0.0118188
1 Amped Finance(AMPED) เป็น CVE
$0.5564832
1 Amped Finance(AMPED) เป็น DJF
Fr1.04664
1 Amped Finance(AMPED) เป็น DOP
$0.3764964
1 Amped Finance(AMPED) เป็น DZD
د.ج0.763812
1 Amped Finance(AMPED) เป็น FJD
$0.0132888
1 Amped Finance(AMPED) เป็น GNF
Fr51.1266
1 Amped Finance(AMPED) เป็น GTQ
Q0.0450408
1 Amped Finance(AMPED) เป็น GYD
$1.2311544
1 Amped Finance(AMPED) เป็น ISK
kr0.71736

Amped Finance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Amped Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Amped Finance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Amped Finance

วันนี้ Amped Finance (AMPED) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AMPED เป็นUSD คือ 0.00588 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AMPED เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AMPED เป็น USD คือ $ 0.00588 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Amped Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AMPED คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AMPED คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AMPED คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AMPED คือเท่าใด?
AMPED ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AMPED คือเท่าไร?
AMPED ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ AMPED คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AMPED คือ $ 5.91K USD
ปีนี้ AMPED จะสูงขึ้นอีกไหม?
AMPED อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AMPED เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:06:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Amped Finance (AMPED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ AMPED เป็น USD

จำนวน

AMPED
AMPED
USD
USD

1 AMPED = 0.00588 USD

เทรด AMPED

AMPED/USDT
$0.00588
$0.00588$0.00588
0.00%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,670.01
$114,670.01$114,670.01

+0.02%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,107.72
$4,107.72$4,107.72

+0.26%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04529
$0.04529$0.04529

-2.47%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.73
$198.73$198.73

-0.08%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8168
$3.8168$3.8168

-1.05%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,107.72
$4,107.72$4,107.72

+0.26%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,670.01
$114,670.01$114,670.01

+0.02%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.73
$198.73$198.73

-0.08%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6396
$2.6396$2.6396

+0.13%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20042
$0.20042$0.20042

+0.32%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008760
$0.008760$0.008760

-12.40%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.456
$1.456$1.456

+94.13%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000320
$0.0000000320$0.0000000320

+272.09%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00298
$0.00298$0.00298

+198.00%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0100
$0.0100$0.0100

+25.00%

Jump Tom โลโก้

Jump Tom

JUMP

$0.00000803
$0.00000803$0.00000803

+23.53%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000056
$0.0000000000000000056$0.0000000000000000056

+24.44%