การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) (USD)

รับการคาดการณ์ราคา Amped Finance สำหรับปี 2026, 2027, 2028, 2030 และอื่นๆ คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น AMPED จะเติบโตเท่าไร คาดการณ์ราคาในอนาคตได้ทันทีโดยอิงตามแนวโน้มและความรู้สึกของตลาด

ป้อนตัวเลขระหว่าง -100 ถึง 1,000 เพื่อคาดการณ์ราคา Amped Finance
%

*คำเตือน: การคาดการณ์ราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน

การคาดการณ์ราคา Amped Finance
$0.00587
$0.00587
-0.17%
USD
แท้จริง
การทำนาย
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 09:01:15 (UTC+8)

การคาดการณ์ราคา Amped Finance สำหรับปี 2025-2050 (USD)

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) สำหรับปี 2025 (ปีนี้)

ตามการคาดการณ์ของคุณ Amped Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.00587 ในปี 2025

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) สำหรับปี 2026 (ปีหน้า)

ตามการคาดการณ์ของคุณ Amped Finance อาจเติบโตได้ถึง 5.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.006163 ในปี 2026

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) สำหรับปี 2027 (ใน 2 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2027 ของ AMPED คือ $ 0.006471 โดยมีอัตราการเติบโต 10.25%

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) สำหรับปี 2028 (ใน 3 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2028 ของ AMPED คือ $ 0.006795 โดยมีอัตราการเติบโต 15.76%

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) สำหรับปี 2029 (ใน 4 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AMPED ในปี 2029 คือ $ 0.007135 โดยมีอัตราการเติบโต 21.55%

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AMPED ในปี 2030 คือ $ 0.007491 โดยมีอัตราการเติบโต 27.63%

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Amped Finance อาจเติบโตได้ถึง 107.89% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.012203

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) สำหรับปี 2050 (ใน 25 ปี)

ในปี 2050 ราคาของ Amped Finance อาจเติบโตได้ถึง 238.64% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.019877

ปี
ราคา
การเจริญเติบโต
  • 2025
    $ 0.00587
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006163
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006471
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006795
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007135
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007491
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007866
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008259
    40.71%
ปี
ราคา
การเจริญเติบโต
  • 2033
    $ 0.008672
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009106
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009561
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010039
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010541
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011068
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011622
    97.99%
  • 2040
    $ 0.012203
    107.89%
แสดงเพิ่มเติม

การคาดการณ์ราคา Amped Finance ในระยะสั้นสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์นี้ และ 30 วัน

วันที่
การคาดการณ์ราคา
การเจริญเติบโต
  • October 29, 2025(วันนี้)
    $ 0.00587
    0.00%
  • October 30, 2025(พรุ่งนี้)
    $ 0.005870
    0.01%
  • November 5, 2025(สัปดาห์นี้)
    $ 0.005875
    0.10%
  • November 28, 2025(30 วัน)
    $ 0.005894
    0.41%
การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) วันนี้

ราคาที่คาดการณ์สำหรับ AMPED บน October 29, 2025(วันนี้) คือ $0.00587 การฉายภาพนี้สะท้อนผลลัพธ์ที่คำนวณได้ของเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่ให้ไว้ โดยให้ผู้ใช้ทราบภาพรวมของการเคลื่อนไหวราคาที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) พรุ่งนี้

สำหรับ October 30, 2025(พรุ่งนี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ AMPED โดยใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี 5% คือ $0.005870 ผลลัพธ์เหล่านี้ให้มุมมองโดยประมาณสำหรับมูลค่าโทเค็นตามพารามิเตอร์ที่เลือก

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) สัปดาห์นี้

ภายใน November 5, 2025(สัปดาห์นี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ AMPED โดยใช้อัตราการเติบโตต่อปี 5% คือ $0.005875 การพยากรณ์รายสัปดาห์นี้คำนวณโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์การเติบโตเดียวกันเพื่อให้ทราบแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

การคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) 30 วัน

เมื่อมองไป 30 วันข้างหน้า ราคาที่คาดการณ์ไว้สำหรับ AMPED คือ $0.005894 การคาดการณ์นี้ได้มาจากการใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี 5% เพื่อประมาณว่ามูลค่าของโทเค็นจะอยู่ที่ระดับใดหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน

สถิติราคาปัจจุบัน Amped Finance

$ 0.00587
$ 0.00587

-0.16%

--
--

--
--

$ 6.41K
$ 6.41K

--

ราคาล่าสุด AMPED คือ $ 0.00587 มีการเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมงที่ -0.17% โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.41K
นอกจากนี้ AMPED ยังมีอุปทานหมุนเวียน --และมูลค่าตลาดรวมเท่ากับ --

วิธีการสั่งซื้อ Amped Finance (AMPED)

พยายามที่จะซื้อ AMPED? ตอนนี้คุณสามารถซื้อ AMPED ผ่านบัตรเครดิต โอนผ่านธนาคาร P2P และวิธีการชำระเงินอื่นๆ อีกมากมาย เรียนรู้วิธีซื้อ Amped Finance และเริ่มต้นใช้งานที่ MEXC ทันที!

เรียนรู้วิธีการซื้อ AMPED ตอนนี้

ราคา Amped Finance ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Amped Finance ราคาปัจจุบันของ Amped Finance คือ 0.00587USD อุปทานหมุนเวียนของ Amped Finance(AMPED) คือ 0.00 AMPED ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $--

ระยะเวลา
เปลี่ยน(%)
เปลี่ยน(USD)
สูง
ต่ำ
  • 24 ชั่วโมง
    -0.01%
    $ -0.000100
    $ 0.00593
    $ 0.00583
  • 7 วัน
    -0.05%
    $ -0.000349
    $ 0.00619
    $ 0.00583
  • 30 วัน
    -0.07%
    $ -0.000440
    $ 0.0068
    $ 0.00571
ผลการดำเนินงาน 24 ชั่วโมง

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Amped Finance แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของราคา $-0.000100 ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า -0.01%

ผลการดำเนินงาน 7 วัน

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา Amped Finance มีการเทรดสูงสุดที่ $0.00619 และต่ำสุดที่ $0.00583 มีการเปลี่ยนแปลงราคา -0.05% แนวโน้มล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AMPED ในการเคลื่อนไหวต่อไปในตลาด

ผลการดำเนินงาน 30 วัน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา Amped Finance มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น -0.07% สะท้อนให้เห็นมูลค่าประมาณ $-0.000440 ซึ่งบ่งชี้ว่า AMPED อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้

ตรวจสอบประวัติราคา Amped Finance ทั้งหมดเพื่อดูแนวโน้มโดยละเอียดของ MEXC

ดูประวัติราคาเต็ม AMPED

โมดูลการคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) ทำงานอย่างไร?

โมดูลการคาดการณ์ราคา Amped Finance เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประมาณราคา AMPED ในอนาคตที่เป็นไปได้โดยอิงจากสมมติฐานการเติบโตของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเป็นนักลงทุนที่อยากรู้อยากเห็น โมดูลนี้ก็เสนอวิธีการแบบเรียบง่ายและโต้ตอบได้ในการคาดการณ์มูลค่าในอนาคตของโทเค็น

1. ป้อนการคาดการณ์การเติบโตของคุณ

เริ่มต้นด้วยการป้อนเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มตลาดของคุณ สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความคาดหวังของคุณสำหรับ Amped Finance ในปีหน้า ห้าปี หรือแม้กระทั่งทศวรรษข้างหน้าก็ได้

2. คำนวณราคาในอนาคต

เมื่อคุณป้อนอัตราการเติบโตแล้ว ให้คลิกปุ่ม 'คำนวณ' โมดูลจะคำนวณราคา AMPED ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตทันที ช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการคาดการณ์ของคุณส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็นอย่างไรในระยะยาว

3. สำรวจสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

คุณสามารถทดลองกับอัตราการเติบโตที่หลากหลายเพื่อดูว่าสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอาจส่งผลกระทบต่อราคาของ Amped Finance ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์การคาดการณ์ได้ทั้งในแง่ดีและแง่อนุรักษ์นิยม ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น

4. ความรู้สึกของผู้ใช้และข้อมูลเชิงลึกของชุมชน

โมดูลนี้ยังบูรณาการข้อมูลความรู้สึกของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการคาดการณ์ของคุณกับการคาดการณ์ของผู้ใช้รายอื่นได้ ข้อมูลโดยรวมนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีประโยชน์ว่าชุมชนรับรู้อนาคตของ AMPED อย่างไร

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับการคาดการณ์ราคา

เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์ โมดูลนี้ใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและข้อมูลตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA): ช่วยติดตามแนวโน้มราคาของโทเค็นโดยการปรับความผันผวนและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

Bollinger Bands: วัดความผันผวนของตลาดและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): ประเมินโมเมนตัมของ AMPED เพื่อระบุว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การบรรจบกัน การแยกตัว (MACD): ประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ โดยการรวมตัวบ่งชี้เหล่านี้กับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ โมดูลนี้จึงให้การคาดการณ์ราคาแบบไดนามิก ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตของ Amped Finance

เหตุใดการคาดการณ์ราคา AMPED จึงสำคัญ?

การคาดการณ์ราคา AMPED เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ และนักลงทุนก็ทำการคาดการณ์ด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ:

การพัฒนากลยุทธ์การลงทุน: การทำนายช่วยให้นักลงทุนกำหนดกลยุทธ์ได้ ด้วยการประมาณราคาในอนาคต พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรซื้อ ขาย หรือถือครองสกุลเงินดิจิทัล

การประเมินความเสี่ยง: การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเฉพาะตัวได้ สิ่งนี้มีความจำเป็นในการจัดการและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ตลาด: การพยากรณ์มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ข่าวสาร และข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพลวัตของตลาดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ: โดยการคาดการณ์ว่าสกุลเงินดิจิทัลใดจะมีผลงานดี นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนได้ตามความเหมาะสม โดยกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ

การวางแผนระยะยาว: นักลงทุนที่มองหาผลกำไรในระยะยาวจะต้องอาศัยการคาดการณ์เพื่อระบุสกุลเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

การเตรียมความพร้อมด้านจิตวิทยา: การทราบสถานการณ์ราคาที่เป็นไปได้จะช่วยให้นักลงทุนมีความพร้อมทั้งทางอารมณ์และการเงินในการรับมือกับความผันผวนของตลาด

การมีส่วนร่วมของชุมชน: การคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัลมักจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในชุมชนนักลงทุน ส่งผลให้มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นและภูมิปัญญาส่วนรวมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ):

ตอนนี้ AMPED คุ้มที่จะลงทุนไหม?
ตามการคาดการณ์ของคุณ AMPED จะถึง -- ในวันที่ undefined ทำให้เป็นโทเค็นที่คุ้มค่าที่จะพิจารณา
ราคาที่คาดการณ์ของ AMPED ในเดือนหน้าคือเท่าใด?
ตามเครื่องมือคาดการณ์ราคา Amped Finance (AMPED) ราคาที่คาดการณ์ AMPED จะถึง -- ในวันที่ undefined
1 AMPED จะมีราคาเท่าไรในปี 2026?
ราคา 1 Amped Finance (AMPED) วันนี้คือ $0.00587 ตามโมดูลการคาดการณ์ด้านบน AMPED จะเพิ่มขึ้น 0.00% โดยจะไปถึง -- ในปี 2026
ราคาที่คาดการณ์ของ AMPED ในปี 2027 คือเท่าใด?
Amped Finance (AMPED) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี 0.00% โดยจะไปถึงราคา -- สำหรับ 1 AMPED ในปี 2027
ราคาเป้าหมายโดยประมาณของ AMPED ในปี 2028 คือเท่าใด?
ตามการคาดการณ์ราคาของคุณ Amped Finance (AMPED) จะเติบโต 0.00% โดยมีเป้าหมายราคาโดยประมาณ -- ในปี 2028
ราคาเป้าหมายโดยประมาณของ AMPED ในปี 2029 คือเท่าใด?
ตามการคาดการณ์ราคาของคุณ Amped Finance (AMPED) จะเติบโต 0.00% โดยมีเป้าหมายราคาโดยประมาณ -- ในปี 2029
1 AMPED จะมีราคาเท่าไรในปี 2030?
ราคา 1 Amped Finance (AMPED) วันนี้คือ $0.00587 ตามโมดูลการคาดการณ์ด้านบน AMPED จะเพิ่มขึ้น 0.00% โดยจะไปถึง -- ในปี 2030
การคาดการณ์ราคา AMPED ในปี 2040 คือเท่าใด?
Amped Finance (AMPED) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี 0.00% โดยจะไปถึงราคา -- สำหรับ 1 AMPED ในปี 2040
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเราขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้ MEXC และ/หรือแหล่งที่มาบุคคลที่สามอื่นๆ มอบให้เรา ข้อมูลนี้นำเสนอให้คุณตามที่เป็นอยู่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการคาดการณ์ราคาที่นำเสนออาจไม่แม่นยำและไม่ควรปฏิบัติเช่นนั้น ราคาในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากคำทำนายที่นำเสนอ และไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใดทางหนึ่งสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการอ้างอิง การใช้ และ/หรือการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเรา สิ่งที่สำคัญคือต้องตระหนักว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง มูลค่าการลงทุนของคุณอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับเงินลงทุนคืนในตอนเริ่มแรก ท้ายที่สุด คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ และ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ โปรดทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณควรลงทุนเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ