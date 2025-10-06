ราคาปัจจุบัน ALKIMI วันนี้ คือ 0.03187 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALKIMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ALKIMI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ALKIMI วันนี้ คือ 0.03187 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALKIMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ALKIMI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ALKIMI โลโก้

ราคา ALKIMI(ALKIMI)

ราคาปัจจุบัน 1 ALKIMI เป็น USD

0.00%1D
USD
ALKIMI (ALKIMI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:06:42 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ALKIMI (ALKIMI) (USD)

ราคาเรียลไทม์ ALKIMI (ALKIMI) คือ $ 0.03187 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดALKIMI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03183 และราคาสูงสุด $ 0.03294 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ALKIMI คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ALKIMI มีการเปลี่ยนแปลง +0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -13.87% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ALKIMI (ALKIMI) ข้อมูลการตลาด

$ 18.56K
$ 18.56K$ 18.56K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SUI

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ALKIMI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 18.56K อุปทานหมุนเวียนของ ALKIMI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา ALKIMI (ALKIMI) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ALKIMI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.02565-44.60%
60 วัน$ -0.05456-63.13%
90 วัน$ -0.00813-20.33%
การเปลี่ยนแปลงราคา ALKIMI ในวันนี้

วันนี้ ALKIMI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ALKIMI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.02565 (-44.60%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ALKIMI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ALKIMI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.05456 (-63.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ALKIMI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00813 (-20.33%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ALKIMI (ALKIMI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ALKIMIทันที

อะไรคือ ALKIMI (ALKIMI)

Alkimi bridges traditional advertising with DeFi (AdFi), creating a decentralised protocol where digital ad spend becomes a yield-generating asset. Built for enterprise scale on Sui, ALKIMI rewards holders through protocol fees, staking, and liquidity provision.

ALKIMI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน ALKIMI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบALKIMIความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ ALKIMI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ ALKIMI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา ALKIMI (USD)

ALKIMI (ALKIMI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ALKIMI (ALKIMI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ALKIMI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ALKIMI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ ALKIMI (ALKIMI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ALKIMI (ALKIMI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ALKIMIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ ALKIMI (ALKIMI)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ ALKIMIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ ALKIMI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ALKIMI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ALKIMI

วันนี้ ALKIMI (ALKIMI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ALKIMI เป็นUSD คือ 0.03187 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ALKIMI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ALKIMI เป็น USD คือ $ 0.03187 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ALKIMI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ALKIMI คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ALKIMI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ALKIMI คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ALKIMI คือเท่าใด?
ALKIMI ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ALKIMI คือเท่าไร?
ALKIMI ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ ALKIMI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ALKIMI คือ $ 18.56K USD
ปีนี้ ALKIMI จะสูงขึ้นอีกไหม?
ALKIMI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ALKIMI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:06:42 (UTC+8)

