โทเคโนมิกส์ OLAXBT (AIO)

โทเคโนมิกส์ OLAXBT (AIO)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ OLAXBT (AIO) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:10:50 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา OLAXBT (AIO)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ OLAXBT (AIO) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 26.03M
$ 26.03M$ 26.03M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 230.25M
$ 230.25M$ 230.25M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 113.05M
$ 113.05M$ 113.05M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.21107
$ 0.21107$ 0.21107
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.04215223361578995
$ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.11305
$ 0.11305$ 0.11305

ข้อมูล OLAXBT (AIO)

OlaXBT คือแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลตลาดด้วย AI บน Web3 ที่ทำงานบน BNB Smart Chain โปรเจกต์นี้ใช้เทคโนโลยี Reinforcement Learning (RL) ร่วมกับตลาด Model Context Protocol (MCP) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างระบบเอเจนต์ของตนเองได้โดยผสานโมดูลการเทรด ชุดเครื่องมือ MCP และเอเจนต์เพื่อสร้างสัญญาณและวิเคราะห์การเทรด โทเคนประจำแพลตฟอร์มคือ AIO ซึ่งใช้สำหรับชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม การสเตกในวอลต์ และการมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแล (governance) แพลตฟอร์มยังมาพร้อมอินเทอร์เฟซแชตบอตแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และระบบสร้างเอเจนต์แบบคล้าย Langflow ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่ง AI agent สำหรับการเทรดและบริหารสินทรัพย์ได้ตามต้องการ โดยตลาด MCP ยังเปิดให้ซื้อขายและสร้างรายได้จากเอเจนต์ที่พัฒนาได้อีกด้วย

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://olaxbt.xyz
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://olaxbt-docs.gitbook.io/olaxbt-doc
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x81a7da4074b8e0ed51bea40f9dcbdf4d9d4832b4

โทเคโนมิกส์ OLAXBT (AIO): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ OLAXBT (AIO) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นAIO สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น AIO ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AIO แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น AIOกัน!

วิธีการซื้อ AIO

สนใจเพิ่ม OLAXBT (AIO) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ AIO รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา OLAXBT (AIO)

การวิเคราะห์ประวัติราคา AIO ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา AIO

อยากรู้ว่า AIO จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา AIO ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว