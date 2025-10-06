ราคาปัจจุบัน Arena-Z วันนี้ คือ 0.003848 USD ติดตามการอัปเดตราคา A2Z เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา A2Z ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Arena-Z วันนี้ คือ 0.003848 USD ติดตามการอัปเดตราคา A2Z เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา A2Z ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ A2Z

ข้อมูลราคา A2Z

เอกสารไวท์เปเปอร์ A2Z

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ A2Z

โทเคโนมิกส์ A2Z

การคาดการณ์ราคา A2Z

ประวัติ A2Z

A2Z คู่มือการซื้อ

Arena-Z โลโก้

ราคา Arena-Z(A2Z)

ราคาปัจจุบัน 1 A2Z เป็น USD

$0.003848
$0.003848$0.003848
-0.15%1D
USD
Arena-Z (A2Z) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Arena-Z (A2Z) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.003826
$ 0.003826$ 0.003826
ต่ำสุด 24h
$ 0.003934
$ 0.003934$ 0.003934
สูงสุด 24h

$ 0.003826
$ 0.003826$ 0.003826

$ 0.003934
$ 0.003934$ 0.003934

$ 0.011334315479668481
$ 0.011334315479668481$ 0.011334315479668481

$ 0.001493343055757559
$ 0.001493343055757559$ 0.001493343055757559

-0.37%

-0.15%

-4.97%

-4.97%

ราคาเรียลไทม์ Arena-Z (A2Z) คือ $ 0.003848 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดA2Z ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.003826 และราคาสูงสุด $ 0.003934 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ A2Z คือ $ 0.011334315479668481 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.001493343055757559

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น A2Z มีการเปลี่ยนแปลง -0.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Arena-Z (A2Z) ข้อมูลการตลาด

No.744

$ 27.71M
$ 27.71M$ 27.71M

$ 90.51K
$ 90.51K$ 90.51K

$ 38.48M
$ 38.48M$ 38.48M

7.20B
7.20B 7.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,152,513,718.98499
9,152,513,718.98499 9,152,513,718.98499

71.99%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Arena-Z คือ $ 27.71M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 90.51K อุปทานหมุนเวียนของ A2Z คือ 7.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 9152513718.98499 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 38.48M

ประวัติราคา Arena-Z (A2Z) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Arena-Z ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00000578-0.15%
30 วัน$ -0.001655-30.08%
60 วัน$ -0.001734-31.07%
90 วัน$ -0.000946-19.74%
การเปลี่ยนแปลงราคา Arena-Z ในวันนี้

วันนี้ A2Z บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00000578 (-0.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Arena-Z ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.001655 (-30.08%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Arena-Z ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน A2Z เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.001734 (-31.07%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Arena-Z ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.000946 (-19.74%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Arena-Z (A2Z) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Arena-Zทันที

อะไรคือ Arena-Z (A2Z)

Arena-Z มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Arena-Z ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบA2Zความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Arena-Z บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Arena-Z ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Arena-Z (USD)

Arena-Z (A2Z) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Arena-Z (A2Z) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Arena-Z

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Arena-Z ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Arena-Z (A2Z)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Arena-Z (A2Z) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ A2Zโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Arena-Z (A2Z)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Arena-Zใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Arena-Z บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

A2Z เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Arena-Z ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Arena-Z ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Arena-Z อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Arena-Z

วันนี้ Arena-Z (A2Z) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน A2Z เป็นUSD คือ 0.003848 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน A2Z เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ A2Z เป็น USD คือ $ 0.003848 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Arena-Z คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ A2Z คือ $ 27.71M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ A2Z คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ A2Z คือ 7.20B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ A2Z คือเท่าใด?
A2Z ถึงราคา ATH ที่ 0.011334315479668481 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ A2Z คือเท่าไร?
A2Z ถึงราคา ATL ที่ 0.001493343055757559 USD
ปริมาณการเทรดของ A2Z คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ A2Z คือ $ 90.51K USD
ปีนี้ A2Z จะสูงขึ้นอีกไหม?
A2Z อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา A2Z เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

