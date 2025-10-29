401jK ราคา (401JK)
+2.34%
-7.32%
+10.76%
+10.76%
ราคาเรียลไทม์ 401jK (401JK) คือ $0.00395838 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด401JK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00386797 และราคาสูงสุด $ 0.0042713 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ 401JK คือ $ 0.01195204 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น 401JK มีการเปลี่ยนแปลง +2.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +10.76% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 401jK คือ $ 3.96M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 401JK คือ 999.34M โดยมีอุปทานรวมที่ 999343501.906457 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.96M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 401jK เป็น USD เท่ากับ $ -0.000312919487413621
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 401jK เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015033658
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 401jK เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 401jK เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000312919487413621
|-7.32%
|30 วัน
|$ -0.0015033658
|-37.97%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.
Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.
