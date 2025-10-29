ราคาปัจจุบัน 401jK วันนี้ คือ 0.00395838 USD ติดตามการอัปเดตราคา 401JK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา 401JK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน 401jK วันนี้ คือ 0.00395838 USD ติดตามการอัปเดตราคา 401JK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา 401JK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 401JK

ข้อมูลราคา 401JK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ 401JK

โทเคโนมิกส์ 401JK

การคาดการณ์ราคา 401JK

401jK โลโก้

401jK ราคา (401JK)

ราคาปัจจุบัน 1 401JK เป็น USD

-7.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
401jK (401JK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:29:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา 401jK (401JK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+2.34%

-7.32%

+10.76%

+10.76%

ราคาเรียลไทม์ 401jK (401JK) คือ $0.00395838 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด401JK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00386797 และราคาสูงสุด $ 0.0042713 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ 401JK คือ $ 0.01195204 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น 401JK มีการเปลี่ยนแปลง +2.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +10.76% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

401jK (401JK) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 401jK คือ $ 3.96M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 401JK คือ 999.34M โดยมีอุปทานรวมที่ 999343501.906457 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.96M

ประวัติราคา 401jK (401JK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 401jK เป็น USD เท่ากับ $ -0.000312919487413621
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 401jK เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015033658
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 401jK เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 401jK เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000312919487413621-7.32%
30 วัน$ -0.0015033658-37.97%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา 401jK (USD)

401jK (401JK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ 401jK (401JK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ 401jK

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา 401jK ตอนนี้!

401JK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ 401jK (401JK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ 401jK (401JK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ 401JKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 401jK (401JK)

วันนี้ 401jK (401JK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน 401JK เป็นUSD คือ 0.00395838 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน 401JK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ 401JK เป็น USD คือ $ 0.00395838 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ 401jK คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ 401JK คือ $ 3.96M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ 401JK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ 401JK คือ 999.34M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ 401JK คือเท่าใด?
401JK ถึงราคา ATH ที่ 0.01195204 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ 401JK คือเท่าไร?
401JK ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ 401JK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ 401JK คือ -- USD
ปีนี้ 401JK จะสูงขึ้นอีกไหม?
401JK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา 401JK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:29:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 401jK (401JK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

