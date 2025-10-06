ราคาปัจจุบัน 200Million วันนี้ คือ 0.004588 USD ติดตามการอัปเดตราคา 200M เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา 200M ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน 200Million วันนี้ คือ 0.004588 USD ติดตามการอัปเดตราคา 200M เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา 200M ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 200M

ข้อมูลราคา 200M

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ 200M

โทเคโนมิกส์ 200M

การคาดการณ์ราคา 200M

ประวัติ 200M

200M คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง 200Mเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต 200M

200Million โลโก้

ราคา 200Million(200M)

ราคาปัจจุบัน 1 200M เป็น USD

$0.004588
$0.004588
-2.85%1D
USD
200Million (200M) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:20:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา 200Million (200M) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.004522
$ 0.004522
ต่ำสุด 24h
$ 0.004953
$ 0.004953
สูงสุด 24h

$ 0.004522
$ 0.004522$ 0.004522

$ 0.004953
$ 0.004953$ 0.004953

--
----

--
----

+1.45%

-2.85%

-4.72%

-4.72%

ราคาเรียลไทม์ 200Million (200M) คือ $ 0.004588 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด200M ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.004522 และราคาสูงสุด $ 0.004953 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ 200M คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น 200M มีการเปลี่ยนแปลง +1.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.72% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

200Million (200M) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 9.95K
$ 9.95K

$ 4.59M
$ 4.59M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 200Million คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.95K อุปทานหมุนเวียนของ 200M คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.59M

ประวัติราคา 200Million (200M) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา 200Million ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00013459-2.85%
30 วัน$ -0.000412-8.24%
60 วัน$ -0.000412-8.24%
90 วัน$ -0.000412-8.24%
การเปลี่ยนแปลงราคา 200Million ในวันนี้

วันนี้ 200M บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00013459 (-2.85%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา 200Million ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.000412 (-8.24%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา 200Million ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 200M เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000412 (-8.24%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา 200Million ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.000412 (-8.24%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา 200Million (200M) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา 200Millionทันที

อะไรคือ 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน 200Million ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบ200Mความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ 200Million บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ 200Million ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา 200Million (USD)

200Million (200M) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ 200Million (200M) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ 200Million

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา 200Million ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ 200Million (200M)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ 200Million (200M) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ 200Mโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ 200Million (200M)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ 200Millionใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ 200Million บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

200M เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 200Million(200M) เป็น VND
120.73322
1 200Million(200M) เป็น AUD
A$0.00692788
1 200Million(200M) เป็น GBP
0.003441
1 200Million(200M) เป็น EUR
0.0038998
1 200Million(200M) เป็น USD
$0.004588
1 200Million(200M) เป็น MYR
RM0.01922372
1 200Million(200M) เป็น TRY
0.19242072
1 200Million(200M) เป็น JPY
¥0.697376
1 200Million(200M) เป็น ARS
ARS$6.756977
1 200Million(200M) เป็น RUB
0.36350724
1 200Million(200M) เป็น INR
0.4051204
1 200Million(200M) เป็น IDR
Rp76.46663608
1 200Million(200M) เป็น PHP
0.2711508
1 200Million(200M) เป็น EGP
￡E.0.21728768
1 200Million(200M) เป็น BRL
R$0.0245458
1 200Million(200M) เป็น CAD
C$0.00637732
1 200Million(200M) เป็น BDT
0.56147944
1 200Million(200M) เป็น NGN
6.68801936
1 200Million(200M) เป็น COP
$17.6461362
1 200Million(200M) เป็น ZAR
R.0.0786842
1 200Million(200M) เป็น UAH
0.19310892
1 200Million(200M) เป็น TZS
T.Sh.11.272716
1 200Million(200M) เป็น VES
Bs0.995596
1 200Million(200M) เป็น CLP
$4.326484
1 200Million(200M) เป็น PKR
Rs1.2956512
1 200Million(200M) เป็น KZT
2.44820268
1 200Million(200M) เป็น THB
฿0.14823828
1 200Million(200M) เป็น TWD
NT$0.1401634
1 200Million(200M) เป็น AED
د.إ0.01683796
1 200Million(200M) เป็น CHF
Fr0.00362452
1 200Million(200M) เป็น HKD
HK$0.03560288
1 200Million(200M) เป็น AMD
֏1.75646992
1 200Million(200M) เป็น MAD
.د.م0.04230136
1 200Million(200M) เป็น MXN
$0.08451096
1 200Million(200M) เป็น SAR
ريال0.017205
1 200Million(200M) เป็น ETB
Br0.69503612
1 200Million(200M) เป็น KES
KSh0.59295312
1 200Million(200M) เป็น JOD
د.أ0.003252892
1 200Million(200M) เป็น PLN
0.01665444
1 200Million(200M) เป็น RON
лв0.02000368
1 200Million(200M) เป็น SEK
kr0.04294368
1 200Million(200M) เป็น BGN
лв0.00766196
1 200Million(200M) เป็น HUF
Ft1.52881336
1 200Million(200M) เป็น CZK
0.09570568
1 200Million(200M) เป็น KWD
د.ك0.001403928
1 200Million(200M) เป็น ILS
0.014911
1 200Million(200M) เป็น BOB
Bs0.03170308
1 200Million(200M) เป็น AZN
0.0077996
1 200Million(200M) เป็น TJS
SM0.04239312
1 200Million(200M) เป็น GEL
0.01247936
1 200Million(200M) เป็น AOA
Kz4.20531492
1 200Million(200M) เป็น BHD
.د.ب0.001725088
1 200Million(200M) เป็น BMD
$0.004588
1 200Million(200M) เป็น DKK
kr0.0293632
1 200Million(200M) เป็น HNL
L0.12061852
1 200Million(200M) เป็น MUR
0.20838696
1 200Million(200M) เป็น NAD
$0.07873008
1 200Million(200M) เป็น NOK
kr0.04578824
1 200Million(200M) เป็น NZD
$0.00789136
1 200Million(200M) เป็น PAB
B/.0.004588
1 200Million(200M) เป็น PGK
K0.0192696
1 200Million(200M) เป็น QAR
ر.ق0.01670032
1 200Million(200M) เป็น RSD
дин.0.46159868
1 200Million(200M) เป็น UZS
soʻm55.27709572
1 200Million(200M) เป็น ALL
L0.38071224
1 200Million(200M) เป็น ANG
ƒ0.00821252
1 200Million(200M) เป็น AWG
ƒ0.0082584
1 200Million(200M) เป็น BBD
$0.009176
1 200Million(200M) เป็น BAM
KM0.00766196
1 200Million(200M) เป็น BIF
Fr13.530012
1 200Million(200M) เป็น BND
$0.00591852
1 200Million(200M) เป็น BSD
$0.004588
1 200Million(200M) เป็น JMD
$0.73605284
1 200Million(200M) เป็น KHR
18.499963
1 200Million(200M) เป็น KMF
Fr1.931548
1 200Million(200M) เป็น LAK
99.73912844
1 200Million(200M) เป็น LKR
රු1.397046
1 200Million(200M) เป็น MDL
L0.07781248
1 200Million(200M) เป็น MGA
Ar20.5739684
1 200Million(200M) เป็น MOP
P0.036704
1 200Million(200M) เป็น MVR
0.0701964
1 200Million(200M) เป็น MWK
MK7.96527268
1 200Million(200M) เป็น MZN
MT0.2931732
1 200Million(200M) เป็น NPR
रु0.64800912
1 200Million(200M) เป็น PYG
32.538096
1 200Million(200M) เป็น RWF
Fr6.657188
1 200Million(200M) เป็น SBD
$0.03771336
1 200Million(200M) เป็น SCR
0.065379
1 200Million(200M) เป็น SRD
$0.18140952
1 200Million(200M) เป็น SVC
$0.040145
1 200Million(200M) เป็น SZL
L0.07900536
1 200Million(200M) เป็น TMT
m0.016058
1 200Million(200M) เป็น TND
د.ت0.013378608
1 200Million(200M) เป็น TTD
$0.03115252
1 200Million(200M) เป็น UGX
Sh15.984592
1 200Million(200M) เป็น XAF
Fr2.583044
1 200Million(200M) เป็น XCD
$0.0123876
1 200Million(200M) เป็น XOF
Fr2.583044
1 200Million(200M) เป็น XPF
Fr0.467976
1 200Million(200M) เป็น BWP
P0.06524136
1 200Million(200M) เป็น BZD
$0.00922188
1 200Million(200M) เป็น CVE
$0.43420832
1 200Million(200M) เป็น DJF
Fr0.812076
1 200Million(200M) เป็น DOP
$0.29436608
1 200Million(200M) เป็น DZD
د.ج0.5959812
1 200Million(200M) เป็น FJD
$0.01036888
1 200Million(200M) เป็น GNF
Fr39.89266
1 200Million(200M) เป็น GTQ
Q0.03514408
1 200Million(200M) เป็น GYD
$0.96063544
1 200Million(200M) เป็น ISK
kr0.564324

200Million ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก 200Million ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ 200Million อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 200Million

วันนี้ 200Million (200M) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน 200M เป็นUSD คือ 0.004588 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน 200M เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ 200M เป็น USD คือ $ 0.004588 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ 200Million คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ 200M คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ 200M คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ 200M คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ 200M คือเท่าใด?
200M ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ 200M คือเท่าไร?
200M ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ 200M คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ 200M คือ $ 9.95K USD
ปีนี้ 200M จะสูงขึ้นอีกไหม?
200M อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา 200M เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:20:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 200Million (200M)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ 200M เป็น USD

จำนวน

200M
200M
USD
USD

1 200M = 0.004588 USD

เทรด 200M

200M/USDT
$0.004588
$0.004588
-2.85%

$112,606.96

$3,960.59

$0.03840

$192.29

$3.9480

$3,960.59

$112,606.96

$192.29

$2.5782

$0.19193

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009880

$1.491

$0.0000000440

$0.009765

$1.491

$0.00188

$0.0000000000000000078

