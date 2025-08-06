มาร์จิ้นคืออะไร? ใครกำลังย้ายมาร์จิ้นของฉัน? ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาร์จิ้นในการเทรดฟิวเจอร์ส MEXC

มาร์จิ้นถือเป็นรากฐานของการเทรดฟิวเจอร์ส โดยจะกำหนดขนาดโพสิชัน ความเสี่ยง และเวลาที่โพสิชันต่างๆ จะถูกชำระบัญชี การทำความเข้าใจว่ามาร์จิ้นทำงานอย่างไรและเหตุใดจึงเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สที่ประสบความสำเร็จ
มาร์จิ้นคือหลักประกันที่จำเป็นในการเปิดและรักษาสถานะฟิวเจอร์ส แทนที่จะจ่ายเต็มมูลค่าสัญญา ผู้ใช้สามารถฝากเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ตามอัตราส่วนเลเวอเรจ ซึ่งจะทำให้สามารถเทรดแบบใช้เลเวอเรจได้ โดยที่ทั้งกำไรและขาดทุนจะเพิ่มขึ้น
ในโหมด Isolated Margin โพสิชันแต่ละโพสิชันจะดำเนินการเป็นหน่วยการเทรดที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์โดยมียอดคงเหลือมาร์จิ้นเฉพาะของตัวเอง เพื่อให้แน่ใจว่ากำไรและขาดทุนจากโพสิชันหนึ่งจะรวมอยู่ภายในมาร์จิ้นที่สอดคล้องกันและไม่กระจายออกไปกระทบต่อโพสิชันอื่นๆ เมื่อโพสิชันต้องเผชิญกับการชำระบัญชี การสูญเสียจะถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดตามมาร์จิ้นที่จัดสรรให้กับโพสิชันนั้น ในขณะที่โพสิชันอื่นๆ และเงินในบัญชียังคงได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์
แนวทางแบบแบ่งส่วนนี้ช่วยให้ควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้เทรดที่ใช้กลยุทธ์หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น หากคุณถือทั้งโพสิชัน BTCUSDT และ ETHUSDT และโพสิชัน BTC ของคุณถูกชำระบัญชี โพสิชัน ETH ของคุณจะยังคงดำเนินการตามปกติโดยที่มาร์จิ้นจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เลย ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าสามารถจัดการความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการได้แม่นยำยิ่งขึ้น
ในโหมด Cross Margin เงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีฟิวเจอร์สของคุณจะถูกแบ่งปันเป็นหลักประกันในทุกโพสิชัน แม้ว่าแนวทางนี้จะช่วยให้มีเลเวอเรจที่สูงขึ้น แต่ก็หมายถึงการสูญเสียจำนวนมากในโพสิชันหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดของคุณ และอาจส่งผลกระทบต่อโพสิชันอื่นๆ ได้ด้วย MEXC อนุญาตให้ผู้ใช้สลับจาก Isolated ไปเป็น Cross Margin สำหรับโพสิชันที่มีอยู่ แต่ไม่สามารถสลับกันได้
Cross Margin เหมาะสำหรับนักเทรดขั้นสูงที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง และต้องการใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากคุณมั่นใจในมุมมองตลาดของคุณ Cross Margin จะช่วยเพิ่มเลเวอเรจของคุณและเพิ่มผลกำไรระหว่างการเคลื่อนไหวที่เอื้ออำนวย แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
ในระหว่างการเทรดฟิวเจอร์ส ปัจจัยหลายประการอาจส่งผลให้มาร์จิ้นโพสิชันของคุณลดลง ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด 7 ประการ:
เมื่อเปิดสถานะสัญญาเทรดล่วงหน้าใหม่ คุณจะต้องจัดสรรมาร์จิ้นจำนวนหนึ่งเป็นหลักประกันสำหรับการเทรด มาร์จิ้นนี้จะถูกหักออกจากยอดคงเหลือของคุณและล็อคไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เมื่อคุณปิดโพสิชันหรือทำจุดตัดขาดทุน มาร์จิ้นที่ล็อคไว้จะถูกปล่อยกลับคืนสู่ยอดคงเหลือที่มีอยู่ของคุณ
ตัวอย่าง
คุณเปิดสถานะ BTCUSDT มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ โดยต้องมีมาร์จิ้น 10% มาร์จิ้น 1,000 เหรียญจะถูกหักจากยอดคงเหลือของคุณและล็อคไว้เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาการเทรด เมื่อปิดโพสิชันหรือตั้งค่าการหยุดการขาดทุน มาร์จิ้น $1,000 จะถูกปล่อยกลับคืนสู่ยอดคงเหลือที่มีอยู่ของคุณโดยอัตโนมัติ
การเทรดฟิวเจอร์สมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดเป็นอย่างมาก หากการเคลื่อนไหวของราคาขัดกับทิศทางโพสิชันของคุณ คุณจะประสบกับความสูญเสียซึ่งจะลดมาร์จิ้นที่มีอยู่ของคุณโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่าง
หากคุณเปิดสถานะซื้อ BTCUSDT แต่ราคา BTC ลดลงอย่างต่อเนื่อง สถานะของคุณจะสูญเสียมูลค่าและยอดคงเหลือมาร์จิ้นของคุณจะลดลงตามสัดส่วน เนื่องจากความผันผวนของตลาดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ผู้เทรดจึงควรติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างจริงจัง และนำกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนและการทำกำไรที่เหมาะสมมาใช้เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โปรดดู "การตั้งค่า Take-Profit และ Stop-Loss สำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมการเทรดของ MEXC ถือเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในตลาด โดยจะถูกหักจากมาร์จิ้นที่มีอยู่ของคุณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณดำเนินการเทรด
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนจะถูกหักจากยอดเงินคงเหลือมาร์จิ้นที่มีอยู่ เมื่อผู้ใช้ไม่มีมาร์จิ้นเพียงพอ ค่าธรรมเนียมการระดมทุนจะถูกหักจากมาร์จิ้นของโพสิชันแทน ส่งผลให้ราคาการชำระบัญชีเคลื่อนตัวเข้าใกล้ราคาตลาดปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ และเพิ่มความเสี่ยงในการชำระบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวอย่าง
เทรดเดอร์ A ถือสถานะ BTCUSDT แต่มีมาร์จิ้นไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการระดมทุนในปัจจุบัน ระบบจะหักค่าธรรมเนียมจากมาร์จิ้นโพสิชันของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ทำให้บัฟเฟอร์ความปลอดภัยลดลง และราคาการชำระบัญชีสูงขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงในการชำระบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างมาก การชำระบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่อความเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรงทำให้มาร์จิ้นของผู้เทรดลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาร์จิ้นรักษาระดับที่จำเป็นในการรักษาสถานะให้เปิดอยู่ เมื่อเกิดการชำระบัญชี มาร์จิ้นของผู้ใช้จะสูญเสีย
ตัวอย่าง
หากผู้เทรดมีเงินหลักประกันโพสิชัน 1,000 ดอลลาร์ แต่ตลาดตกอย่างมากจนลดลงเหลือ 500 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าข้อกำหนดเงินหลักประกันรักษาระดับของการแลกเปลี่ยน ระบบจะปิดโพสิชันโดยบังคับ ส่งผลให้ผู้เทรดสูญเสียเงินหลักประกันบางส่วนหรือทั้งหมด
การโอนเงินจากบัญชีฟิวเจอร์สไปยังบัญชีอื่นจะทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีฟิวเจอร์สลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมาร์จิ้นของโพสิชันที่มีอยู่
ตัวอย่าง
เมื่อผู้เทรดย้ายเงิน 500 ดอลลาร์จากบัญชีฟิวเจอร์สไปยังบัญชีสปอต มาร์จิ้นฟิวเจอร์สที่มีอยู่จะลดลง 500 ดอลลาร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้เทรดในการรักษาโพสิชันปัจจุบัน
เมื่อโบนัสฟิวเจอร์สในบัญชีของคุณถูกใช้เป็นหลักประกัน การหมดอายุของโบนัสดังกล่าวจะทำให้หลักประกันทั้งหมดที่คุณใช้ได้ลดลง
ตัวอย่าง
ผู้ค้าจะได้รับโบนัสฟิวเจอร์ส 50 ดอลลาร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นมาร์จิ้นเพิ่มเติม เมื่อโบนัสหมดอายุ 50 ดอลลาร์จะถูกหักออกจากยอดคงเหลือมาร์จิ้นโดยอัตโนมัติ ทำให้มาร์จิ้นของโพสิชันลดลง
ปัจจัยหลายประการมักนำไปสู่การหมดลงของมาร์จิ้น ได้แก่ ความผันผวนของตลาด การใช้เลเวอเรจมากเกินไป การพลาดจุดตัดขาดทุน และการจัดการความเสี่ยงที่อ่อนแอ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการในการลดความเสี่ยง:
ใช้คำสั่ง Stop-Loss: ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้เสมอเพื่อออกก่อนกำหนดในกรณีที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวที่ไม่เอื้ออำนวย
การควบคุมเลเวอเรจ: เลือกระดับเลเวอเรจที่ตรงกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ยิ่งมีเลเวอเรจมาก ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้น
ตรวจสอบและเติมมาร์จิ้น: ดูอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของคุณและเพิ่มอัตราส่วนกำไรขั้นต้นก่อนที่จะถึงระดับคำเตือน
เลือกโหมด Isolated: โหมดมาร์จิ้นแบบ Isolated จะจำกัดการสูญเสียของคุณไว้ที่โพสิชันเดียวและปกป้องสินทรัพย์อื่น ๆ ของคุณ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้