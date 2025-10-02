คู่มือการตั้งค่าการแจ้งเตือนราคา MEXC: ติดตามแนวโน้มตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดด้วยการแจ้งเตือน MEXC

ในโลกของการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความผันผวนของราคาเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในไม่กี่มิลลิวินาที นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะเมื่อทำการเทรดฟิวเจอร์ส ซึ่งผู้ใช้สามารถเกิดความเหนื่อยล้าและอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายจากการนั่งดูหน้าจอเป็นเวลานาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์และปรับปรุงการตอบสนองการเทรดของตน แพลตฟอร์มการเทรดสัญญา MEXC จึงได้เปิดตัวฟีเจอร์การแจ้งเตือนราคาที่ใช้งานได้จริง เครื่องมือนี้รองรับการแจ้งเตือนแบบคู่โดยอิงตามระดับราคาและตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ช่วยให้ผู้เทรดสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสำคัญ และคว้าทุกโอกาสที่เหมาะสมในการเปิดหรือปิดสถานะ
ในการเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัล การพลาดระดับราคาสำคัญอาจหมายถึงการสูญเสียผลกำไรที่มีค่าไป การตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการเฝ้าดูหน้าจอตลอดเวลาในขณะที่ยังคงได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อตลาดถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือเมื่อตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงของการสูญเสียจากการดำเนินการที่ล่าช้า
อัปเดตตลาดแบบเรียลไทม์เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดและลดการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์
ครอบคลุมคู่สัญญาฟิวเจอร์สหลักพร้อมการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
ตัวอย่าง:
ผู้ใช้ A ตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาของ BTCUSDT เพื่อแจ้งให้ทราบเมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึง 108,000 USDT เมื่อราคาแตะระดับนี้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนทันทีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับเลเวอเรจและรับกำไรได้ทันเวลา ในทางตรงกันข้าม ผู้ใช้ B ที่ไม่ได้ใช้การแจ้งเตือน จะสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของราคาเฉพาะในช่วงดึงกลับเท่านั้น ซึ่งพลาดช่วงเวลาขายที่เหมาะสม และเห็นกำไรหายไป
MEXC จัดให้มีการแจ้งเตือนหลักสองประเภทเพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน:
การแจ้งเตือนราคาเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ:
เมื่อราคาปัจจุบันสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่าค่าที่กำหนด
เมื่อการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด
เมื่อความผันผวนของราคาเกินเกณฑ์ภายใน 5 นาที
เหมาะสำหรับการติดตามแนวโน้มหรือกลยุทธ์การทะลุแนวต้าน
สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง MEXC รองรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค:
เมื่อตัวบ่งชี้ตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ
ในอินเทอร์เฟซการเทรด คลิกไอคอนกระดิ่ง (🔔) เหนือแผนภูมิแท่งเทียนเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการแจ้งเตือน
ในหน้าการตั้งค่าการแจ้งเตือนตลาด หากคุณเปิดสวิตช์เสียงแจ้งเตือน เสียงจะเล่นเมื่อมีการแจ้งเตือนราคา
ในแท็บที่แนะนำ ระบบจะแสดงคู่การเทรดจากรายการเฝ้าดูฟิวเจอร์สของคุณโดยอัตโนมัติ และตั้งค่าทริกเกอร์การเคลื่อนไหวของราคาเริ่มต้น เพียงแค่สลับสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนหรือสลับเปิดใช้งานทั้งหมดเพื่อติดตามคู่การเทรดฟิวเจอร์สทั้งหมด
หากเงื่อนไขการเรียกใช้งานเริ่มต้นไม่ตรงตามที่คุณคาดหวัง คุณสามารถคลิก สร้างการแจ้งเตือน เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ ป้อนพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้:
คู่การเทรด (เช่น BTCUSDT)
ประเภทการแจ้งเตือน: ราคาพุ่งขึ้น / ราคาร่วงลง / ราคาพุ่งขึ้นในรอบ 24 ชั่วโมง / ราคาร่วงลงภายใน 5 นาที เป็นต้น (รวมทั้งหมด 6 ประเภทการแจ้งเตือน)
ความถี่ในการแจ้งเตือน: เลือกจากการทำซ้ำ ครั้งเดียว หรือ ครั้งเดียวต่อวัน
วิธีการแจ้งเตือน: รวมถึงการพุชแอป การแจ้งเตือน และการแจ้งเตือนเดสก์ท็อป (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการอนุญาตของเบราว์เซอร์แล้ว)
หมายเหตุ: ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาแบบกำหนดเอง คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนได้สูงสุด 10 รายการต่อคู่การเทรด และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับคู่การเทรดได้สูงสุด 20 คู่ หากคุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนทั้งในราคาแนะนำและราคาที่กำหนดเอง การแจ้งเตือนจะถูกส่งเมื่อถึงเกณฑ์ สำหรับการแจ้งเตือนตัวบ่งชี้ จำนวนการแจ้งเตือนสูงสุดที่คุณสามารถตั้งค่าได้คือ 200
1) เปิดแอป MEXC และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แตะ ฟิวเจอร์ส ที่ด้านล่างของหน้าแรก
2) ในหน้า ฟิวเจอร์ส ให้แตะไอคอนการตั้งค่า ... ที่มุมขวาบน
3) เลือกการแจ้งเตือนเพื่อเข้าสู่หน้าการแจ้งเตือนตลาด
4) แตะเพิ่มการแจ้งเตือน
5) ในหน้าตั้งค่าการแจ้งเตือนราคา ให้เลือกคู่การเทรด ตั้งค่าประเภทการแจ้งเตือนและการเปลี่ยนแปลงราคา/เปอร์เซ็นต์ เลือกความถี่การแจ้งเตือนและวิธีการแจ้งเตือน จากนั้นแตะสร้างการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ: เช่นเดียวกับอินเทอร์เฟซเว็บ แอปมือถือรองรับทั้งการแจ้งเตือนราคาและการแจ้งเตือนตัวบ่งชี้ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้สูงสุด 10 รายการต่อคู่การเทรด กำหนดค่าการแจ้งเตือนสำหรับคู่การเทรดได้สูงสุด 20 คู่ และขีดจำกัดการแจ้งเตือนทั้งหมดอยู่ที่ 200 รายการ
Q1: ทำไมฉันจึงไม่สามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปได้
หากการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเป็นสีเทาและไม่สามารถเลือกได้ อาจเป็นเพราะระบบของคุณหรือการตั้งค่าเบราว์เซอร์ปิดการใช้งานการแจ้งเตือน คุณจะต้องเปิดใช้งานและรีเฟรชหน้าเพื่อเปิดใช้งานการเลือก สำหรับคำแนะนำ โปรดดูบทช่วยสอน: “วิธีเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเดสก์ท็อป MEXC”
Q2: จะมีการแจ้งเตือนซ้ำๆ กันหรือไม่?
หากคุณเลือกตัวเลือกแจ้งเตือนซ้ำ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ตรงตามเงื่อนไข หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนบ่อยครั้ง ให้เลือก ครั้งเดียว หรือ ครั้งเดียวต่อวัน
Q3: คู่การเทรดใดบ้างที่รองรับการแจ้งเตือน?
ฟีเจอร์ การแจ้งเตือนราคา นั้นไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นตัวเฝ้าระวังเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในการเทรดฟิวเจอร์สอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้วางกลยุทธ์ที่มีประสบการณ์ ระบบการแจ้งเตือนของ MEXC จะช่วยให้คุณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพจุดเข้าและออก และหลีกเลี่ยงการพลาดการเทรดสำคัญ
เข้าสู่ระบบ MEXC ทันที เปิดใช้งานการแจ้งเตือนราคา และให้การแจ้งเตือนอัจฉริยะเป็นผู้ช่วยการเทรดที่เชื่อถือได้ที่สุดของคุณ!
