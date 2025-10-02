ในโลกของการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความผันผวนของราคาเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในไม่กี่มิลลิวินาที นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะเมื่อทำการเทรดฟิวเจอร์ส ซึ่งผู้ใช้สามารถเกิดความเหนื่อยล้าและในโลกของการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความผันผวนของราคาเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในไม่กี่มิลลิวินาที นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะเมื่อทำการเทรดฟิวเจอร์ส ซึ่งผู้ใช้สามารถเกิดความเหนื่อยล้าและ
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/ฟิวเจอร์ส/คู่มือการตั...งเตือน MEXC

คู่มือการตั้งค่าการแจ้งเตือนราคา MEXC: ติดตามแนวโน้มตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดด้วยการแจ้งเตือน MEXC

2 ตุลาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#ฟิวเจอร์ส
Mind-AI
MA$0.0004947+0.42%
Index Cooperative
INDEX$0.853-3.61%
Quack AI
Q$0.016956-8.16%
Bitcoin
BTC$103,323.89-2.18%
Brainedge
LEARN$0.01315-2.23%

ในโลกของการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความผันผวนของราคาเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในไม่กี่มิลลิวินาที นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะเมื่อทำการเทรดฟิวเจอร์ส ซึ่งผู้ใช้สามารถเกิดความเหนื่อยล้าและอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายจากการนั่งดูหน้าจอเป็นเวลานาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์และปรับปรุงการตอบสนองการเทรดของตน แพลตฟอร์มการเทรดสัญญา MEXC จึงได้เปิดตัวฟีเจอร์การแจ้งเตือนราคาที่ใช้งานได้จริง เครื่องมือนี้รองรับการแจ้งเตือนแบบคู่โดยอิงตามระดับราคาและตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ช่วยให้ผู้เทรดสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสำคัญ และคว้าทุกโอกาสที่เหมาะสมในการเปิดหรือปิดสถานะ

1. เหตุใดจึงต้องตั้งค่าการแจ้งเตือนราคา?


ในการเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัล การพลาดระดับราคาสำคัญอาจหมายถึงการสูญเสียผลกำไรที่มีค่าไป การตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการเฝ้าดูหน้าจอตลอดเวลาในขณะที่ยังคงได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อตลาดถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือเมื่อตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงของการสูญเสียจากการดำเนินการที่ล่าช้า

ประโยชน์ของการแจ้งเตือนราคา:


  • อัปเดตตลาดแบบเรียลไทม์เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดและลดการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์
  • ครอบคลุมคู่สัญญาฟิวเจอร์สหลักพร้อมการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้

ตัวอย่าง:
ผู้ใช้ A ตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาของ BTCUSDT เพื่อแจ้งให้ทราบเมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึง 108,000 USDT เมื่อราคาแตะระดับนี้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนทันทีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับเลเวอเรจและรับกำไรได้ทันเวลา ในทางตรงกันข้าม ผู้ใช้ B ที่ไม่ได้ใช้การแจ้งเตือน จะสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของราคาเฉพาะในช่วงดึงกลับเท่านั้น ซึ่งพลาดช่วงเวลาขายที่เหมาะสม และเห็นกำไรหายไป

2. MEXC เสนอการแจ้งเตือนประเภทใดบ้าง?


MEXC จัดให้มีการแจ้งเตือนหลักสองประเภทเพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน:

2.1 การแจ้งเตือนราคา MEXC


การแจ้งเตือนราคาเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ:

  • เมื่อราคาปัจจุบันสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่าค่าที่กำหนด
  • เมื่อการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด
  • เมื่อความผันผวนของราคาเกินเกณฑ์ภายใน 5 นาที

เหมาะสำหรับการติดตามแนวโน้มหรือกลยุทธ์การทะลุแนวต้าน

2.2 การแจ้งเตือนตัวบ่งชี้ MEXC


สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง MEXC รองรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค:


เมื่อตัวบ่งชี้ตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ

3. วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาบนเว็บไซต์ MEXC


3.1 Web


ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงหน้าการตั้งค่าการแจ้งเตือนราคา


เข้าสู่ระบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และไปที่ ฟิวเจอร์ส ผ่านเมนูบนสุด
ในอินเทอร์เฟซการเทรด คลิกไอคอนกระดิ่ง (🔔) เหนือแผนภูมิแท่งเทียนเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการแจ้งเตือน


ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานการแจ้งเตือนเริ่มต้น


ในหน้าการตั้งค่าการแจ้งเตือนตลาด หากคุณเปิดสวิตช์เสียงแจ้งเตือน เสียงจะเล่นเมื่อมีการแจ้งเตือนราคา

ในแท็บที่แนะนำ ระบบจะแสดงคู่การเทรดจากรายการเฝ้าดูฟิวเจอร์สของคุณโดยอัตโนมัติ และตั้งค่าทริกเกอร์การเคลื่อนไหวของราคาเริ่มต้น เพียงแค่สลับสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนหรือสลับเปิดใช้งานทั้งหมดเพื่อติดตามคู่การเทรดฟิวเจอร์สทั้งหมด


หากเงื่อนไขการเรียกใช้งานเริ่มต้นไม่ตรงตามที่คุณคาดหวัง คุณสามารถคลิก สร้างการแจ้งเตือน เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ ป้อนพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้:

  • คู่การเทรด (เช่น BTCUSDT)
  • ประเภทการแจ้งเตือน: ราคาพุ่งขึ้น / ราคาร่วงลง / ราคาพุ่งขึ้นในรอบ 24 ชั่วโมง / ราคาร่วงลงภายใน 5 นาที เป็นต้น (รวมทั้งหมด 6 ประเภทการแจ้งเตือน)
  • ความถี่ในการแจ้งเตือน: เลือกจากการทำซ้ำ ครั้งเดียว หรือ ครั้งเดียวต่อวัน
  • วิธีการแจ้งเตือน: รวมถึงการพุชแอป การแจ้งเตือน และการแจ้งเตือนเดสก์ท็อป (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการอนุญาตของเบราว์เซอร์แล้ว)

หมายเหตุ: ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาแบบกำหนดเอง คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนได้สูงสุด 10 รายการต่อคู่การเทรด และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับคู่การเทรดได้สูงสุด 20 คู่ หากคุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนทั้งในราคาแนะนำและราคาที่กำหนดเอง การแจ้งเตือนจะถูกส่งเมื่อถึงเกณฑ์ สำหรับการแจ้งเตือนตัวบ่งชี้ จำนวนการแจ้งเตือนสูงสุดที่คุณสามารถตั้งค่าได้คือ 200


3.2 แอป


1) เปิดแอป MEXC และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แตะ ฟิวเจอร์ส ที่ด้านล่างของหน้าแรก
2) ในหน้า ฟิวเจอร์ส ให้แตะไอคอนการตั้งค่า ... ที่มุมขวาบน
3) เลือกการแจ้งเตือนเพื่อเข้าสู่หน้าการแจ้งเตือนตลาด
4) แตะเพิ่มการแจ้งเตือน
5) ในหน้าตั้งค่าการแจ้งเตือนราคา ให้เลือกคู่การเทรด ตั้งค่าประเภทการแจ้งเตือนและการเปลี่ยนแปลงราคา/เปอร์เซ็นต์ เลือกความถี่การแจ้งเตือนและวิธีการแจ้งเตือน จากนั้นแตะสร้างการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์


หมายเหตุ: เช่นเดียวกับอินเทอร์เฟซเว็บ แอปมือถือรองรับทั้งการแจ้งเตือนราคาและการแจ้งเตือนตัวบ่งชี้ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้สูงสุด 10 รายการต่อคู่การเทรด กำหนดค่าการแจ้งเตือนสำหรับคู่การเทรดได้สูงสุด 20 คู่ และขีดจำกัดการแจ้งเตือนทั้งหมดอยู่ที่ 200 รายการ

4. คำถามที่พบบ่อยและเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพ


Q1: ทำไมฉันจึงไม่สามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปได้
หากการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเป็นสีเทาและไม่สามารถเลือกได้ อาจเป็นเพราะระบบของคุณหรือการตั้งค่าเบราว์เซอร์ปิดการใช้งานการแจ้งเตือน คุณจะต้องเปิดใช้งานและรีเฟรชหน้าเพื่อเปิดใช้งานการเลือก สำหรับคำแนะนำ โปรดดูบทช่วยสอน: “วิธีเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเดสก์ท็อป MEXC

Q2: จะมีการแจ้งเตือนซ้ำๆ กันหรือไม่?
หากคุณเลือกตัวเลือกแจ้งเตือนซ้ำ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ตรงตามเงื่อนไข หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนบ่อยครั้ง ให้เลือก ครั้งเดียว หรือ ครั้งเดียวต่อวัน

Q3: คู่การเทรดใดบ้างที่รองรับการแจ้งเตือน?
รองรับคู่การเทรดฟิวเจอร์สทุกคู่ รวมถึงคู่ยอดนิยมอย่าง BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, และ SUIUSDT คุณสามารถดูและเลือกคู่เพิ่มเติมได้ในหน้าฟิวเจอร์สภายใต้รายการเฝ้าดูของคุณ

BTN-ตั้งการแจ้งเตือนราคาฟิวเจอร์ส&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/futures/BTC_USDT

5. บทสรุป: ใช้การแจ้งเตือนราคา MEXC และอย่าพลาดโอกาส


ฟีเจอร์ การแจ้งเตือนราคา นั้นไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นตัวเฝ้าระวังเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในการเทรดฟิวเจอร์สอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้วางกลยุทธ์ที่มีประสบการณ์ ระบบการแจ้งเตือนของ MEXC จะช่วยให้คุณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพจุดเข้าและออก และหลีกเลี่ยงการพลาดการเทรดสำคัญ

เข้าสู่ระบบ MEXC ทันที เปิดใช้งานการแจ้งเตือนราคา และให้การแจ้งเตือนอัจฉริยะเป็นผู้ช่วยการเทรดที่เชื่อถือได้ที่สุดของคุณ!

*BTN-ตั้งการแจ้งเตือนราคาฟิวเจอร์ส&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/futures/BTC_USDT*

แนะนำอ่าน:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

1. การชำระบัญชีคืออะไร?การชำระบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่าการปิดโดยบังคับหรือการเรียกหลักประกัน เกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มปิดตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ใน MEXC อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพื่อการบำรุงรักษา (MMR)

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากด้วยเลเวอเรจที่สูงและความสามารถในการทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม กลไกที่ซับซ้อน เช่น มาร์จิ้น เลเวอเรจ และราคาชำระบัญชี มักทำให้ผู

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

ในการเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัล การบริหารมาร์จิ้นถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้เทรดทุกคนต้องเชี่ยวชาญ เนื่องจากจะกำหนดทั้งความสามารถในการทำกำไรและการควบคุมความเสี่ยงโดยตรง ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่ MEX

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT