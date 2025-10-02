เมื่อเทรดฟิวเจอร์ส การเปิดออร์เดอร์สำเร็จเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมรภูมิเท่านั้น สิ่งที่ชี้ชะตาความสำเร็จของการเทรดจริง ๆ คือการปิดออร์เดอร์อย่างมีประสิทธิภาพ — เปลี่ยนกำไรลอยตัวบนหน้าจอให้กลายเป็นกำไรทเมื่อเทรดฟิวเจอร์ส การเปิดออร์เดอร์สำเร็จเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมรภูมิเท่านั้น สิ่งที่ชี้ชะตาความสำเร็จของการเทรดจริง ๆ คือการปิดออร์เดอร์อย่างมีประสิทธิภาพ — เปลี่ยนกำไรลอยตัวบนหน้าจอให้กลายเป็นกำไรท
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/ฟิวเจอร์ส/กลยุทธ์การเ...ที่คุณทำได้

กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สขั้นสูง MEXC: ใช้ออร์เดอร์ทำกำไร ล็อกผลตอบแทนที่คุณทำได้

2 ตุลาคม 2025MEXC
0m
#ขั้นสูง#ฟิวเจอร์ส
Overtake
TAKE$0.24379+3.62%
CreatorBid
BID$0.04776-2.59%
Belong
LONG$0.03543-7.44%
Orderly Network
ORDER$0.1652-7.86%
LETSTOP
STOP$0.03783-1.68%

เมื่อเทรดฟิวเจอร์ส การเปิดออร์เดอร์สำเร็จเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมรภูมิเท่านั้น สิ่งที่ชี้ชะตาความสำเร็จของการเทรดจริง ๆ คือการปิดออร์เดอร์อย่างมีประสิทธิภาพ — เปลี่ยนกำไรลอยตัวบนหน้าจอให้กลายเป็นกำไรที่จับต้องได้ เทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยที่ใจร้อนเกินไป มักพลาดจุดออกที่ดีที่สุด ทำให้กำไรที่ควรจะได้ค่อย ๆ หายไป หรือแย่กว่านั้นคือ กลายเป็นขาดทุนแทน เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ก้าวข้ามจุดอ่อนนี้ และรักษาวินัยการเทรดอย่างเคร่งครัด MEXC จึงจัดเตรียมเครื่องมือทำกำไร (Take Profit) ที่หลากหลายและทรงพลังไว้ให้ บทความนี้จะพาคุณเจาะลึกวิธีใช้เครื่องมือเหล่านี้ กลยุทธ์เบื้องหลัง และแนวทางนำไปใช้จริง ช่วยให้คุณทำกำไรได้แม่นยำยิ่งขึ้นบน MEXC และคว้าโอกาสทุกครั้งไว้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

1. ทำกำไร (Take-Profit) ในการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC คืออะไร?


ในการเทรดฟิวเจอร์ส Take-Profit (TP) คือการตั้งราคาที่ต้องการทำกำไรไว้ในโพซิชันฟิวเจอร์ส เมื่อราคาตลาดเคลื่อนไปถึงหรือสูงกว่าราคานั้น ระบบจะดำเนินการปิดโพซิชันโดยอัตโนมัติเพื่อทำกำไรให้ผู้ใช้งานทันที ซึ่งในกรณีนี้ นักลงทุนเป็นผู้กำหนดจุดออกด้วยตัวเองเมื่อได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ช่วยหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสทำกำไรและปกป้องผลตอบแทนที่ได้

*BTN-เทรด Futures บน MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/futures/BTC_USDT*

2. วิธีการตั้ง Take-Profit ในฟิวเจอร์สของ MEXC


2.1 การตั้ง Take-Profit แบบกำหนดจำนวนกำไรคงที่


ตั้งจำนวนกำไรที่ต้องการไว้เป็นจุดทำกำไร (Take-Profit) แบบคงที่ เมื่อการเทรดของคุณสร้างกำไรถึงตามที่ตั้งไว้ ระบบจะปิดออร์เดอร์ให้อัตโนมัติเพื่อปกป้องผลกำไรที่สะสมไว้

2.2 การตั้ง Take-Profit แบบเปอร์เซ็นต์


ตั้งเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการทำกำไรไว้เป็นจุดทำกำไร (Take-Profit) เมื่อการเทรดของคุณสร้างกำไรถึงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด ระบบจะปิดออร์เดอร์เพื่อเปลี่ยนกำไรลอยตัวให้กลายเป็นกำไรจริงทันที

2.3 การตั้ง Take-Profit ด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค


ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดจุดทำกำไร (Take-Profit) เช่น คุณสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ดัชนีวัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI), อินดิเคเตอร์ MACD (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน) และอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เพื่อช่วยระบุจุดออกจากตลาดที่เหมาะสมที่สุด

2.4 การตั้ง Take-Profit แบบแบ่งออกทีละส่วน


แบ่งจุดทำกำไร (Take-Profit) ออกเป็นหลายขั้น และค่อย ๆ ปรับเป้าหมายสูงขึ้นตามลำดับ วิธีนี้ช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรสูงสุดเมื่อแนวโน้มตลาดยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง

3. คู่มือการใช้งาน (แพลตฟอร์มหลักของ MEXC)


3.1 ปิดออร์เดอร์รวดเร็ว (Flash Close)


ดำเนินการออร์เดอร์ตามราคาซื้อ/ขายที่ดีที่สุดของฝั่งตรงข้าม (Best Bid/Offer – BBO) โดยจะให้ความสำคัญกับการจับคู่คำสั่งภายใน 30 ระดับราคาจากราคานั้น หากมีส่วนของออร์เดอร์ที่จับคู่ไม่หมด ระบบจะเปลี่ยนส่วนที่เหลือเป็นคำสั่งลิมิตอัตโนมัติที่ราคาล่าสุดที่จับคู่ได้

3.2 ปิดโพสิชัน Long / ปิดโพสิชัน Short (Close Long / Close Short)


ตั้งราคาที่ต้องการ (ราคาตลาดหรือราคาล่าสุด) และปริมาณที่ต้องการ (25%, 50%, 75% หรือ 100%)

3.3 เปิดทั้งหมด


ยกเลิกคำสั่งลิมิตทั้งหมดและปิดโพสิชันทั้งหมดที่ราคาตลาด (การดำเนินการอาจไม่สำเร็จครบ 100% ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด)

เคล็ดลับ: การใช้ราคาตลาดในการปิดโพสิชัน Long/Short ยังช่วยให้คุณทำกำไรเชิงรุกได้อีกด้วย

3.4 ลิมิต


คำสั่งลิมิตสำหรับการปิดโพสิชัน Long/Short จะสามารถจับคู่ได้เฉพาะเมื่อราคาล่าสุดหรือตลาดอยู่ในสภาพที่ดีกว่าเท่านั้น (เช่น อยู่ในจุดที่มีกำไร)
ดังตัวอย่างด้านล่าง: เมื่อวางคำสั่งลิมิตแล้ว ประเภทคำสั่งจะเป็นคำสั่งลิมิต ซึ่งจะทำงานเฉพาะเมื่อราคาล่าสุดหรือราคาที่ดีกว่าเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น


*BTN-เทรด Futures บน MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/futures/BTC_USDT*

3.5 คำสั่งทริกเกอร์ (Trigger Order)


คุณสามารถตั้งราคาทริกเกอร์ ราคา และปริมาณได้อย่างแม่นยำ (พร้อมปรับสัดส่วนได้ตามต้องการ)

คำสั่งลิมิตสำหรับการปิดโพสิชัน Long/Short สามารถดำเนินการได้ทั้งในราคาล่าสุดหรือราคาที่ดีกว่า (ในกรณีทำกำไร) รวมถึงราคาที่แย่กว่า (ในกรณีขาดทุน)

ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง: เมื่อลงโพสิชัน Long ใน BTCUSDT การใช้คำสั่งทริกเกอร์ช่วยให้คุณสามารถตั้งคำสั่งปิดโพสิชันได้ทั้งสองทิศทาง ดังนั้นเมื่อราคาเฉลี่ยที่จับคู่แล้ว (Average Filled Price) ต่ำกว่าราคาเปิดโพสิชัน ระบบก็ยังสามารถทริกคำสั่ง Stop Loss ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้ทำงานได้


3.6 คำสั่งหยุดขาดทุนแบบลากตาม (Trailing Stop Order)


คำสั่งหยุดขาดทุนแบบลากตาม (Trailing Stop Order) ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าระยะลาก (Trail Variance) ได้อย่างแม่นยำ ทั้งแบบอัตราส่วนหรือระยะห่างของราคา พร้อมกำหนดปริมาณการปิดโพสิชันได้ (ปรับสัดส่วนได้ตามต้องการ)

คำสั่ง Trailing Stop สำหรับการปิดโพสิชัน Long/Short จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะในราคาที่แย่กว่าราคาล่าสุดเท่านั้น (กล่าวคือ ในกรณีที่ขาดทุน)

ดังนั้น หลังจากเปิดโพสิชันแล้ว คำสั่ง Trailing Stop สำหรับการปิดโพสิชัน ไม่สามารถใช้เพื่อทำกำไรได้ ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง: เมื่อลงโพสิชัน Long ใน BTCUSDT การใช้คำสั่ง Trailing Stop จะทำให้ระบบปิดโพสิชันที่มีอยู่เมื่อราคาลดลงประมาณ 5% จากราคาล่าสุด


3.7 โพสต์ออร์เดอร์เท่านั้น (Post Only)


คล้ายกับคำสั่งลิมิต: คำสั่ง Post Only สำหรับการปิดโพสิชัน Long/Short จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อราคาล่าสุดหรือราคาที่ดีกว่าเท่านั้น (เช่น อยู่ในจุดที่มีกำไร)

ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง: เมื่อคุณวางคำสั่งแบบ Post Only ระบบจะจัดประเภทคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งลิมิต และจะทำงานเฉพาะเมื่อราคาล่าสุดหรือราคาที่ดีกว่าเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น


3.8 TP/SL (ทำกำไร / หยุดขาดทุน)


ฟังก์ชัน TP/SL (ทำกำไร / หยุดขาดทุน) สามารถตั้งค่าได้ทั้งก่อนเปิดโพสิชันหรือแก้ไขภายหลังได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: "การตั้ง Take-Profit และ Stop-Loss สำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส"

4. เหตุใดการตั้งทำกำไรจึงสำคัญในการเทรดฟิวเจอร์ส


4.1 เปลี่ยนกำไรลอยตัวให้กลายเป็นกำไรที่จับต้องได้


กำไรที่คุณเห็นขณะถือโพสิชันยังเป็นเพียงกำไรลอยตัว ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความเคลื่อนไหวของตลาด กำไรนั้นจะกลายเป็นยอดที่เข้าบัญชีจริงก็ต่อเมื่อคุณปิดโพสิชันเท่านั้น คำสั่งทำกำไร (Take Profit) จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากกำไรลอยตัวไปสู่กำไรจริงเป็นไปอย่างราบรื่น

4.2 เอาชนะอารมณ์และยึดมั่นในวินัยการเทรด

ในการเทรด ศัตรูตัวฉกาจมักไม่ใช่ตลาด แต่คือความโลภและความกลัว การมีแผนทำกำไร (Take Profit) ที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณรักษาความสงบในช่วงที่ตลาดพุ่งแรง และไม่พลาดจุดออกที่ดีที่สุดเพียงเพราะหวังว่าจะได้เพิ่มอีกนิด นี่คือรากฐานสำคัญของระบบเทรดที่มีวินัย และเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงในระยะยาว

5. บทสรุป

ฟังก์ชัน Take Profit ในการเทรดฟิวเจอร์สถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุน เพราะช่วยบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องเงินทุน และเก็บเกี่ยวกำไรท่ามกลางความผันผวนของตลาด ด้วยการตั้งเป้าหมายการทำกำไรที่ชัดเจน นักลงทุนจะสามารถควบคุมการเทรดได้ดียิ่งขึ้น ตัดสินใจได้ทันท่วงที และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรดในที่สุด

*BTN-เทรด Futures บน MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/futures/BTC_USDT*

ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดแคมเปญเทศกาลนักเทรดเทรด 0 ค่าธรรมเนียมช่วยให้ผู้ใช้งานลดต้นทุนการเทรดได้อย่างมีนัยสำคัญ เทรดได้มากขึ้น ใช้จ่ายน้อยลง และทำกำไรได้มากกว่าเดิม บน MEXC คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การเทรดต้นทุนต่ำ พร้อมเกาะติดแนวโน้มตลาดอย่างใกล้ชิด คว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาทุกวินาที และเริ่มต้นเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินได้อย่างมั่นใจ

บทความแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้มิได้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมิได้เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ (Learn) จัดทำข้อมูลนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน กรุณาศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน และโปรดใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้งานแต่อย่างใด

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ MEXC Futures | กลยุทธ์การซื้อขายแบบเลเวอเรจและการจัดการความเสี่ยง

คู่มือ MEXC Futures | กลยุทธ์การซื้อขายแบบเลเวอเรจและการจัดการความเสี่ยง

เนื่องจากการซื้อขายในตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และกลยุทธ์ของผู้ใช้มีความหลากหลายมากขึ้น เครื่องมือการซื้อขายที่มีการเลเวอเรจสูงจึงกลายมาเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับนักลงทุนมืออาชีพที่ต้องการเพิ่มประสิ

คำอธิบายเกี่ยวกับเลเวอเรจของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: กลยุทธ์การซื้อขายและการจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายเกี่ยวกับเลเวอเรจของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: กลยุทธ์การซื้อขายและการจัดการความเสี่ยง

การทำความเข้าใจว่าเลเวอเรจทำงานอย่างไร เมื่อใดจึงควรใช้ระดับเลเวอเรจที่แตกต่างกัน และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุกคน บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเ

ทำความเข้าใจอัตราการระดมทุนของ MEXC: บอกลาต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในการเทรดฟิวเจอร์ส

ทำความเข้าใจอัตราการระดมทุนของ MEXC: บอกลาต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในการเทรดฟิวเจอร์ส

คุณเคยประสบกับสิ่งนี้บ้างไหม? คุณคาดการณ์ทิศทางตลาดในการเทรดฟิวเจอร์สได้อย่างถูกต้อง แต่กำไรของคุณกลับลดลง หรือยอดคงเหลือของคุณลดลงอย่างลึกลับ? ผู้ร้ายอาจเป็นสิ่งที่ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ละเลย: อัตราการร

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการเทรด Futures

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการเทรด Futures

การเทรด Futures นั้นแตกต่างจากการเทรดแบบสปอตตรงที่ “เลเวอเรจสูง ความเสี่ยงสูง และผลตอบแทนสูง” ซึ่งทำให้ผู้เทรดจำนวนมากแสวงหาเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การเทรด Futures มีอุปสรรคในการเข้าเทรดที่สูงกว่า

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT