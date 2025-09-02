คำอธิบายเกี่ยวกับเลเวอเรจของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: กลยุทธ์การซื้อขายและการจัดการความเสี่ยง

การทำความเข้าใจว่าเลเวอเรจทำงานอย่างไร เมื่อใดจึงควรใช้ระดับเลเวอเรจที่แตกต่างกัน และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุกคน บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของเลเวอเรจฟิวเจอร์ส โดยจะสำรวจกรณีการใช้งานเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่เลเวอเรจต่ำไปจนถึงสูงถึง 500 เท่า มีเป้าหมายเพื่อมอบมุมมองเชิงมืออาชีพแก่ผู้ประกอบการค้าเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้รับข้อมูลมากขึ้น
ข้อได้เปรียบหลักของการใช้เลเวอเรจในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือประสิทธิภาพของเงินทุน การใช้มาร์จิ้นช่วยให้ผู้ค้ามีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในตำแหน่งที่มีมูลค่าสมมติสูงกว่าเงินทุนที่พวกเขาลงทุนอย่างมาก ทำให้ทั้งกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้น
ข้อดีที่สำคัญได้แก่:
1) ผลตอบแทนที่อาจเพิ่มขึ้น: การเคลื่อนไหวราคาที่เอื้ออำนวยนำไปสู่กำไรที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ผู้ค้าได้รับผลตอบแทนสูงจากมาร์จิ้นที่ค่อนข้างเล็ก ส่งผลให้การเติบโตของเงินทุนเร็วขึ้น
2) เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน: การซื้อขายแบบมาร์จิ้นช่วยให้สามารถมีสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยทุนที่เล็กลง ทำให้มีเงินทุนที่เหลือไว้ใช้ทำโอกาสอื่นๆ หรือเพื่อใช้ในการควบคุมความเสี่ยง
3) ความยืดหยุ่นและโอกาสที่มากขึ้น: เลเวอเรจช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเลเวอเรจสูง) และรองรับกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไร
อย่างไรก็ตาม ผลการขยายนี้เกิดขึ้นได้สองทาง—ความเสี่ยงก็ขยายเพิ่มขึ้นเท่าๆ กัน:
1) ศักยภาพการสูญเสียที่ขยายใหญ่: การเคลื่อนไหวที่ไม่เอื้ออำนวยของตลาดอาจทำให้มาร์จิ้นของคุณลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขยายเลเวอเรจ
2) ความเสี่ยงจากการชำระบัญชี (การปิดโดยบังคับ): ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในการซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจ หากการสูญเสียทำให้มาร์จิ้นลดลงต่ำกว่าเกณฑ์การบำรุงรักษา ระบบจะบังคับปิดตำแหน่งเพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม ส่งผลให้มาร์จิ้นสูญเสียไป ความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่น “ไส้ตะเกียง”) อาจทำให้เกิดการชำระบัญชีได้อย่างง่ายดาย
3) ความกดดันและความยากลำบากที่เพิ่มขึ้น: การใช้เลเวอเรจที่สูงทำให้ PNL ผันผวน ส่งผลให้ต้องอาศัยทักษะการตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ และการจัดการความเสี่ยงของผู้ซื้อขายมากขึ้น
โดยสรุป เลเวอเรจเป็นตัวขยายสัญญาณ มันเพิ่มทั้งผลกำไรและความเสี่ยง การรับรู้ถึงความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูงถือเป็นสิ่งสำคัญ และการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมก็มีความจำเป็นเมื่อใช้เลเวอเรจของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส การซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจเกี่ยวข้องกับการฝากเงินประกันเพื่อรักษาตำแหน่งที่มีมูลค่าตามสมมติฐานสูงกว่าเงินประกันนั้นมาก อัตราส่วนระหว่างทั้งสองเรียกว่าเลเวอเรจ
แนวคิดหลัก ได้แก่:
มาร์จิ้น: เงินทุนที่จำเป็นในการเปิดและรักษาสถานะการกู้ยืม
เลเวอเรจ: อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตามสมมติฐานของตำแหน่งและมาร์จิ้นที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 10 เท่า หมายถึง การใช้มาร์จิ้น 1 หน่วยในการซื้อขายตำแหน่ง 10 หน่วย
มูลค่าตำแหน่ง (มูลค่าตามสมมติฐาน): มูลค่ารวมของสถานะฟิวเจอร์สที่ซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ
มาร์จิ้นขั้นต้น: มาร์จิ้นขั้นต่ำที่จำเป็นในการเปิดตำแหน่งใหม่
ระมาร์จิ้นรักษาสภาพ: อัตรากำไรขั้นต่ำที่ต้องคงไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี โดยทั่วไปแล้วจะต่ำกว่าระยะขอบเริ่มต้น เมื่อระยะขอบลดลงต่ำกว่าระดับนี้ ระบบจะบังคับปิด
ตัวอย่าง: สมมติว่าผู้ซื้อขายมีทุน 1,000 USDT และมีมุมมองเป็นบวกต่อสินทรัพย์หนึ่ง
โดยไม่ใช้เลเวอเรจ (การซื้อขายแบบ Spot): ผู้ซื้อขายซื้อสินทรัพย์มูลค่า 1,000 USDT
หากราคาเพิ่มขึ้น 5% ทุนจะกลายเป็น 1,050 USDT → กำไร: 50 USDT (5%)
หากราคาลดลง 5% ทุนจะกลายเป็น 950 USDT → ขาดทุน: 50 USDT (-5%)
ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า (การซื้อขายล่วงหน้า): ผู้ซื้อขายใช้ 1,000 USDT เป็นมาร์จิ้นเพื่อเปิดสถานะซื้อมูลค่า 10,000 USDT
หากราคาเพิ่มขึ้น 5% มูลค่าตำแหน่งจะกลายเป็น 10,500 USDT → กำไร: 500 USDT (+50%)
หากราคาลดลง 5% มูลค่าตำแหน่งจะกลายเป็น 9,500 USDT → ขาดทุน: 500 USDT (-50%)
หากราคาลดลงต่อไปและมาร์จิ้นลดลงต่ำกว่าระดับการบำรุงรักษา → การชำระบัญชีจะเกิดขึ้น
ในการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบใช้เลเวอเรจอย่างปลอดภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจไม่เพียงแค่กลไกเท่านั้น แต่ยังต้องรวมถึงเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงด้วย เช่น Stop Loss (SL) เพื่อจำกัดการขาดทุน และ Take Profit (TP) เพื่อล็อกกำไร สิ่งเหล่านี้จะได้รับการอธิบายอย่างละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อต่อไป
หากต้องการคำแนะนำที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้สำรวจแหล่งข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นของ MEXC Learn เกี่ยวกับการซื้อขายฟิวเจอร์ส
การเลือกระดับเลเวอเรจที่เหมาะสมนั้นต้องมีการประเมินประสบการณ์ในการซื้อขาย การยอมรับความเสี่ยง กลยุทธ์ ความผันผวนของสินทรัพย์ และสภาวะตลาดอย่างครอบคลุม
เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าที่อนุรักษ์นิยม ผู้เริ่มต้นในการซื้อขายฟิวเจอร์ส ผู้ติดตามแนวโน้มระยะยาว และนักลงทุนที่บริหารเงินทุนขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง
สถานการณ์ที่สามารถใช้งานได้: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความคุ้นเคยกับการซื้อขายฟิวเจอร์สในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น อัตราเลเวอเรจต่ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถือตำแหน่งในระยะยาวโดยมีช่วงราคาเป้าหมายที่กว้างขึ้น ยังมีประโยชน์เมื่อทำการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงหรือมีสภาพคล่องต่ำ โดยการรักษาอัตรากำไรความปลอดภัยให้กว้างขึ้นระหว่างที่ตลาดมีการแกว่งตัวถือเป็นสิ่งสำคัญ
ลักษณะเฉพาะ: การรับความเสี่ยงที่จำกัดโดยมีระยะห่างจากเกณฑ์การชำระบัญชีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของเงินทุนและการเพิ่มผลกำไรยังไม่ชัดเจนนัก
เหมาะสำหรับ: เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งในการซื้อขายฟิวเจอร์ส ทักษะการจัดการความเสี่ยงพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายแบบรายวันหรือแบบสวิง
สถานการณ์ที่สามารถใช้งานได้: เลเวอเรจระดับกลางเหมาะสำหรับการจับภาพแนวโน้มตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นถึงระยะกลาง มีประสิทธิผลอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการแสวงหาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงหลักๆ ในขณะที่ยังคงรักษาแนวทางที่สมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจได้รับ
ลักษณะเฉพาะ: นำเสนอประสิทธิภาพการลงทุนที่มั่นคงและศักยภาพในการขยายผลกำไร ด้วยความเสี่ยงปานกลางเมื่อเทียบกับอัตราเลเวอเรจที่สูง จะต้องใช้ควบคู่กับมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด เช่น คำสั่งตัดขาดทุน
เหมาะสำหรับ: เฉพาะผู้ค้ามืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงและมีวินัยสูงเท่านั้น
สถานการณ์ที่สามารถใช้งานได้: การใช้เลเวอเรจสูงนั้นเหมาะที่สุดสำหรับการใช้ประโยชน์จากความผันผวนราคาเพียงเล็กน้อยในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนต่ำ เช่น BTC และ ETH นอกจากนี้ยังใช้สำหรับทำการซื้อขายแบบเข้าและออกอย่างรวดเร็วโดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้ารอบๆ เหตุการณ์ตลาดระยะสั้นที่เฉพาะเจาะจง
ลักษณะเฉพาะ: ผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงมากแต่มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาสูงเช่นกัน ความเสี่ยงในการชำระบัญชีนั้นสูงมาก แทบไม่มีช่องว่างให้เกิดข้อผิดพลาดเลย ผู้ซื้อขายจะต้องมีทักษะทางเทคนิคชั้นยอด การตอบสนองที่รวดเร็ว และมีวินัยที่เข้มแข็ง
เกี่ยวกับ 500× และเลเวอเรจที่สูงมาก: เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการใช้งานทั่วไป การใช้เลเวอเรจที่สูงมากจะต้องจับคู่กับมาตรการควบคุมความเสี่ยงขั้นสูง เช่น การกำหนดขนาดตำแหน่งที่แม่นยำและจุดตัดการขาดทุนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่เป็นกลางในตลาดการเงิน คุณค่าของมันอยู่ที่การขยายผลลัพธ์จากการตัดสินใจของเทรดเดอร์ ไม่ใช่การปรับปรุงการตัดสินใจนั้นเอง การเลือกใช้เลเวอเรจที่เหมาะสมควรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคล การใช้เลเวอเรจต่ำจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเงินทุน ในขณะที่การใช้เลเวอเรจสูงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน การทำความเข้าใจลักษณะของเลเวอเรจและกลไกการจัดการความเสี่ยงที่นำเสนอโดยการแลกเปลี่ยน (โดยเฉพาะข้อจำกัดในการใช้เลเวอเรจ) ถือเป็นสิ่งสำคัญ เหนือสิ่งอื่นใด การจัดการความเสี่ยงต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอ
ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสภาวะตลาด เช่น ความผันผวนและทิศทางแนวโน้ม การเลือกระดับเลเวอเรจที่เหมาะสม—ต่ำ กลาง หรือสูง—และการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างศักยภาพกำไรและความเสี่ยงในการชำระบัญชี กลยุทธ์ด้านล่างนี้ได้รับการออกแบบสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ซื้อขายระดับกลางเพื่อปรับเลเวอเรจตามสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
เมื่อตลาดประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ซึ่งมักเกิดจากข่าวสำคัญ (เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค) หรือกิจกรรมบนเครือข่าย (เช่น การโอนจำนวนมาก การเทขาย) ขอแนะนำให้ผู้ซื้อขายใช้เลเวอเรจที่ต่ำลงเพื่อลดความเสี่ยงในการชำระบัญชีและเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งของพวกเขาสามารถทนต่อความผันผวนของราคาที่มากขึ้นได้
ในตลาดที่มีความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลงราคา 5%–10% อาจเกิดขึ้นได้ในกรอบเวลาสั้นๆ ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูงอาจถูกชำระบัญชีด้วยการเคลื่อนไหวเพียง 1%–2% ในขณะที่ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจต่ำจะให้บัฟเฟอร์ที่กว้างกว่าเพื่อรับมือกับความผันผวนเหล่านี้
เคล็ดลับเชิงกลยุทธ์:
ลดขนาดตำแหน่งและมุ่งเน้นไปที่คู่ที่มีสภาพคล่องสูง (เช่น BTCUSDT) หลีกเลี่ยงโทเค็นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำที่มีความผันผวน
ใช้โหมดมาร์จิ้นแบบแยกเพื่อจำกัดการเปิดรับความเสี่ยงในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งและปกป้องบัญชีที่กว้างกว่าจากการขาดทุนแบบต่อเนื่อง
ติดตามการพัฒนาตลาดอย่างใกล้ชิดผ่านการประกาศและการอัปเดตข่าวสารของ MEXC Futures เพื่อปรับหรือปิดสถานะได้ทันเวลา
ในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงชัดเจน ซึ่งทิศทางราคาสามารถคาดเดาได้มากกว่า ผู้ซื้อขายสามารถเพิ่มเลเวอเรจในระดับปานกลางเพื่อขยายผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวราคาเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ยังคงรักษาการยอมรับความผันผวนในระดับหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี
เลเวอเรจระดับกลางเหมาะกับผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน ผู้เริ่มต้นควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการจดจำแนวโน้มก่อน
เคล็ดลับเชิงกลยุทธ์:
ยืนยันแนวโน้มโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น รูปแบบแท่งเทียน ระดับแนวรับ/แนวต้าน และตัวบ่งชี้ (เช่น RSI, MACD)
ใช้กลยุทธ์การเข้าแบบปรับขนาดเพื่อลดต้นทุนเฉลี่ยและหลีกเลี่ยงการเปิดรับความเสี่ยงในตำแหน่งเต็มตั้งแต่เริ่มต้น
ขนาดของตำแหน่งทุนที่สัมพันธ์กับยอดคงเหลือในบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เลเวอเรจปานกลาง เพื่อรักษาบัฟเฟอร์ไว้
Case Study:
สมมติว่าราคา BTC เพิ่มขึ้นจาก 99,000 USDT เป็น 100,000 USDT โดยทะลุระดับแนวต้านสำคัญ (100,000 USDT เป็นอุปสรรคทั้งในเชิงจิตวิทยาและทางเทคนิค) รูปแบบแท่งเทียนบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น และตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยราคาอาจพุ่งขึ้นไปที่ 105,000 USDT ผู้ซื้อขายตัดสินใจเพิ่มเลเวอเรจอย่างพอประมาณเพื่อรับกำไรที่อาจเกิดขึ้น:
ด้วยทุนเริ่มต้น 5,000 USDT ผู้ซื้อขายเลือกเลเวอเรจ 10 เท่าเพื่อเปิดสถานะซื้อด้วยมูลค่าสถานะ 50,000 USDT บน BTCUSDT ที่ราคาเข้าซื้อ 100,000 USDT ซึ่งแสดงถึงขนาดสัญญาที่เทียบเท่ากับ 0.5 BTC (50,000 / 100,000 = 0.5)
หากราคาเพิ่มขึ้น 5% ตามที่คาดการณ์ไว้ และไปถึง 105,000 USDT มูลค่าตำแหน่งจะกลายเป็น 0.5 × 105,000 = 52,500 USDT ผู้ซื้อขายทำกำไรได้ 2,500 USDT โดยได้รับผลตอบแทน 50% ของมาร์จิ้นเริ่มต้น (2,500 / 5,000 × 100%)
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ถ้าผู้ซื้อขายได้ซื้อ 0.05 BTC ด้วย 5,000 USDT โดยไม่ใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ การเพิ่มราคา 5% เท่ากันนี้จะทำให้ได้กำไรเพียง 250 USDT เท่านั้น หรือผลตอบแทน 5%
อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อขายใช้เลเวอเรจมากเกินไป ความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างต่อไปนี้จะเปรียบเทียบสถานการณ์การใช้ประโยชน์ 10× และ 100×:
การตั้งค่าเริ่มต้น:
มาร์จิ้นขั้นต้น: 5,000 USDT
เลเวอเรจ: 10x
ตำแหน่งค่า: 5,000 × 10 = 50,000 USDT
ระมาร์จิ้นรักษาสภาพ:
อัตราส่วนกำไรบำรุงรักษา: 0.7% (อ้างอิงตัวเลขจริงในหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สภายใต้หัวข้อ “ขีดจำกัดความเสี่ยง”)
ขั้นต่ำ มาร์จิ้นที่ต้องการ: 50,000 × 0.7% = 350 USDT
เกณฑ์การชำระบัญชี: ตำแหน่งจะถูกชำระบัญชีเมื่อมาร์จิ้นลดลงเหลือ 350 USDT
สูงสุด การสูญเสียที่อนุญาต: 5,000 - 350 = 4,650 USDT
การคำนวณการชำระบัญชี:
สูงสุด ราคาลดลงก่อนการชำระบัญชี: (5,000 - 350) / 50,000 = 9.3%
ราคาการชำระบัญชี: 100,000 × (1 - 9.3%) = 90,700 USDT
สถานการณ์: การเคลื่อนไหวราคาที่ไม่พึงประสงค์ 5%
BTC ร่วงลงมาเหลือ 95,000 USDT (ลดลง 5%)
การสูญเสีย: 0.5 × (100,000 - 95,000) = 2,500 USDT
มาร์จิ้นที่เหลือ: 5,000 - 2,500 = 2,500 USDT
อัตราส่วนกำไร: 2,500 / 47,500 = 5.26% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.7% จะไม่มีการชำระบัญชีเกิดขึ้น
การตั้งค่าเริ่มต้น:
มาร์จิ้นขั้นต้น: 5,000 USDT
เลเวอเรจ: 50x
ตำแหน่งค่า: 5,000 × 50 = 250,000 USDT
ระมาร์จิ้นรักษาสภาพ:
อัตราส่วนกำไรบำรุงรักษา: 0.7% (อ้างอิงตัวเลขจริงในหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สภายใต้หัวข้อ “ขีดจำกัดความเสี่ยง”)
ขั้นต่ำ มาร์จิ้นที่ต้องการ: 250,000 × 0.7% = 1,750 ดอลลาร์สหรัฐ
เกณฑ์การชำระบัญชี: ตำแหน่งจะถูกชำระบัญชีเมื่อมาร์จิ้นลดลงเหลือ 1,750 USDT
สูงสุด การสูญเสียที่อนุญาต: 5,000 - 1,750 = 3,250 USDT
การคำนวณการชำระบัญชี:
สูงสุด ราคาลดลงก่อนการชำระบัญชี: (5,000 - 1,750) / 250,000 = 1.3%
ราคาการชำระบัญชี: 100,000 × (1 - 1.3%) = 98,700 USDT
สถานการณ์: การเคลื่อนไหวราคาที่ไม่พึงประสงค์ 5%:
BTC ร่วงลงมาเหลือ 95,000 USDT (ลดลง 5%)
การสูญเสีย: 2.5 × (100,000 - 95,000) = 12,500 USDT
มาร์จิ้นที่เหลือ: 5,000 - 12,500 = –7,500 USDT ซึ่งหมายความว่าสถานะนั้นถูกชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ในความเป็นจริง การชำระบัญชีเกิดขึ้นที่ 98,700 USDT (ลดลง -1.3%) ก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นเต็ม 5% ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกชำระบัญชีอย่างสมบูรณ์ โดยอาจมียอดคงเหลือติดลบ 7,500 USDT
การใช้เลเวอเรจที่พอเหมาะสามารถสร้างสมดุลที่ดีระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนในตลาดที่มีแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม การใช้เลเวอเรจที่มากเกินไปอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่แม้จากความผันผวนของตลาดเพียงเล็กน้อยก็ตาม
เมื่อตลาดขาดแนวโน้มที่ชัดเจน และราคาผันผวนในช่วงแคบ (เช่น ความผันผวนรายวันต่ำกว่า 2% ราคาเคลื่อนไหวในแนวข้าง) ผู้ค้าที่มีทักษะอาจใช้เลเวอเรจสูง (เช่น 50–100 เท่า) เพื่อคว้ากำไรระหว่างวันอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ต้องใช้ความมีวินัยที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง และการจัดการความเสี่ยงขั้นสูง
ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวด้านข้าง การแกว่งราคาเพียงเล็กน้อยถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้น การใช้เลเวอเรจที่สูงสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ (เช่น 0.5%) ให้กลายเป็นผลตอบแทนที่สำคัญได้ ในเวลาเดียวกัน ความเสี่ยงในการชำระบัญชีก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ที่สามารถระบุโอกาสระยะสั้นได้อย่างแม่นยำและดำเนินการตัดขาดทุนอย่างเข้มงวด
เคล็ดลับเชิงกลยุทธ์:
มุ่งเน้นไปที่การซื้อขายระยะสั้นพิเศษ: ดำเนินการตามกรอบเวลาแบบวันเดียวหรือรายชั่วโมง เข้าและออกตำแหน่งอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการถือข้ามคืนเพื่อลดการเปิดรับความไม่แน่นอน
ตั้งจุดตัดขาดทุนให้แน่น: รักษาช่วงจุดตัดขาดทุนให้แคบไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชำระบัญชีจากความผันผวนของราคาเล็กน้อย
ซื้อขายคู่ที่มีสภาพคล่องสูง: ยึดติดกับ BTCUSDT, ETHUSDT ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการสั่งซื้อจะรวดเร็วและลดการลื่นไถลให้เหลือน้อยที่สุด
Case Study:
สมมติว่า BTC มีมูลค่าระหว่าง 105,000 ถึง 110,000 USDT ผู้ซื้อขายคาดหวังว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น และตัดสินใจใช้เลเวอเรจสูงเพื่อจับจังหวะการซื้อขายแบบสวิงอย่างรวดเร็ว
ทุนเริ่มต้น: 5,000 USDT
เลเวอเรจ: 100×
ขนาดตำแหน่ง: 500,000 USDT
ราคาเข้าชม: 110,000 USDT
ตำแหน่ง: ระยะยาว (ขาขึ้น)
มูลค่าสัญญา: 500,000 / 110,000 = 4.545 BTC
หาก BTC เพิ่มขึ้น 0.5% จะไปถึง 110,550 USDT:
ตำแหน่งค่า: 4.545 × 110,550 = 502,500 USDT
กำไร: 502,500 – 500,000 = 2,500 USDT
อัตรา PNL: 2,500 / 5,000 × 100% = 50%
เมื่อเปรียบเทียบแล้ว โดยไม่ใช้ประโยชน์: 5,000 USDT ซื้อ 0.04545 BTC
ที่ 110,550 USDT
กำไร = 0.04545 × (110,550 – 110,000) = 25 USDT
อัตรา PNL: 25 / 5,000 × 100% = 0.5%
การตั้งค่าเริ่มต้น:
มาร์จิ้นขั้นต้น: 5,000 USDT
เลเวอเรจ: 100x
ตำแหน่งค่า: 5,000 × 100 = 500,000 USDT
ระมาร์จิ้นรักษาสภาพ:
อัตราส่วนกำไรบำรุงรักษา: 0.7% (อ้างอิงตัวเลขจริงในหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สภายใต้หัวข้อ “ขีดจำกัดความเสี่ยง”)
ขั้นต่ำ มาร์จิ้นที่ต้องการ: 500,000 × 0.7% = 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ
เกณฑ์การชำระบัญชี: ตำแหน่งจะถูกชำระบัญชีเมื่อมาร์จิ้นลดลงเหลือ 3,500 USDT
สูงสุด การสูญเสียที่อนุญาต: 5,000 - 3,500 = 1,500 USDT
การคำนวณการชำระบัญชี:
สูงสุด ราคาลดลงก่อนการชำระบัญชี: 1,500 / 500,000 = 0.3%
ราคาการชำระบัญชี: 110,000 × (1 - 0.3%) = 109,670 USDT
สถานการณ์: 0.5% เคลื่อนไหวราคาเชิงลบ
BTC ร่วงลงมาเหลือ 109,450 USDT (ลดลง 0.5%)
ขาดทุน = 4.545 × (110,000 – 109,450) = 2,500 USDT
มาร์จิ้นคงเหลือ = 5,000 – 2,500 = 2,500 USDT
อัตราส่วนมาร์จิ้น = 2,500 / 497,500 = 0.502% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 0.7% ตำแหน่งนั้นก็จะถูกชำระบัญชีไปแล้ว
ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวด้านข้าง การใช้เลเวอเรจที่สูงสามารถขยายการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยให้กลายเป็นกำไรที่มากได้ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงในการชำระบัญชีที่สูงมาก ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและบังคับใช้การหยุดการขาดทุนอย่างเคร่งครัด และเหมาะสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์สูงเท่านั้น
ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรักษาระดับเลเวอเรจคงที่อาจทำให้ผู้ซื้อขายต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากเกินไปหรือจำกัดผลตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การปรับเลเวอเรจและขนาดตำแหน่งอย่างไดนามิก รวมถึงการจัดสรรที่หลากหลาย ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และรักษาเสถียรภาพของบัญชีโดยรวม
การกระจายความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงจากความเข้มข้นจากสินทรัพย์หรือตำแหน่งเดียว ตัวอย่างเช่น สถานะ BTC ที่มีเลเวอเรจสูงเพียงสถานะเดียวอาจเผชิญกับการชำระบัญชีจากการลดลงอย่างกะทันหัน ในขณะที่การกระจายทุนไปยังสินทรัพย์หลายรายการเช่น BTC และ ETH สามารถช่วยชดเชยการขาดทุนและปรับปรุงความยืดหยุ่นได้ นอกจากนี้ การปรับขนาดเลเวอเรจและตำแหน่งให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดที่มีกรอบราคาคงที่หรือผันผวนสูง จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
เคล็ดลับเชิงกลยุทธ์
ประเมินความเสี่ยงของบัญชีเป็นประจำ: ตรวจสอบอัตราส่วนมาร์จิ้นของคุณและพยายามรักษาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีบัฟเฟอร์เพียงพอต่อความผันผวน
ลดความเสี่ยงเชิงรุก: เมื่อตลาดมีความผันผวนหรือผันผวนมากขึ้น ให้ลดการกู้ยืมหรือลดขนาดตำแหน่งเพื่อเพิ่มมาร์จิ้นและทนต่อความผันผวนได้ดีขึ้น
กระจายการจัดสรรเงินทุน: กระจายเงินทุนไปยังคู่การซื้อขายหลายคู่ (เช่น BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT) และกำหนดระดับเลเวอเรจที่แตกต่างกันให้กับแต่ละคู่ (เช่น เลเวอเรจต่ำสำหรับ BTC และเลเวอเรจปานกลางสำหรับ ETH)
ใช้โหมด Cross Margin: สร้างสมดุลความเสี่ยงระหว่างตำแหน่งต่างๆ มากมาย แต่ให้จับตาดูข้อกำหนดมาร์จิ้นทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีแบบเป็นชั้นที่เกิดจากตำแหน่งเดียวที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน
เครื่องมือ TP/SL และการบริหารความเสี่ยงถือเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญในการซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจ MEXC นำเสนอคุณสมบัติการป้องกันหลายชั้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จำกัดการสูญเสียและรักษาเงินทุนของพวกเขาให้ปลอดภัย
MEXC บำรุงรักษากองทุนประกันซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการปิดบังคับจะเป็นไปอย่างราบรื่น หากตำแหน่งเกิดการสูญเสียที่เกินกว่ามาร์จิ้นเริ่มต้น กองทุนประกันจะครอบคลุมการขาดทุน
ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เปิดสถานะซื้อที่มีมูลค่า 10,000 USDT โดยมีมาร์จิ้น 1,000 USDT ที่เลเวอเรจ 10 เท่า แล้วตลาดก็ล่มสลายกะทันหันส่งผลให้เกิดการขาดทุนมากกว่า 1,000 USDT (นั่นคือ สถานะนั้นมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิติดลบ) กองทุนประกันจะเข้ามาชดเชยการขาดทุนที่เกินกว่ามาร์จิ้น โดยจะปกป้องทั้งแพลตฟอร์มและผู้ใช้รายอื่นจากความเสี่ยงเชิงระบบ
กองทุนประกันภัยจะเติบโตจากมูลค่าที่เหลืออยู่เมื่อมีการชำระบัญชีในราคาที่ดีกว่าราคาล้มละลาย ตัวอย่างเช่น หากสถานะซื้อ ETHUSDT ของผู้ใช้มีราคาการล้มละลายที่ 2,000 USDT แต่ถูกชำระบัญชีที่ 2,050 USDT แพลตฟอร์มจะเก็บส่วนต่าง 50 USDT และเพิ่มเข้าในกองทุน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือแบบเรียลไทม์และประวัติของกองทุนประกันภัยแต่ละกองทุนได้ที่หน้ากองทุนประกันภัย
คำสั่งหยุดการขาดทุนมาตรฐานถือเป็นเครื่องมือควบคุมความเสี่ยงหลักที่ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดราคาทริกเกอร์ได้ เมื่อตลาดแตะที่ราคาดังกล่าว ระบบจะปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดการขาดทุนเพิ่มเติม สิ่งนี้ช่วยรักษาเงินทุนไว้ในช่วงที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวที่ไม่เอื้ออำนวย
ตัวอย่างเช่น: ผู้ใช้เปิดสถานะซื้อ BTCUSDT ด้วยมาร์จิ้น 5,000 USDT และเลเวอเรจ 10 เท่า ขนาดตำแหน่งรวมคือ 50,000 USDT และมูลค่าสัญญาคือ 0.5 BTC (โดยถือว่าราคา BTC คือ 100,000 USDT) มีการตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 98,000 USDT (ลดลง 2%)
ค่าตำแหน่งเริ่มต้น: 50,000 USDT
ราคาออก: 0.5 × 98,000 = 49,000 USDT
การสูญเสียที่เกิดขึ้น: 50,000 – 49,000 = 1,000 USDT
อัตราส่วนการสูญเสีย: 1,000 / 5,000 = 20%
มาร์จิ้นที่เหลือ: 4,000 USDT
โดยการใช้จุดตัดการขาดทุนนี้ ผู้ใช้จะสามารถจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสูงสุดไว้ที่ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้ควบคุมความเสี่ยงด้านลบได้ดียิ่งขึ้น
คำสั่ง trailing stop เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้ปรับระดับ stop loss ได้อย่างไดนามิกเมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เหมาะสม ช่วยล็อคกำไรพร้อมกับปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติหากราคากลับตัว ซึ่งจะรักษากำไรไว้
ผู้ใช้จะตั้งค่าอัตราการโทรกลับหรือจำนวนเงินคงที่ จากนั้นระบบจะปรับราคาทริกเกอร์หยุดการขาดทุนตามราคาตลาดสูงสุด (สำหรับสถานะซื้อ) หรือต่ำสุด (สำหรับสถานะขาย) ที่บรรลุ ระดับการหยุดการขาดทุนจะอัปเดตเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทางที่ดี แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการเคลื่อนไหวในทางที่ไม่ดี ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรักษากำไรไว้ได้มากขึ้นระหว่างราคาที่ผันผวน
สมมติว่าผู้ใช้เปิดสถานะซื้อใน BTCUSDT โดยมีมาร์จิ้น 5,000 USDT เลเวอเรจ 10 เท่า มูลค่าสถานะรวม 50,000 USDT และมูลค่าสัญญา 0.5 BTC (โดยถือว่าราคา BTC คือ 100,000 USDT) ผู้ใช้ตั้งค่าการหยุดตามราคาโดยมีอัตราการโทรกลับ 1% หลังจากเปิดใช้งานคำสั่ง trailing stop แล้ว ระบบจะบันทึกราคาปัจจุบันที่ 100,000 USDT เป็นจุดเริ่มต้น และราคาทริกเกอร์การหยุดเริ่มต้นคือ 100,000 USDT × (1 - 1%) = 99,000 USDT:
หากราคาไม่ขึ้นหลังจากเปิดคำสั่งซื้อขายระยะยาว ราคาจะลดลง:
แต่ราคาจะลดลง 1% นั่นคือ จาก 100,000 USDT เป็น 99,000 USDT ซึ่งเมื่อถึงราคาที่กำหนด TP/SL ระบบจะปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติด้วยคำสั่งซื้อขายในตลาด และผู้ใช้จะสูญเสีย 50,000 - (99,000 x 0.5) = 500 USDT
หากคุณเปิดคำสั่งซื้อขาย ราคาจะเพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้:
หากราคา BTC เพิ่มขึ้น 5% เป็น 105,000 USDT ระบบจะอัปเดตราคา TP/SL Trigger เป็น 105,000 USDT × (1 - 1%) = 103,950 USDT โดยอัตโนมัติ ณ จุดนี้ จุด TP/SL ได้รับการปรับขึ้นตามราคาที่เพิ่มขึ้น โดยล็อคไว้ที่กำไรบางส่วน
หากราคาเพิ่มขึ้นต่อไปที่ 110,000 USDT (เพิ่มขึ้น 10%) ระบบจะปรับราคา TP/SL Trigger อีกครั้งเป็น 110,000 USDT × (1 - 1%) = 108,900 USDT
หากราคาลดลง 1% จาก 110,000 USDT เป็น 108,900 USDT คำสั่ง Trailing Stop จะถูกดำเนินการและระบบจะปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติโดยใช้คำสั่ง Market ณ จุดนี้:
ค่าตำแหน่งเริ่มต้น: 50,000 USDT
มูลค่าตำแหน่งเมื่อปิด: 0.5 × 108,900 USDT ≈ 54,450 USDT
กำไร: 54,450 USDT - 50,000 USDT = 4,450 USDT
อัตรา PNL (ตามมูลค่าตำแหน่งรวม): 4,450 / 50,000 = 8.9% (about 9%)
โดยการใช้การหยุดตามราคา ผู้ใช้สามารถล็อคผลตอบแทนประมาณ 9% จากตำแหน่งเต็มจำนวนได้สำเร็จ และหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากราคาที่ลดลงต่อไป
เมื่ออัตราส่วนมาร์จิ้นของบัญชีใกล้ถึงเกณฑ์การชำระบัญชี (เช่น 30% ของมูลค่าตำแหน่ง) MEXC จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยอัตโนมัติผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชในแอปหรือการแจ้งเตือนทางอีเมล คำเตือนที่ทันท่วงทีเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชีโดยบังคับ จากการแจ้งเตือนเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเพิ่มมาร์จิ้นหรือลดขนาดตำแหน่งเพื่อปกป้องสินทรัพย์ในบัญชีของตน
สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบการแจ้งเตือนและตอบสนองอย่างทันท่วงที หากอัตราส่วนมาร์จิ้นยังคงลดลงเรื่อยๆ และไปถึงระดับการชำระบัญชี ระบบจะปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้ ขอแนะนำให้รักษาบัฟเฟอร์มาร์จิ้นและรวมเข้ากับกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติม
โหมดมาร์จิ้นแยกช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดสรรมาร์จิ้นในปริมาณที่เฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละตำแหน่งได้ เมื่อใช้ร่วมกับฟังก์ชันการหยุดการขาดทุน จะช่วยจำกัดความเสี่ยงของการซื้อขายครั้งเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง
ในโหมดแยก การขาดทุนจะจำกัดอยู่ที่มาร์จิ้นที่จัดสรรไว้สำหรับตำแหน่งนั้นๆ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินส่วนที่เหลือในบัญชี ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้มียอดคงเหลือในบัญชีรวม 10,000 USDT และจัดสรร 1,000 USDT เป็นมาร์จิ้นสำหรับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง การสูญเสียสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจะถูกจำกัดไว้ที่ 1,000 USDT นั้น แม้ว่าจะเกิดการสูญเสียทั้งหมดก็ตาม เงิน USDT ที่เหลืออีก 9,000 เหรียญยังคงไม่ได้รับการแตะต้อง จึงช่วยปกป้องเงินทุนโดยรวมได้
มาร์จิ้นแยกเหมาะเป็นพิเศษสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ใช้ที่ซื้อขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง การแยกความเสี่ยงของแต่ละตำแหน่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่สำคัญในบัญชีทั้งหมดอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการซื้อขายเพียงครั้งเดียว มันมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่จะเรียนรู้และฝึกฝน ขณะเดียวกันก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ที่กำลังทดสอบกลยุทธ์ใหม่หรือการซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวนสูง
ความปลอดภัยเป็นรากฐานของการซื้อขายแบบมีการกู้ยืม แม้ว่าเลเวอเรจจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ผู้ซื้อขายยังต้องเฝ้าระวัง เข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่น
เลือกเลเวอเรจอย่างชาญฉลาด: แนะนำให้ผู้เริ่มต้นเริ่มต้นด้วยเลเวอเรจต่ำเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด และให้ความสำคัญกับการใช้โหมดมาร์จิ้นแยกเพื่อควบคุมความเสี่ยงของตำแหน่งรายบุคคล
ใช้ TP/SL เสมอ: กำหนดคำสั่งหยุดการขาดทุนให้กับการซื้อขายทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้การขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตามตลาดอย่างสม่ำเสมอ: ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และเครื่องมือแจ้งเตือนของ MEXC เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและสถานะของมาร์จิ้น และปรับตำแหน่งตามต้องการ
รับประกันความปลอดภัยของบัญชี: MEXC มีตัวเลือกการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (เช่น อีเมล, SMS หรือ Google Authenticator) ผู้ใช้ควรเปิดใช้งานคุณสมบัติความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยู่และดำเนินการผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้