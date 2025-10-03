กิจกรรม MEXC ฟิวเจอร์ส: คู่มือครอบคลุมสำหรับการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดขณะเทรด

ในตลาดการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูง การเลือกแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแต่ให้ประสบการณ์การเทรดที่เสถียรและมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ถือเป็นสิ่งสำคัญ MEXC ได้ออกแบบชุดกิจกรรม ฟิวเจอร์ส ที่ครอบคลุมสำหรับทั้งผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ปัจจุบัน กิจกรรมเหล่านี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเทรด ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นที่เข้าสู่ตลาดฟิวเจอร์สเป็นครั้งแรกหรือผู้เทรดความถี่สูงที่มีประสบการณ์ ก็มีรางวัลที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกัน การเข้าร่วมไม่เพียงแต่ให้โอกาสในการได้รับกำไรจากการเทรดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าถึงโบนัสฟิวเจอร์ส การลดค่าธรรมเนียม และสิทธิในการแบ่งปันรางวัลอีกด้วย บทความนี้นำเสนอภาพรวมที่ครบถ้วนเกี่ยวกับกิจกรรมการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC ที่กำลังดำเนินอยู่ โดยช่วยให้ผู้เทรดเข้าใจถึงวิธีการรับผลประโยชน์เพิ่มเติมควบคู่ไปกับกิจกรรมการเทรดของตน ผู้ใช้สามารถดูเหตุการณ์เหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC ภายใต้ เหตุการณ์→ ฟิวเจอร์ส ในแถบนำทาง กิจกรรมรับโบนัสฟิวเจอร์ส $10,000 แบ่งออกเป็นสองส่วน: งานพิเศษสำหรับผู้ใช้ใหม่ และงานขั้นสูง สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ใหม่จะมีเกณฑ์การเข้าใช้งานที่ต่ำ ทำให้รับรางวัลได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ภารกิจขั้นสูงจะต้องทำการเทรดสะสมให้ครบตามจำนวนที่กำหนดก่อนจึงจะรับรางวัลได้ เทศกาลเทรด 0 ค่าธรรมเนียมเป็นงานของ MEXC ที่ให้ค่าธรรมเนียมการเทรดเป็นศูนย์สำหรับคู่สัญญาฟิวเจอร์ส 100 คู่ ไม่ต้องลงทะเบียน ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในการไม่เสียค่าธรรมเนียม Maker และ Taker 0% เมื่อทำการเทรดคู่ที่เข้าเงื่อนไข
หมายเหตุ:
1) ในระหว่างกิจกรรมส่วนลดค่าธรรมเนียมจากโปรโมชั่นอื่น ๆ จะไม่ถูกนำไปใช้กับคู่ของกิจกรรม
2) ในระหว่างกิจกรรม ปริมาณการเทรดคู่ ฟิวเจอร์ส ของกิจกรรมจะไม่ถูกนับรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ฟิวเจอร์ส เช่น Get $10,000, ฟิวเจอร์ส M-Day, Super X-Game, ฟิวเจอร์ส กระดานผู้นำ, ฟิวเจอร์ส ฮอตสปอต เป็นต้น
M-Day คืออีเวนต์พิเศษของ MEXC ฟิวเจอร์ส ที่ผู้ใช้ที่ทำการเทรด USDT-M หรือ Coin-M ฟิวเจอร์ส สามารถเข้าร่วมความท้าทายเพื่อชิงรางวัล Wonder Chests ฟรี และมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโบนัส ฟิวเจอร์ส โบนัสเหล่านี้สามารถใช้เป็นมาร์จิ้น และสามารถถอนกำไรที่เกิดขึ้นได้ เมื่อปริมาณการเทรดถึง 45,000 USDT จะได้รับ Wonder Chest หนึ่งอัน ยิ่งปริมาณการเทรดสูงขึ้น ก็จะยิ่งได้รับหีบสมบัติมากขึ้น และโอกาสในการค้นพบอัญมณีก็จะมากขึ้นตามไปด้วย สำหรับขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วม M-Day โปรดดูคำแนะนำ วิธีเข้าร่วม M-Day ฟิวเจอร์ส ฮอตสปอต คือกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถเทรดคู่สัญญา ฟิวเจอร์ส ยอดนิยมได้ โดยการคลิกลงทะเบียนด่วนและเทรดสัญญาเทรดฟิวเจอร์สที่กำหนดในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับรางวัลโบนัสสัญญาเทรดฟิวเจอร์ส MEXC ฟิวเจอร์ส กระดานผู้นำ จัดอันดับผู้ใช้ตาม PNL รายวันในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้ใช้ 200 อันดับแรก (ที่มีปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สรายวันเกิน 200,000 USDT) จะได้รับส่วนแบ่งรางวัลร่วมกัน ในขณะที่ผู้ใช้ 200 อันดับแรกที่มีปริมาณการเทรดก็จะได้รับส่วนแบ่งรางวัลเพิ่มเติมเช่นกัน แจกรางวัลทุกวัน ฟิวเจอร์ส กระดานผู้นำ มีให้เลือกดูได้รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน Super X-Game เป็นกิจกรรม MEXC ฟิวเจอร์ส ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ผู้ใช้ที่ทำการเทรดโดยใช้เลเวอเรจ 21 เท่าหรือสูงกว่า จะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ใน Super X-Game ที่ได้รับการอัปเดต ปริมาณการเทรดที่แตกต่างกันจะสอดคล้องกับรางวัลที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เงินรางวัลรวมจะถูกกำหนดโดยจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ ยิ่งมีผู้เข้าร่วมมาก ก็ยิ่งมีกลุ่มผู้เข้าร่วมมากขึ้น การกระจายรางวัลจะขึ้นอยู่กับอันดับปริมาณการเทรด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม
หมายเหตุ: กฎของกิจกรรมข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูกฎเกณฑ์ล่าสุดในหน้ากิจกรรม MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้าย
ระบบนิเวศกิจกรรม MEXC ฟิวเจอร์ส สร้างโอกาสหลายชั้นที่ช่วยเสริมในทุกขั้นตอนของการเทรด ไม่ว่าจะเป็นงานระดับเริ่มต้นสำหรับผู้เริ่มต้นหรือความท้าทายเชิงแข่งขันสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์ แต่ละกิจกรรมได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การตรวจสอบกฎของกิจกรรมอย่างรอบคอบและนำมารวมไว้ในแผนการเทรดที่กว้างขึ้น จะทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถปรับผลลัพธ์ให้เหมาะสมและเพิ่มผลกำไรในระยะยาวได้ดีขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว