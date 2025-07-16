1. M-Day คืออะไร? M-Day เป็นกิจกรรมฟิวเจอร์สพิเศษที่ MEXC โดยการเข้าร่วม M-Day คุณจะได้รับ Wonder Chests ฟรีและรับรางวัลโบนัส Futures สำหรับทุก ๆ 45,000 USDT ในปริมาณการซื้อขาย คุณจะได้รับ Wonder Ches1. M-Day คืออะไร? M-Day เป็นกิจกรรมฟิวเจอร์สพิเศษที่ MEXC โดยการเข้าร่วม M-Day คุณจะได้รับ Wonder Chests ฟรีและรับรางวัลโบนัส Futures สำหรับทุก ๆ 45,000 USDT ในปริมาณการซื้อขาย คุณจะได้รับ Wonder Ches
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/ฟิวเจอร์ส/จะเข้าร่วม ...ได้อย่างไร?

จะเข้าร่วม M-Day ได้อย่างไร?

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#อีเวนต์ยอดนิยม#ฟิวเจอร์ส#ผู้เริ่มต้น
1. M-Day คืออะไร?


M-Day เป็นกิจกรรมฟิวเจอร์สพิเศษที่ MEXC โดยการเข้าร่วม M-Day คุณจะได้รับ Wonder Chests ฟรีและรับรางวัลโบนัส Futures สำหรับทุก ๆ 45,000 USDT ในปริมาณการซื้อขาย คุณจะได้รับ Wonder Chest หนึ่งชิ้น ยิ่งคุณเทรดมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้รับหีบสมบัติเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และโอกาสที่จะค้นพบ Gems ก็จะสูงขึ้นเช่นกัน

2. เหตุใดจึงต้องเข้าร่วม M-Day?


การเข้าร่วม M-Day มีข้อดีหลายประการ:
  • ผู้ใช้ที่เปิดเผย Gems หรือทองจะได้รับรางวัลโบนัส Futures จำนวนมาก
  • โบนัสฟิวเจอร์สสามารถใช้เป็นหลักประกันได้ และกำไรที่เกิดขึ้นสามารถถอนออกได้
  • ผู้ใช้ที่ไม่พบ Gems ยังสามารถแบ่งปันรางวัลโทเค็นแยกต่างหากได้ โดยจะแจกจ่ายตามสัดส่วนตามจำนวน Wonder Chests ที่ถือครอง

3. จะเข้าร่วม M-Day ได้อย่างไร?


3.1 เวอร์ชันเว็บ


เยี่ยมชมเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการและเข้าสู่ระบบ จากแถบนำทาง เลือกกิจกรรม และคลิกที่ Futures M-Day เพื่อเข้าถึงหน้ากิจกรรม M-Day


ในหน้า Futures M-Day เลื่อนลงเพื่อดูสถานะของกิจกรรมตามวันที่ ค้นหากิจกรรม M-Day ที่ดำเนินอยู่ และคลิกที่กิจกรมนั้น จากนั้นคลิกปุ่มลงทะเบียนทันทีเพื่อเข้าร่วม


หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ ข้อความลงทะเบียนสำเร็จจะปรากฏขึ้น


หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว หากคุณดำเนินการซื้อขายต่อในช่วงระยะเวลากิจกรรมและบรรลุข้อกำหนดปริมาณการซื้อขาย ระบบจะเพิ่มจำนวนหีบของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

เมื่อประกาศผลแล้ว คุณสามารถกลับไปที่หน้า Futures M-Day เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับรางวัลหรือไม่ รางวัลจะถูกแจกจ่ายในช่วงระยะเวลาชำระเงิน

3.2 เวอร์ชันแอป


1) เข้าสู่ระบบแอป MEXC และแตะ M-Day บนหน้าแรก
2) ในหน้า M-Day เลื่อนลงเพื่อดูสถานะของกิจกรรมตามวันที่ ค้นหาเหตุการณ์ M-Day ที่กำลังดำเนินอยู่และแตะเพื่อดูปุ่มลงทะเบียน แตะลงทะเบียนทันทีเพื่อเข้าร่วม
3) หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ จะมีหน้าต่างป๊อปอัป ลงทะเบียนสำเร็จ ปรากฏขึ้น
4) เมื่อลงทะเบียนแล้ว หากคุณดำเนินการซื้อขายต่อในช่วงกิจกรรมและตรงตามเกณฑ์ของ Wonder Chest ระบบจะอัปเดตจำนวน Chest ของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำอีก


เมื่อประกาศผลการชนะแล้ว คุณสามารถกลับไปที่หน้า M-Day เพื่อดูสิ่งที่คุณชนะได้ รางวัลจะถูกแจกจ่ายในช่วงระยะเวลาชำระเงิน

เนื่องจากเป็นกิจกรรมสำคัญของ MEXC กิจกรรม M-Day จะยังคงมอบสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะให้กับนักเเทรดฟิวเจอร์สต่อไป ยินดีต้อนรับเข้าร่วมและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

