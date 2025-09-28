คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการดำเนินการกราฟแท่งเทียนฟิวเจอร์ส MEXC: อธิบายการวางคำสั่ง การกลับด้าน และ TP/SL

ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC ส่วนการวางคำสั่งเทรดบนเว็บไซต์จะตั้งอยู่ทางด้านขวาของหน้าตามค่าเริ่มต้น ในส่วนนี้ คุณสามารถตั้งค่าเลเวอเรจ โหมดมาร์จิ้น ประเภทคำสั่ง และพารามิเตอร์อื่นๆ เพื่อเปิดโพสิชันได้ หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้า MEXC ฟิวเจอร์ส คุณสามารถดู "คำอธิบายคำศัพท์ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส" ได้
ในการเทรดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัล โอกาสต่างๆ มักจะเกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็ว นักลงทุนหลายรายหวังว่าจะสามารถเปิดหรือปิดสถานะได้โดยตรงบนแผนภูมิแท่งเทียนขณะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาเพื่อจับความผันผวนของตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ MEXC ฟิวเจอร์ส จึงรองรับการเทรดโดยตรงจากกราฟแท่งเทียนแล้ว บทความนี้จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการ ปัจจุบันการเทรดด้วยแผนภูมิแท่งเทียนได้รับการสนับสนุนบนเวอร์ชันเว็บเท่านั้น บทความนี้ใช้เว็บอินเทอร์เฟซ USDT-M ฟิวเจอร์ส เพื่อการสาธิต
กราฟแท่งเทียน หรือเรียกอีกอย่างว่ากราฟเส้น K เป็นประเภทกราฟที่พบได้บ่อยที่สุดประเภทหนึ่งในการเทรดทางการเงิน แผนภูมิแท่งเทียนแต่ละอันประกอบด้วยจุดข้อมูลสำคัญสี่ประการ ได้แก่ เปิด ปิด สูงและต่ำ โดยแสดงความผันผวนของราคาอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่กำหนด
ประโยชน์ของการทำความเข้าใจกราฟแท่งเทียน:
ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดแบบภาพ: รูปร่างของแท่งเทียนสีแดง/เขียวและความยาวของไส้เทียนช่วยให้ตัดสินภาวะตลาดขาขึ้นหรือขาลงได้อย่างรวดเร็ว
การระบุแนวโน้ม: รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องช่วยให้ผู้เทรดสามารถรับรู้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรือด้านข้างได้
การสนับสนุนการตัดสินใจเทรด: เมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ปริมาณและทางเทคนิค กราฟแท่งเทียนสามารถส่งสัญญาณว่าเมื่อใดควรซื้อ ขาย หรือถือ
คำเตือนความเสี่ยง: รูปแบบการกลับตัวบางอย่าง (เช่น การทุบ การกลืนกิน) บ่งชี้ถึงการพลิกกลับของตลาดที่อาจเกิดขึ้น ช่วยหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้
การทำความเข้าใจกราฟแท่งเทียนช่วยให้ผู้ใช้สังเกตแนวโน้มราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรด
ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส ให้วางเมาส์ไว้เหนือแผนภูมิแท่งเทียน และไอคอน ⊕ จะปรากฏทางด้านขวา คลิก ⊕ เพื่อเปิดกล่องอินพุตซื้อ/ขายแบบจำกัด ป้อนจำนวนและคลิกไอคอนซื้อ/ขาย Limit ที่สอดคล้องทางด้านซ้ายเพื่อวางคำสั่ง Limit หมายเหตุ: คำสั่งซื้อจากแผนภูมิแท่งเทียนไม่รองรับการเลือกหรือปรับโหมดมาร์จิ้นหรือเลเวอเรจในปัจจุบัน คุณต้องตั้งค่าเหล่านี้ในส่วนคำสั่งซื้อหลักล่วงหน้า
หากราคาคำสั่งจำกัดอยู่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน คำสั่งดังกล่าวจะเปิดสถานะซื้อ โดยจะแสดงด้วยไอคอนซื้อจำกัดสีเขียวบนแผนภูมิแท่งเทียน หากราคาคำสั่งจำกัดอยู่เหนือราคาตลาดปัจจุบัน คำสั่งดังกล่าวจะเปิดสถานะขาย โดยจะแสดงด้วยไอคอนขายจำกัดสีแดงบนแผนภูมิแท่งเทียน
คลิกไอคอน ▼ เหนือช่องป้อนจำนวนเพื่อตั้งค่าหน่วยสัญญา
เมื่อคุณวางคำสั่งจำกัดแล้ว คำสั่งดังกล่าวจะปรากฏบนแผนภูมิแท่งเทียน เลื่อนเมาส์ไปเหนือคำสั่งซื้อเพื่อดู คลิกเพื่อเปลี่ยนคำสั่งซื้อ คลิกไอคอนคำสั่งซื้อจำกัดเพื่อเปิดกล่องอินพุตแก้ไขคำสั่งซื้อ Limit จากนั้นป้อนราคาและปริมาณใหม่เพื่ออัปเดตคำสั่งซื้อ
นอกจากนี้คุณสามารถคลิกและลากไอคอนคำสั่งจำกัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับราคา หมายเหตุ: การลากจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะราคาเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขปริมาณได้ด้วยวิธีนี้
บนแผนภูมิแท่งเทียน ไอคอนคำสั่งจำกัดแต่ละอันจะมีปุ่ม X ทางด้านขวาสุด เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือ X ข้อความยกเลิกคำสั่งจะปรากฏขึ้น คลิก X เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากคำสั่งของคุณได้รับการดำเนินการแล้ว โพสิชันของคุณจะแสดงบนแผนภูมิแท่งเทียน เลื่อนเมาส์ไปเหนือไอคอน ↑↓ ทางด้านขวาของโพสิชันของคุณ และคุณจะเห็นข้อความ กลับด้านโพสิชัน จากนั้นคลิกไอคอน ↑↓ เพื่อดำเนินการย้อนกลับโพสิชัน
โพสิชันย้อนกลับหมายถึงระบบจะปิดโพสิชันปัจจุบันของคุณที่ราคาตลาดและเปิดโพสิชันตรงกันข้ามที่มีขนาดเท่ากันที่ราคาตลาดพร้อมกัน โปรดทราบ: เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความพร้อมของมาร์จิ้น สภาวะตลาด และความเสี่ยง การดำเนินการอาจไม่ประสบความสำเร็จเสมอไป
เลื่อนเคอร์เซอร์ของคุณไปเหนือปุ่มปิด Long/Short ทางด้านขวาของไอคอนโพสิชันของคุณบนแผนภูมิแท่งเทียน คุณจะเห็นตัวเลือกโพสิชันปิดตลาด คลิกปุ่มปิด Long/Short เพื่อปิดโพสิชันของคุณอย่างรวดเร็วในราคาตลาดปัจจุบัน
เลื่อนเคอร์เซอร์ของคุณไปเหนือปุ่มปิด Long/Short ทางด้านขวาของไอคอนโพสิชันเปิดของคุณบนแผนภูมิแท่งเทียน ทางด้านขวาคุณจะเห็นไอคอนสองอัน: TP และ SL เลื่อนเมาส์ไปเหนือไอคอน TP เพื่อแสดงข้อความ "ลากหรือคลิกเพื่อตั้งโพสิชัน TP"ในทำนองเดียวกัน เมื่อเลื่อนเมาส์ไปเหนือไอคอน SL จะแสดงข้อความ "ลากหรือคลิกเพื่อตั้งโพสิชัน SL"
เราจะใช้โพสิชันขายชอร์ต TP เป็นตัวอย่างเพื่อการสาธิต
กดปุ่ม TP ค้างไว้แล้วลากลงมา ขณะลาก คุณจะเห็นจำนวนกำไรที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ทางด้านขวา ปล่อยเมาส์เมื่อถึงราคาที่ต้องการทำกำไร แล้วหน้าต่าง ราคาตลาด TP/SL จะปรากฏขึ้น คลิกยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า ใช้ได้กับ SL เช่นเดียวกัน
หากคุณไม่ต้องการใช้วิธีการลากและวาง คุณสามารถคลิกปุ่ม TP หรือ SL ได้เลย ซึ่งจะเปิดหน้าต่างราคาตลาด TP/SL ขึ้นมา โดยคุณสามารถป้อนราคา Take Profit หรือ Stop Loss ที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง คลิกยืนยันเพื่อบันทึกการตั้งค่า
หลังจากตั้งค่าคำสั่ง TP/SL แล้ว ไอคอนที่เกี่ยวข้องจะปรากฏบนแผนภูมิแท่งเทียนตามระดับราคาที่คุณเลือก เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือไอคอน TP/SL แล้วคุณจะเห็นคำแนะนำ คลิกเพื่อเปลี่ยนลำดับ เมื่อคลิกแล้ว หน้าต่างราคาตลาด TP/SL จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถปรับราคา TP/SL ได้ คลิกยืนยันเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อ TP/SL ได้โดยการลาก
เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือไอคอน TP หรือ SL จากนั้นคลิกและกดไอคอนเพื่อลากขึ้นหรือลงไปยังระดับราคาใหม่ เมื่อคุณปล่อยเมาส์ในราคาที่ต้องการ หน้าต่างพร้อมราคาที่อัปเดตจะปรากฏขึ้น คลิกยืนยันเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือไอคอน X ถัดจากเครื่องหมาย TP/SL คำแนะนำจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ คลิก X เพื่อยกเลิกการตั้งค่า TP/SL
การเทรดโดยตรงบนแผนภูมิแท่งเทียนช่วยให้ผู้ใช้สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงโพสิชันและราคาตลาดปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับโพสิชันได้อย่างยืดหยุ่น และพัฒนากลยุทธ์การเทรด นอกจากนี้ยังทำให้การดำเนินงานสะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้ตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับพื้นที่วางคำสั่งซื้อ ฟังก์ชันการทำงานของแผนภูมิแท่งเทียนจะค่อนข้างจำกัด สำหรับกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ผู้ใช้ยังคงต้องดำเนินการภายในพื้นที่การวางคำสั่งซื้อ
ใน MEXC มีสองสถานการณ์ที่ใช้ฟังก์ชัน TP/SL: ก่อนที่จะถือโพสิชัน และในขณะที่ถือโพสิชัน
TP/SL ก่อนถือสถานะ: วิธีนี้ช่วยให้คุณกำหนดคำสั่งปิดล่วงหน้าพร้อมเงื่อนไขทริกเกอร์ (เช่น ผลตอบแทนหรือ PNL) เมื่อราคาสุดท้าย, ราคาที่เหมาะสม หรือราคาดัชนี ไปถึงราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระบบจะปิดสถานะที่ราคาตลาดที่เหมาะสมที่สุดโดยอิงตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปริมาณ โดยสามารถทำกำไรหรือหยุดการขาดทุนได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถรักษาผลกำไรที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติหรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็น
TP/SL ขณะถือครองโพสิชัน: หมายถึงการกำหนดราคาตลาด TP/SL โดยตรงโดยใช้โพสิชันทั้งหมดหรือโพสิชันบางส่วน (เว็บไซต์) ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขทริกเกอร์ล่วงหน้าได้ (เช่น ผลตอบแทน, PNL หรือ USDT) เมื่อราคาสุดท้าย, ราคาที่ยุติธรรม หรือราคาดัชนี ไปถึงราคาที่ตั้งไว้ ระบบจะปิดสถานะที่ราคาตลาดที่เหมาะสมที่สุดโดยอิงจากราคาและปริมาณที่ตั้งไว้
MEXC ยังได้นำ กลับด้าน Take-profit และ กลับด้าน Stop-loss มาใช้ในการเทรด ฟิวเจอร์ส ซึ่งช่วยให้ MEXC สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดแบบสองทิศทางเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด
TP/SL หมายถึงการตั้งค่า Take-profit (TP) และ Stop-loss (SL) ไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานะที่กำลังจะเปิด ผู้ใช้สามารถตั้งค่า TP/SL เมื่อเปิดโพสิชันได้ จากนั้นคุณสามารถเลือกราคาสุดท้าย ราคายุติธรรม หรือราคาดัชนีเป็นตัวกระตุ้น TP/SL ได้ เมื่อดำเนินการตามคำสั่ง (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่ราคาจำกัดหรือราคาตลาด ระบบจะวางคำสั่ง TP/SL ทันทีตามราคาทริกเกอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการตั้งค่าได้สามโหมด: USDT (ราคาทริกเกอร์), ผลตอบแทน หรือ PNL ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกผลตอบแทน ราคาทริกเกอร์และ PNL โดยประมาณจะคำนวณตามอัตราที่เลือก
หมายเหตุสำคัญ: ระบบอนุญาตให้ตั้งค่า TP/SL ได้ตาม ผลตอบแทน หรือ PNL แต่ค่าเหล่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ค่าธรรมเนียมธุรกรรม การเปลี่ยนแปลงในราคารายการเฉลี่ย และราคาที่ดำเนินการจริงจะส่งผลต่อผลตอบแทนจริงและ PNL การเพิ่มโพสิชันจะทำให้ราคารายการเข้าเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง แต่ราคาทริกเกอร์ TP/SL จะได้รับการแก้ไขในเวลาที่สร้างและจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ
คำเตือนความเสี่ยง: การเทรดฟิวเจอร์สถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรเข้าใจความเสี่ยงอย่างถ่องแท้และเทรดด้วยความระมัดระวัง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเทรดแบบใช้เลเวอเรจสูง โปรดดู "กลยุทธ์การเทรดแบบใช้เลเวอเรจและการจัดการความเสี่ยง" ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดงาน เทศกาลนักเทรดค่าธรรมเนียม 0 ซึ่งผู้ใช้สามารถลดต้นทุนการเทรดได้อย่างมาก ช่วยให้ประหยัดได้มากขึ้น เทรดได้มากขึ้น และรับรายได้มากขึ้น ที่ MEXC คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการเทรดต้นทุนต่ำในขณะที่คอยติดตามแนวโน้มของตลาด คว้าโอกาสการลงทุนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว และเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเป็นอิสระทางการเงิน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้