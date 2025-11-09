Treehouse AVAX Pris idag

Livepriset för Treehouse AVAX (TAVAX) idag är $ 21.44, med en förändring på 2.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAVAX till USD är$ 21.44 per TAVAX.

Treehouse AVAX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 978,680, med ett cirkulerande utbud på 45.64K TAVAX. Under de senaste 24 timmarna handlades TAVAX mellan $ 21.07 (lägsta) och $ 22.6 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 43.51, medan det lägsta priset någonsin var $ 12.16.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TAVAX med +0.24% under den senaste timmen och -6.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Treehouse AVAX (TAVAX) Marknadsinformation

