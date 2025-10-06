Codatta Pris idag

Livepriset för Codatta (XNY) idag är $ 0.004715, med en förändring på 3.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XNY till USD är$ 0.004715 per XNY.

Codatta rankas för närvarande nr.1045 enligt marknadsvärde på $ 11.79M, med ett cirkulerande utbud på 2.50B XNY. Under de senaste 24 timmarna handlades XNY mellan $ 0.004554 (lägsta) och $ 0.004917 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.028917157801932714, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002007819087959233.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XNY med +0.49% under den senaste timmen och -17.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.47K.

Codatta (XNY) Marknadsinformation

Rank No.1045 Marknadsvärde $ 11.79M$ 11.79M $ 11.79M Volym (24H) $ 69.47K$ 69.47K $ 69.47K Marknadsvärde efter full utspädning $ 47.15M$ 47.15M $ 47.15M Cirkulationsutbud 2.50B 2.50B 2.50B Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 25.00% Offentlig blockkedja BSC

