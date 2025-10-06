Livepriset för Codatta idag är 0.004715 USD.XNY börsvärdet är 11,787,500 USD. Följ prisuppdateringar för XNY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Codatta idag är 0.004715 USD.XNY börsvärdet är 11,787,500 USD. Följ prisuppdateringar för XNY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Codatta (XNY) idag är $ 0.004715, med en förändring på 3.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XNY till USD är$ 0.004715 per XNY.
Codatta rankas för närvarande nr.1045 enligt marknadsvärde på $ 11.79M, med ett cirkulerande utbud på 2.50B XNY. Under de senaste 24 timmarna handlades XNY mellan $ 0.004554 (lägsta) och $ 0.004917 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.028917157801932714, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002007819087959233.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XNY med +0.49% under den senaste timmen och -17.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.47K.
Codatta (XNY) Marknadsinformation
No.1045
$ 11.79M
$ 69.47K
$ 47.15M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Codatta är $ 11.79M, med en 24h-handelsvolym på $ 69.47K. Det cirkulerande utbudet av XNY är 2.50B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 47.15M.
Codatta Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.004554
lägsta under 24-timmar
$ 0.004917
högsta under 24-timmar
$ 0.004554
$ 0.004917
$ 0.028917157801932714
$ 0.002007819087959233
+0.49%
+3.03%
-17.49%
-17.49%
Codatta (XNY) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Codatta idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00013866
+3.03%
30 dagar
$ -0.002998
-38.87%
60 dagar
$ -0.006138
-56.56%
90 dagar
$ -0.003531
-42.83%
Codatta Prisförändring idag
Idag registrerade XNY en förändring med $ +0.00013866 (+3.03%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Codatta 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002998 (-38.87%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Codatta 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XNY med $ -0.006138(-56.56%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Codatta 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.003531 (-42.83%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Codatta (XNY)?
AI-drivna insikter som analyserar Codatta senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Codattas priser?
Several key factors influence Codatta (XNY) prices:
Technology Development: Updates to Codatta's blockchain infrastructure and data monetization platform impact investor confidence.
Partnerships: Collaborations with enterprises for data services drive adoption and value.
Regulatory Environment: Crypto regulations in key markets influence trading activity.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor risk appetite.
Competition: Performance relative to other data-focused blockchain projects.
Token Utility: Real-world usage of XNY tokens within the Codatta ecosystem for data transactions and rewards.
Varför vill folk veta Codattas pris idag?
People want to know Codatta (XNY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess market volatility, calculate profits/losses, and compare XNY against other cryptocurrencies. Day traders especially need current prices for technical analysis and risk management strategies.
Prisförutsägelse för Codatta
Codatta (XNY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XNY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Codatta (XNY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Codatta potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Codatta kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XNY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Codatta Price Prediction.
Om Codatta
Cryptonite (XNY) is a cryptocurrency that was developed with the primary aim of providing a secure and private platform for transactions. It is based on the Bitcoin protocol but differs in terms of its blockchain structure, utilizing a mini-blockchain scheme that allows for faster transaction times and increased security. The mini-blockchain discards unnecessary data from transactions that are older than a certain time, thereby reducing the size of the blockchain. Cryptonite's XNY token is used within the network for transaction fees and as a medium of exchange. The project's focus on privacy and security, along with its unique blockchain structure, positions it as a niche player in the broader cryptocurrency ecosystem.
Hur man köper och investerar Codatta
Är du redo att komma igång med Codatta? Att köpa XNY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Codatta. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Codatta (XNY) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 2.50B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Codatta krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Codatta
Genom att äga Codatta kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Codatta (XNY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.
Codatta Resurs
För en mer djupgående förståelse av Codatta kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Codatta att vara värd år 2030?
Om Codatta skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Codatta-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Codatta idag?
Priset för Codatta är idag $ 0.004715. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Codatta fortfarande en bra investering?
Codatta förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i XNY, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Codatta?
Codatta till ett värde av $ 69.47K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Codatta?
Livepriset för XNY uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Codatta i den valuta du föredrar, besök XNY Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Codatta?
Priset på XNY påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,393.36
+0.66%
ETH
3,410.07
+0.98%
SOL
158.04
+0.86%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
606.08
+18.22%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för XNY på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret XNY/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Codattas kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Codatta-priset att stiga i år?
Codatta priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Codatta (XNY) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:48 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.